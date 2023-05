Il Virus Sono i Media. Media sotto Accusa: BBC Lied, People Died.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo di Médias-Pres-Info che ringraziamo per la cortesia, e che testimonia di come in Gran Bretagna, come peraltro da noi, molte persone si sia rese conto di quale sia uno dei principali problemi ella nostra convivenza sociale: i media venduti, comprati e valorosamente dedicati a mentire. Il riferimento è principalmente alla pseudo-pandemia, naturalmente: BBC Lied, People Died: la BBC ha mentito, la gente è morta…Buona visione…

§§§

Il giorno dell’incoronazione di Carlo III, diverse sedi della BBC sono state prese di mira in un’operazione chiamata “The Media is the Virus”.

Da Cardiff a Birmingham a Cambridge, le finestre della British Broadcasting Corporation sono state coperte con manifesti e adesivi che accusano i media di essere bugiardi. Molti degli adesivi e dei cartelli raffigurano Jimmy Savile, l’ex star della BBC la cui pedofilia è stata tardivamente rivelata.

***

***

§§§

