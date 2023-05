El suero génico, abortos naturales y declinación de la fertilidad: Vínculo directo

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención, en nuestra traducción, este artículo del doctor Joseph Mercola, publicado por The Exposé

En comparación con la vacuna antigripal, las inyecciones de Covid están asociadas a un aumento significativo de acontecimientos adversos en las mujeres en edad reproductiva.

Los datos revelaron un riesgo 27 veces mayor de aborto espontáneo y más del doble de riesgo de resultados fetales adversos en seis categorías diferentes tras las inyecciones de Covid. El contenido de las inyecciones de Covid se biodistribuye en el torrente sanguíneo en cuestión de horas y atraviesa “todas las barreras fisiológicas, incluidas la materno-placentaria-fetal y la hematoencefálica, tanto en la madre como en el feto”.

Las tasas de natalidad en múltiples países europeos descendieron significativamente a finales de 2021, meses después de que se generalizara el uso de las inyecciones de Covid.

Los investigadores han pedido la suspensión inmediata de la vacunación con Covid para todas las personas en edad fértil y reproductiva.

Dr. Joseph Mercola

Mientras que una vacuna normal debe someterse a entre 10 y 12 años de pruebas antes de salir al mercado, durante la pandemia, las inyecciones del Covid se pusieron a disposición del público tan sólo 10 meses después de su desarrollo, gracias a una Autorización para Uso de Emergencia[1]. También las mujeres embarazadas fueron sometidas a las inyecciones y, en muchos casos, se les obligó a recibirlas.

“La imposición de estas vacunas covídicas experimentales en todo el mundo es la mayor violación de la ética médica de la historia de la medicina, tal vez de la humanidad”, dijo a Tucker Carlson el Dr. James Thorp, experto en medicina materno-fetal[2]. Thorp y sus colegas publicaron un estudio preliminar en el que se descubrieron riesgos sorprendentes para las mujeres embarazadas que recibieron las inyecciones, así como para sus bebés nonatos[3].

Los resultados fueron tan nefastos que los investigadores concluyeron que las mujeres embarazadas no deben recibir inyecciones de Covid hasta que se complete la investigación. “Se aconseja una moratoria mundial sobre el uso de vacunas covídicas en el embarazo hasta que ensayos prospectivos aleatorizados documenten la seguridad en el embarazo y el seguimiento a largo plazo en la descendencia”[4], explicaron.

Las inyecciones de Covid están asociadas a un riesgo 27 veces mayor de aborto espontáneo

Thorp y sus colegas utilizaron los datos del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de las Vacunas (“VAERS”, por sus siglas en inglés) de los Centros estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades para evaluar los efectos adversos experimentados por mujeres en edad reproductiva después de haber recibido una inyección de Covid, en comparación con la recepción de una vacuna antigripal. En comparación con la vacuna antigripal, las inyecciones de Covid se asociaron a un aumento significativo de acontecimientos adversos, entre ellos[5]:

Anomalía menstrual Aborto espontáneo Anomalías cromosómicas fetales Malformación fetal Higroma quístico fetal Trastornos cardíacos fetales Arritmia fetal Paro cardiaco fetal Mala perfusión vascular fetal Anomalías del crecimiento fetal Vigilancia anormal fetal Trombosis placentaria fetal Líquido amniótico bajo Muerte fetal/parto de feto muerto

“Cuando se normalizan según el tiempo disponible, a las dosis administradas o a las personas recibidas, todos los efectos adversos de la vacuna contra el Covid superan con creces la señal de seguridad en todos los umbrales reconocidos… Las anomalías en el embarazo y en la menstruación son significativamente más frecuentes después de la vacunación contra Covid que después de la vacunación contra la gripe”, señalaron los investigadores[6].

En especial, los datos revelaron un riesgo 27 veces mayor de aborto espontáneo y un riesgo más de dos veces mayor de resultados fetales adversos en seis categorías diferentes, según el Dr. Peter McCullough, cardiólogo certificado e internista[7].

¿Se prohibió a las enfermeras denunciar?

Los problemas empezaron a aparecer poco después de la introducción de las inyecciones de Covid, hasta el punto de que un correo electrónico filtrado de un gran hospital de California se envió como advertencia a 200 enfermeras.

