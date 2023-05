Blasfemia al Parlamento Europeo. Benedetta De Vito Ha Scritto all'”Artista”.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito ha scritto a Elibateh Ohlson, la persona che ha creato l’immagine blasfema di gesù circondato da apostoli in tenuta sadomaso. E ci ha mandato lo scambio di mail, che doverosamente portiamo alla vostra attenzione. Ecco:

***

Senza commenti, ecco lo scambio di mail con la “artista” che ha ritratto Gesù in quel modo blasfemo e che piace al Parlamento europeo.

Cara signora Ohlson, cara signora Bjork,

Mi sento profondamente offesa e sconvolta dalle sue foto. Perché ha bisogno di ritrarre il mio amabile, adorabile, buon Gesù (il mio cuore, consacrato alla Beata Vergine, Maria è ferito e piange), se non ha nemmeno una briciola di fede e non sa un solo niente del fatto che Gesù Cristo è ” Via, Vita et Veritas”…. Mi ci sono voluti più di 15 anni per camminare profondamente nella Sua Eterna e Giusta Via.

Vado tutti i giorni alla mia Santa Messa e recito cinque Rosari al giorno per chiedere perdono per tutti i peccati del mondo (i demoni, come dice San Paolo, se fatti di carne oscurerebbero il mondo…) e per la vostra conversione.

E mi chiedo, e questo lo chiedo alla signora Bjork, perché tali immagini vengano mostrate nel Parlamento Ue che dovrebbe essere rispettoso di tutti e inclusivo. O forse rispettivo e inclusivo di tutti, tranne dei cattolici? Tutto questo è così, così ingiusto!

saluti,

In Domino semper, Benedetta de Vito, giornalista, scrittrice, consacrata al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

La risposta:

Cara Benetta de Vito

Gesù piange nel suo paradiso per il fatto che le persone sulla terra, in diversi paesi, uccidono ancora le persone LGBT. Questo perché molte persone (spero non tu) non hanno ancora imparato il messaggero dell’amore di Dio.

Dio vi benedica. Non abbiate paura Dio è amore.

Elisabeth Ohlson l’artista

No, mia ​​cara artista che non sa nulla della nostra Santa Chiesa Cattolica e si svia chissà dove, noi siamo qui per fare la Sua volontà, non la nostra. I Lgb o come chiamate queste persone qualunque non stanno facendo la Sua volontà ma la loro superba volontà. Non si decide il proprio genere. Dio ci ha fatti maschio o femmina. Punto e basta.

Mi dispiace. Prego affinché tutti loro, persi nel loro errore, capiscano questo. Sì, Dio è amore, ma ci vuole bambini nelle sue mani e obbedienti. La tua opera, così blasfema, non viene da Dio. E non dovrebbe essere in una mostra nell’Ue “democratica” e inclusiva.

Mi chiamo Benedetta, non Benetta, è il femminile di “Benedictus” (latino). Prendo il nome da San Benedetto, un grande Santo del Medioevo. Potresti anche non conoscerlo…

Non ho paura, non ho paura di niente in realtà, vivendo nelle Sue Mani, il mio Rosario stretto nelle mie mani,

saluti

Benedetta, in Domino semper.

L’originale in inglese qui sotto

Dear Mrs Ohlson, Dear Mrs Bjork,

I feel deeply offended and disraught by your pictures. Why do you need to portray my lovely, adorable, good Lord (my heart, consacrated to the Blessed Vergin, is wounded and cries), if you do not even have a crumb of faith and do not know a single nothing about Christ being “Via, Vita et Veritas”…. it took me more than 15 years to deeply walk on His Eternal a Righteous Way.

I go to my Holy Mass everyday and pray five Rosaries a day to ask pardon for all the sins of the world (the devils, as Saint Paul says, if made of flesh would darken the world…) and for your conversion.

And I wonder, and this I ask to Mrs Bjork, why such images are shown in the Eu Parliament that is supposed to be respectful of all and inclusive. Or maybe all but the Catholics? All this is so, so unfair!

regards,

In Domino semper, Benedetta de Vito, journalist, writer, consacrated to the Immaculate Heart of the Blessed Vergin Mary

Dear Benetta de Vito

Jesus is crying in his paradise over that people on earth , in different countries, still murder LGBT persons. That’s because a lot of people ( I hope not you) have still not learn Gods love messenger.

God bless you. Don’t be afraid God is love.

Elisabeth Ohlson the artist

No, my dear artist who knows nothing of our Holy Catholic Church and is misled who know where, we are here to do His will, not ours. Lgb or whatever you call these people are not doing His will but their superb one. One does not decide one’s gender. God made us male or female Full stop.

I am sorry. I pray for them all in their mistake to understand this. Yes, God is love, but He wants us to be children in His hands and obedient. Your work, so blasfemeous, does not come from God. And it should not be in an exhibition in the “democratic” and inclusive Eu.

My name is Benedetta, not Benetta, it is the feminine of “Benedictus” (latin). I am called after Saint Benedict, a great Saint of the Medieval times. You might not even know him…

I am not afraid, I am afraid of nothing actually, living in His Hands, my Rosary tight in my hands,

regards

Benedetta, in Domino semper

§§§

