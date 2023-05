Torino, Utero in Affitto. Flash Mob Domani contro i Sindaci Arcobaleno.

Venerdì 12 maggio scenderemo in piazza Castello, a Torino (ORE 11:00), proprio nei pressi del teatro dove si svolgerà l’assemblea dei sindaci del PD, per ribadire che I FIGLI NON SI COMPRANO! Saremo lì presenti con un’azione simbolica per difendere i diritti dei bambini, per impedire alla Lobby LGBTQ e al Pd radicale di Elly Schlein di raccontare agli Italiani menzogne ideologiche sui bambini, sulla famiglia e sull’utero in affitto. Marco, la nostra battaglia contro il ripugnante mercato dei bambini e dello sfruttamento della maternità è giunta a un bivio… Il Parlamento ha da pochi giorni adottato il testo base di un progetto di legge che, se approvato, renderebbe l’utero in affitto un reato perseguibile non solo in Italia, ma anche all’estero. Siamo a un passo dal fermare questa orribile tratta… ma sappiamo che le forti pressioni delle lobby LGBTQ e della sinistra potrebbero far cambiare le opinioni di molti parlamentari, anche della maggioranza di centrodestra, con il rischio che il disegno di legge si areni o, peggio, che venga soppresso. Se lasceremo alla Schlein e ai suoi “Sindaci Arcobaleno” il campo libero, raggiungeranno il loro scopo. Per questo ho bisogno del tuo urgente aiuto! La tua presenza al nostro flash mob sarà fondamentale! La tua voce può davvero fare la differenza. Per questo ti esorto a partecipare (invitando amici e parenti) il 12 maggio a Piazza Castello, Torino (ORE 11:00). Insieme, grideremo il nostro NO! nei confronti di chi vorrebbe rendere le donne schiave dei capricci di pochi e i bambini semplici oggetti acquistabili. Conto su di te e sulla tua partecipazione. So che non mi deluderai. Ci vediamo a Torino! In alto i cuori, Jacopo Coghe