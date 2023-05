La Manina dei Burattinai Globalisti nel Licenziamento di Tucker Carlson.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, dalla cortesia di Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore, questa carrellata su uno dei più misteriosi episodi del mondo giornalistico di questi giorni: e cioè l’allontanamento di Tucker Carlson, forse il più noto giornalista degli USA, da Fox News. Un allentamento in cui c’è chi intravede i consueti burattinai del Nuovo Ordine Mondiale: BlackRock, e Schwab, del World Economic Forum. Buona lettura.

Fox pugnala alle spalle il suo miglior giornalista, Tucker Carlson. Perche’? Semplice: Fox e’ controllata da BlackRock che impone ai suoi dipendenti l’agenda del Grande Reset di Klaus Schwab (ESG< DEI) contro cui Tucker tuonava tutte le sere.

Ma ora, il licenziamento di Tucker apre gli occhi a milioni di persone sui metodi usati da Schwab & Co. per imporre il loro Nuovo Nazismo.

Lo stesso vale per la sceneggiata della causa intentata da Dominion Voting Machine contro Fox , dopo che alcuni dei suoi giornalisti avevano riportato le accuse di frode elettorale contro il gigante delle macchinette per votare. Ma entrambi, Dominion e Fox, sono di fatto controllate finanziariamente da giganti come BlackRock e Vanguard .

La saga di Tucker Carlson: dentro l’investimento da 1,5 miliardi di dollari di BlackRock in Fox News

I fatti contano

Roman Balmakov

La scorsa settimana, dopo che abbiamo pubblicato un episodio su come Fox News abbia perso soldi, ascolti e abbonati (tutto a causa del licenziamento di Tucker Carlson), molte persone hanno lasciato commenti sotto il video, invitandoci a indagare sul ruolo svolto da BlackRock nell’intera vicenda.

Un articolo della rivista Forbes ha suggerito che il motivo per cui Tucker è stato licenziato è la sua costante battaglia contro l’ascesa dell’agenda ambientale, sociale e di corporate governance (ESG), promossa dalle Nazioni Unite, dal World Economic Forum e da giganteschi investitori istituzionali come Blackrock, che guarda caso detiene una grossa partecipazione in Fox Corporation.

Qui sta il problema: il programma di Tucker Carlson, sera dopo sera, inveiva contro il concetto stesso di ESG e spesso attribuiva molti dei problemi che vediamo nel mondo proprio a questo tipo di agenda globale.