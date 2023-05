Conseguenze del Vaccino. Un Elenco di Strutture Mediche per “Invisibili”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dal canale WhatsApp Accademia dei Giusti questo elenco di cliniche e medici che si offrono per occuparsi della cura delle conseguenze da vaccino. Lo offriamo all’attenzione degli interessati, ovviamente senza poter garantire in nessun modo degli esiti. La valutazione deve essere compiuta a livello rigorosamente personale. Buona lettura e diffusione.

§§§

ELENCO STRUTTURE PER VACCINATI

Come promesso, divulghiamo un elenco di strutture mediche, deputate nel cercare di curare i danneggiati da vaccino.

Invitiamo inoltre ad usufruire di tali strutture, anche coloro che hanno fatto trasfusioni negli ultimi 2 anni e mezzo, o per chi non vaccinato, in seguito a rapporti sessuali con persone vaccinate, voglia farsi nel dubbio, un semplice controllo, per valutare lo stato effettivo di salute del proprio sangue con il test in Campo Oscuro; ossia una metodologia di studio delle cellule del sangue appunto, per mezzo di una tecnica di nanomicroscopia, la quale permette di osservare materiale biologico di dimensioni vicine ai 100nm.

Ecco la Lista

—

MANTOVA Dott. Franco Giovannini

Tel. 340 6763929 / 339 4098488

—

CATANIA Laboratorio Analisi Cappello Via Cristoforo Colombo 27

Tel. 095 340345

—

ROVIGO Studio Analisi Bianalisi Centro Medico Via della Pace 81

Tel. 0425 423769

—

BOLOGNA Studio Analisi Valsambro Via Cairoli 2

Tel. 051 240218 / 331 8642372

—

MONZA Centro Medicina Biilogica Via Giuseppe Ferrari 6

Tel. 039 2914149 / 339 499 4106

—

NAPOLI Team Dottor BASS

Francesco Santonastasio

Tel: 3343274836

—

MILANO Studio Analisi Dna viale Monza 270

Tel. 02 27078532

—

FIRENZE Studio Medico Liana Maria Ledwon Via Roma 6

Tel. 055 213395

—

VERONA Studio Avesani Via Albere 80

Tel. 045 8104220 / 327 2699051

—

TORINO Studio Medico Via De Sanctis 56

Tel. 340 8460335 / 351 8398741

—

UDINE Dott Miclavez Via Liruti 12

Tel. 0432 229496

—

VARESE Dottor Borghi Alfredo Via Roma, 14 – Arsago Seprio

Tel. 338 9224296

—

BRESCIA COSMOlab med

POLIAMBULATORIO MULTIDISCIPLINARE

+39 329 965 29

__

Ovviamente tale Lista verrà aggiornata laddove si aggiungessero nuove strutture o studi medici

Fate girare.

Grazie

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cliniche, invisibili, strutture per van



Categoria: Generale