El correo, de septiembre de 2022, contenía el asunto “Demise Handling” [Manipulación de la muerte], refiriéndose a un aumento de nacidos muertos y de muertes fetales. Un reportaje de la periodista Sally Beck publicado en The Conservative Womancompartió el contenido del correo electrónico, que decía así[8]: Parece que el aumento de pacientes fallecidos [neonatos] que estamos viendo va a continuar. En agosto [2022] hubo 22 fallecimientos [nacidos muertos y muertes fetales], lo que se pone a la par [iguala] con el número récord de fallecimientos de julio de 2021, y en lo que llevamos de septiembre [2022] ha habido 7 y solo estamos a 8 días del mes.

Beck informa de que a una enfermera, Michelle Gershman, que trabaja en la sala de neonatos, le han retenido la paga extra porque habló claramente del aumento de muertes fetales. “Solíamos tener una muerte fetal al mes, lo cual aumentó a una o dos por semana”, dijo Gershman. Beck informó: Su experiencia, y la de los médicos que trabajan con mujeres embarazadas, es contraria a la observación y los consejos oficiales de “seguridad y eficacia”, pero nadie pudo hablar libremente debido a una orden de silencio impuesta en septiembre de 2021[9]9 por la Junta Americana de Obstetricia y Ginecología (ACOG). […] Al principio del despliegue, en diciembre de 2020, las mujeres embarazadas que eran trabajadoras sanitarias o consideradas de riesgo por Covid empezaron a recibir las vacunas. En mayo de 2021, la vacuna se recomendaba a todas las embarazadas estadounidenses.

Todo ello a pesar de que ninguno de los fabricantes de la vacuna había completado informes de toxicología reproductiva en animales, y ninguno había iniciado ensayos clínicos en mujeres embarazadas. Dos meses después, los hospitales notaron un enorme aumento de abortos espontáneos, nacimientos de niños muertos, partos prematuros, complicaciones en el embarazo y anomalías menstruales.

Las inyecciones de Covid deberían ser de categoría X

Según el doctor McCullough, el ARNm de las inyecciones de Covid circula por el organismo durante 28 días o más, y la proteína espiga puede desencadenar coagulaciones, hemorragias y daños en los tejidos. Debido a esta y otras preocupaciones, afirma que, hablando en forma conservadora, las inyecciones de Covid deberían recibir la designación de Categoría X durante el embarazo[10], lo que significa que “el riesgo del uso del fármaco en mujeres embarazadas supera claramente cualquier posible beneficio. El fármaco está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan llegar a estar embarazadas”[11].

Lamentablemente, los funcionarios sanitarias estadounidenses siguen afirmando su seguridad, incluso para poblaciones vulnerables como ésta, como han hecho desde el principio. “Sorprendentemente, en la primera semana de vacunación masiva en diciembre de 2020”, escribió McCullough, “los noticiarios mostraban a madres embarazadas bienintencionadas siendo inyectadas con nanopartículas de lípidos sintéticos mezcladas con ARNm de larga duración que codifica la proteína Espiga del Instituto de Virología de Wuhan”[12].

El estudio de Thorp también señaló que los datos de Pfizer mostraban que el contenido de la inyección de Covid se biodistribuye en el torrente sanguíneo en cuestión de horas y atraviesa “todas las barreras fisiológicas, incluida la barrera materno-placentaria-fetal y las barreras hematoencefálicas, tanto en la madre como en el feto”[13].

De hecho, en otro estudio se está estudiando el uso de nanopartículas lipídicas ionizables (“LPN”), como las que se utilizan como plataformas de administración de ARNm en las inyecciones de Covid, como herramientas para administrar fármacos a la placenta, ya que son muy eficaces para alcanzarla.

“Las LPN mejoran la estabilidad del ARNm, el tiempo de circulación, la captación celular y la entrega preferente a tejidos específicos en comparación con el ARNm sin plataforma portadora”, escribieron los investigadores[14]. Pero el estudio contiene algunos datos preocupantes, que se compartieron en Twitter:[15],[16]

El usuario Jikkyleaks tuiteó: “Este podría ser uno de los mayores escándalos de la medicina… ¿Se puede ver que hay menos fetos en todos los grupos de tratamiento en comparación con la solución salina? No es dramático, porque los autores publicaron esa cifra en lugar del número de pérdidas fetales”[17].

Los funcionarios sanitarios recomendaron que las inyecciones de Covid son seguras y eficaces para las mujeres embarazadas, basándose en un estudio de 42 días dirigido por Pfizer en el que participaron 44 ratas[18]. Además, el estudio de Pfizer y BioNTech con ratas reveló que la inyección duplicaba con creces la incidencia de pérdida preimplantacional y también provocaba una baja incidencia de malformaciones en la boca/mandíbula, gastrosquisis (un defecto congénito de la pared abdominal) y anomalías en el arco aórtico derecho y las vértebras cervicales de los fetos[19].

