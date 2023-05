Il Mondo Creato a Immagine di Chi Comanda. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione questo nuovo episodio delle avventure di Gigino…buona lettura, meditazione e condivisione.

§§§

Mio caro piccolo Gigi,

sono zia Betta e ti scrivo dall’isola Rosa dove, come sai, vivo in esilio. Ima mi ha fatto avere un messaggio, portato in becco dal piccione viaggiatore Tiù (che era di tuo nonno, nostro papà), dicendomi che sei finito di nuovo nei guai e che ti hanno rinchiuso nelle segrete del Peppero. Mi sono affidata al nostro benefattore, George Pell, che ora è alla destra del Signore, e vive in gloria nella Comunione dei Santi, e che ti proteggerà. Ti arriverà, tramite suor Rita del Bambino Gesù, questa mia letterina. Leggila tutta sana e poi ridalla a Suor Rita che la conserverà per te.

Mi hai chiesto tu di ricapitolarti, con parolette adatte a un bimbo sveglio come sei tu, i miei “non credo” che mi sono costati, come sai, l’esilio nell’isola Rosa (ma qui, nel vento di Elia, me la passo davvero benone e non è una punizione, anzi, tutto il contrario, alla faccia di lorsignori, i grandi scienziati…).

Dunque gli “scienziati”, che sono come i supereroi dei fumetti oggigiorno, hanno costruito in anni e anni di lavorio, con i soldoni riversati a pioggia in premio al tradimento dagli uomini rossi, tutti riempiti di false medaglie e coppe, con gran salamelecchi (cose che servono a costruire la “superiorità” e il piedistallo dal quale spargere le bugie rendendole solenni e vere per fede) un mondo creato a immagine di chi li comanda. Questo mondo, secondo loro, è cominciato da una esplosione che chiamano “Big Bang”, cioè un grande BOOOOM.

Da questo pimpumpam, crash booom, si è formata – non ridere, per piacere – la terra e sulla terra, per magia, dei mostri giganteschi da far schiattare di paura anche i supereroi. E uno, il più grande di tutti, chiamato anche Re, perché un re nelle favole ci vuole sempre, no? Un giorno però, anzi un brutto giorno per i mostri, che uno scienziato dal ghigno poco raccomandabile chiamò “dinosauri” arrivò dal cielo una palla di fuoco che fece di nuovo BOOOOOM sulla terra e i mostricci, tutti stecchiti, morti ed estinti in un solo colpo. Il pianeta (che doveva essere rotondo per farci vivere tutti in punta di piedi e in fragile equilibrio) una fumera desolata.

Poi, secondo loro, dal mare (che per gli antichi era sterile e anche per noi visto che è sotto il mare che viene incatenato il diavolo), che però non si era abbrustolito nonostante la palla di fuco, due cellule due hanno strisciato fuori sulla terra ferma per poi diventare – con un sim sala bim e un bibbidibbobbidibu – tutto quello che vedi intorno a te: fiori, uccelli, leoni, mele. E anche Ima, io e te che, sempre secondo gli scienziati, siamo delle scimmie senza peli. Ecco, piccolino, nei miei “non credo” ero arrivata fino a qui, poi ecco gli psipolizzi hanno fatto irruzione in casa mia e mi han portato via e portata a largo di Malamotti, nell’isola Rosa dove sono l’unica abitante, almeno credo… Respiro nel vento e vedo il filo dell’orizzonte volgersi in sorriso.

Sicché ricomincio da lì e vado un poco avanti nella tenebrosa storia del mondo che non c’è. Ma che cos’è quel faccino? Pensi che il mondo non esista allora? Oh no, che cosa hai capito, Gigino, il mondo c’è, splendido, luminoso, fecondo e segue sempre le stesse leggi armoniose, cosmiche (nel senso greco del termine, cioè belle, perfette) che gli ha impresso Dio, il quale – come sai – ha creato l’uomo e la donna a sua immagine e somiglianza.

Bene, detto ciò passiamo alla seconda fase dell’operazione mondo-falso (che più avanti, vedrai, somiglierà molto al nostro infelice Malamotti). Se Dio è il nostro Papà e ci vuole benebenissimo da lassù e sa meglio di noi che cosa va bene per ogni sua creatura, dimmi, secondo te, noi che cosa dobbiamo fare? Ma certo! Ubbidirgli, cioè fare la sua volontà. E’ semplice. Invece che cosa fanno gli uomini-peccatori? Hai indovinato: tutto il contrario. Gonfi di superbia, sobillati dal mondo che non c’è degli omini rossi, servitori del diavolo, credono di far meglio da soli, poveri illusi e per non sentire il Papà buono che cosa fanno?

Bravissimo Gigino, si tappano le orecchie a Lui e ascoltano il finto papà, cioè il diavolaccio, che vuole loro malemalissimo. E ora domandina: secondo te questo cattivone si mostra per come è, cioè bruttissimo? Ma certo che no, hai indovinato, sennò nessuno lo seguirebbe. Così si traveste da angelo della luce, bellissimo, mille i travestimenti, e getta i suoi ami… Oh piccolino, corro via, perché l’inchiostro di scarabeo è finito e non ho più carta-foglia, ma riprenderò appena posso e tu non aver paura del Pappero, che, come dice il suo nome, in realtà è una pappamolle… baci dalla zia Betta all’isola Rosa.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bdv, benedetta de vito, gigino, non credo



Categoria: Generale