Anima Christi, un CD per Meditare la Fede in Musica.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione l’annuncio di questa nuova creatura del maestro Aurelio Porfiri. Buona lettura, e diffusione.

§§§

Anima Christi, un CD per meditare la fede in musica

La musica per la liturgia è una parte importante della stessa, anzi diciamo che ne è una “parte integrante”. Liturgia e musica sono strettamente correlate ed ecco perché è importante vigilare in modo che liturgia e musica sacra siano degne del culto a Dio, Signore e Creatore.

In questo contesto si inserisce l’opera di Aurelio Porfiri, compositore romano che ora vive in Hong Kong. Il CD Anima Christi raccoglie alcuni suoi brani per coro femminile e organo, dei brani in cui il compositore cerca di conciliare la tradizione con le possibilità della modernità.

Nei suo numerevoli libri e articoli, Aurelio Porfiri ha sempre difeso la causa della musica sacra contemporanea, sostenendo che bisogna pensare la contemporaneità nella tradizione e la tradizione per la contemporaneità. Non bisogna rinchiudersi in un ghetto per cui si pensa che la contemporaneità non possa offrire nulla di buono nel campo della musica sacra. Certo, ascoltando quello viene eseguito in tante nostre chiese ci verrebbe da essere veramente frustrati, ma ci sono tanti bravi compositori che si sforzano di coniugare modernità e tradizione. Aurelio Porfiri, da oramai quasi 40 anni, si sforza di essere fra questi, e il CD Anima Christi è un’altra tappa del suo percorso.

Il coro femminile Filiae Lucis, diretto dallo stesso Aurelio Porfiri, interpreta questi mottetti con grande sensibilità. Pensiamo ad Ama Deum, su testo di sant’Agostino, o all’intenso Anima Christi, su testo di sant’Ignazio di Loyola.

I brani sono disponibili per l’acquisto in Itunes e Apple music, per lo streaming in Spotify e in molte altre piattaforme.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: anima christi, porfiri



Categoria: Generale