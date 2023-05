Carlo III non è Re, è un Traditore. Torni in Germania. Vernon Coleman.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo commento del dott. Vernon Coleman, che ringraziano per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Del Dr. Vernon Coleman

Nel Regno Unito, l’incoronazione del nuovo re d’Inghilterra includerà contenuti musulmani quando il re, in quanto difensore della fede, dovrebbe rappresentare e sostenere solo il cristianesimo. Carlo ha dimostrato ancora una volta di essere un traditore, un cospiratore e di non essere adatto a guidare l’Inghilterra. È chiaro, tra l’altro, che Carlo ha deciso molti anni fa che la sua incoronazione avrebbe dovuto contenere elementi non cristiani.

Carlo non è un re. È ora di abbandonare la famiglia reale e rimandarla in Germania. Questa arrogante banda di idioti ha tradito il popolo e ha superato di gran lunga l’utilità che poteva avere un tempo. Se volete scusare la metafora meravigliosamente mista, hanno vissuto in alto sulla terra sulle spalle dei contribuenti britannici per troppo tempo.

Spendere almeno 250 milioni di sterline per una cerimonia di incoronazione è stato osceno. Invitare l’intera popolazione a giurare fedeltà e omaggio a Carlo, piuttosto che alla corona o al Paese, è stato un atto di arroganza oltraggioso e profondamente offensivo che illustra l’assurdo senso di presunzione di quest’uomo.

L’annuncio di un giorno festivo in più costerà miliardi a un Paese in bancarotta. Carlo e la sua triste famiglia sono dei prenditori, non dei donatori e non hanno alcun valore se non per coloro che amano spettegolare o lanciare uova).

I cospiratori e i globalisti vogliono sradicare completamente il cristianesimo. È un altro aspetto dell’oppressione che è parte integrante del Grande Reset.

Per saperne di più sul futuro che hanno pianificato, leggete Vogliono i vostri soldi e la vostra vita e Credito sociale: incubo sulla vostra strada – entrambi sono disponibili nella libreria del sito web del Dr. Colman.

In alternativa, se non volete sapere cosa sta succedendo (e cosa potete fare per proteggervi), continuate a leggere e a guardare i media tradizionali, che vi garantiranno una dieta costante di banali falsità, gustosa disinformazione e scellerata disinformazione.

§§§

§§§

