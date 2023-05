Milano, Sottile Vernice su Utero in Affitto e Schiavitù Femminile.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione due articoli di Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia: QUI e QUI. Giustamente l’amico che me li segnala fa notare con amarezza che è annunciato un presidio femminista a contrasto e denuncia del possibile traffico di esseri umani, donne e feti. E i cattolici dove sono? La diocesi dove è? Quelli che si sgolano sui diritti dei migranti? Non sembrano essere pervenuti. Buona lettura e diffusione.

Lo scorso anno era stata annullata la Fiera “Un sogno chiamato bebè”

… Tecnocrati ed eugenisti ci riprovano quest’anno

… ricerche che trasformano i corpi in laboratori viventi

… Fecondazione in vitro, genetica riproduttiva

… compravendita di ovuli, selezioni genetiche embrionali

… un grande mercato dei desideri in cui tutto è in vendita

… anche bambine/i nella pratica dell’utero in affitto

… Quando la procreazione si fa operazione tecnica in un laboratorio diventa produzione del vivente

… selezione ed estrazione della materia prima

… scarto della merce non idonea

… una sottomissione entusiasta alla visione di mondo dei tecnocrati

… gestori del bestiame umano

… in nome della libertà di scelta e della rivendicazione di un cosiddetto “diritto a un figlio”

… si determinerà la fine di ogni libertà, autodeterminazione e del significato stesso di essere umano

… L’utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita devono essere criticati in

quanto tali

… in modo radicale perché ogni critica parziale ha aperto la strada ai nuovi volti dell’eugenetica e del transumanesimo

… mirano a normalizzare la riproduzione artificiale dell’umano come il modo normale di venire al mondo

… una profonda trasformazione ontologica e antropologica dell’essere umano

Secondo articolo: tutte le strettissime misure di controllo per i partecipanti, chissà perché…

… divieto di filmare e di distribuire volantini

… abbigliamento consono

… perquisizione delle borse e scanner

… poliziotti in divisa o in borghese a vigilare

… perché tutte queste cautele?

… Che cosa c’è di così segreto nelle tecniche di fecondazione assistita?

… le aziende internazionali di produttori di bambini provano a presentare le loro offerte commerciali

… dalla fecondazione in vitro all’utero in affitto

… anche quest’anno la fiera va fermata

… la riproduzione non è produzione

… opporsi alla disinformazione prodotta dalle sirene del biomercato

… un figlio come un oggetto che si può acquistare in qualunque momento della vita

