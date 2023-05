RadioSpada, Roma, 2 Giugno. Due Libri. Di Sorco, Tosatti, Valli.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione questo articolo degli amici di RadioSpada che come potrete vedere riguarda anche il vostro blogger…buona lettura, diffusione, ed eventualmente presenza.

§§§

Come annunciato qualche giorno fa, il 2 giugno a Roma ci sarà un “pomeriggio radiospadista” presso Horafelix con doppia presentazione Galleria neovaticana (Marco Tosatti, prefazione di Mons. Carlo Maria Viganò, introduzione di Maike Hickson) – Parole chiare sulla Chiesa (a cura di don Daniele Di Sorco, postfazione di Aldo Maria Valli). Due volumi diversi, certamente, ma che possono offrire uno sguardo comune sulla situazione in cui versa attualmente la Chiesa.

Nella nota editoriale del primo – che impietosamente espone una galleria di scandalose condotte del clero sotto Francesco, più o meno note al pubblico – si scriveva: “Questo libro dell’operoso Marco Tosatti, impreziosito editorialmente da una prefazione di Monsignor Carlo Maria Viganò, rientra nell’inesausta raccolta di materiali che serviranno a scrivere la storia della Chiesa negli anni a venire e ancora più propriamente la storia degli anni bergogliani. Con coraggio e realismo, non recusamus laborem, non retrocediamo di fronte all’onere di darlo alle stampe, non ci tiriamo indietro di fronte a materie e argomenti che certamente sono scabrosi e ripugnanti ma possono fornire ai nostri lettori un’altra angolatura da cui osservare l’annosa crisi DOTTRINALE che sta attraversando la compagine ecclesiale”. Una crisi morale che, quindi, origina da questioni dottrinali.

Ed è proprio delle questioni dottrinali (“Perché c’è una crisi, dove nasce e come uscirne”) che parla il secondo volume: il Concilio, la “svolta” di Francesco, le nuove tendenze della Rivoluzione, l’infallibilità, il magistero, la resistenza all’errore, i precedenti della crisi nella Chiesa, la validità dell’abdicazione di Ratzinger, l’elezione di Bergoglio, la “resistenza” attuale al neo–modernismo, la questione «ortodossi» (o meglio: scismatici), e molto altro.

Se il filo conduttore che unisce questi due libri è dunque chiaro, ancor più evidenti risultano i motivi che hanno determinato la scelta del luogo dove presentarli congiuntamente, ovvero Roma. Da lungo tempo lettori e amici ci chiedevano di far qualcosa anche fosse più accessibile anche a chi abita al Centro e al Sud Italia: ed ecco che la capitale della Cristianità può essere una buona soluzione.

Non mancate!

§§§