“En ese estudio, la tasa de pérdida fetal se DUPLICÓ (del 4,2% al 9,8%), pero tuvo un impacto mínimo en el número total de fetos”, tuiteó Jikkyleaks, compartiendo el gráfico de arriba. “Así es como se ocultan estas informaciones. Esa única diapositiva debería haber bastado para que se investigara mucho más, porque mostraba un número menor de fetos en TODOS LOS GRUPOS”[20],[21].

Impactante descenso de la natalidad después de las inyecciones de Covid

Las tasas de natalidad en numerosos países europeos descendieron significativamente a finales de 2021, meses después de que se generalizara el uso de las inyecciones de Covid. Los datos[22], recopilados por un equipo de investigadores europeos, hallaron descensos en las tasas de natalidad en todos los países que estudiaron, entre ellos[23]:

Alemania Austria Suiza Francia Bélgica Holanda Dinamarca Estonia Finlandia Letonia Lituania Suecia Portugal España República Checa Hungría Polonia Rumania Eslovenia Islandia Irlanda del Norte Montenegro Serbia

El equipo explicó[24]: Habría que advertir de antemano que todos y cada uno de los países europeos examinados muestran un descenso mensual de las tasas de natalidad de hasta más del 10% en comparación con los tres últimos años. Se puede mostrar que esta señal tan alarmante no puede explicarse por las infecciones con Covid-19. Sin embargo, se puede establecer una clara correlación temporal con la incidencia de las vacunaciones contra el Covid en el grupo etario de hombres y mujeres entre 18 y 49 años. Por lo tanto, hay que exigir análisis estadísticos y médicos en profundidad.

Los descensos de la natalidad oscilaron desde el 1,3% de Francia al 19% de Rumanía. Siete países registraron un descenso de la natalidad superior al 10%, mientras que 15 países registraron descensos superiores al 4%. Se dice que el descenso de Suiza ha superado el que se produjo a raíz de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el lanzamiento de los anticonceptivos orales[25].

No se encontró ninguna relación entre los descensos de las tasas de natalidad y las infecciones por Covid o las hospitalizaciones, y el equipo señaló[26]: Las reacciones adversas relacionadas con los órganos reproductivos femeninos y los resultados de los estudios relacionados con la fertilidad masculina apuntan a una interpretación causal de la asociación entre el descenso de los nacimientos y las vacunas contra el Covid-19.

Las inyecciones de Covid afectan los ciclos menstruales

No se sabe todavía cómo las inyecciones de Covid afectan a la salud reproductiva de hombres y mujeres. Por ejemplo, como informó The Vaccine Reaction: “Hasta la fecha, el prospecto del fabricante de las inyecciones de Covid aprobadas por la FDA afirma explícitamente que no se ha examinado su potencial para perjudicar la fertilidad masculina”. Sin embargo, no se dispone de datos sobre la infertilidad en Estados Unidos después del lanzamiento de las inyecciones de Covid[27].

Mientras tanto, mujeres de todo el mundo han informado de cambios en sus ciclos menstruales luego de las inyecciones de Covid, y los funcionarios sanitarios han ignorado en gran medida los informes o los han etiquetado como anecdóticos.

Pero un estudio publicado en Obstetrics & Gynaecology -y financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (“NICHD”, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de los Institutos Nacionales de Salud (“NIH”, por sus siglas en inglés)- confirma una relación entre la duración del ciclo menstrual y las inyecciones de Covid[28].

Los ensayos clínicos de las inyecciones de Covid no recogieron datos sobre los ciclos menstruales después de la inyección, y el VAERS tampoco recoge activamente información sobre el ciclo menstrual, lo que dificulta determinar inicialmente si las inyecciones tuvieron algún efecto. Sin embargo, los informes anecdóticos en las redes sociales son numerosos y, según el estudio, “sugieren que las alteraciones menstruales son mucho más comunes…”[29].

En el estudio de Obstetrics & Gynaecology participaron 3.959 personas de entre 18 y 45 años. Las que no habían recibido una inyección de Covid no observaron cambios significativos en el ciclo 4 durante el estudio en comparación con sus tres primeros ciclos.

Sin embargo, las que recibieron inyecciones de Covid tuvieron ciclos menstruales más largos, normalmente de menos de un día, cuando recibieron las inyecciones. Los ciclos más largos se observaron en ambas dosis de la inyección, con un aumento de 0,71 luego de la primera dosis y de 0,91 días después de la segunda[30].

Cambios de ciclo de ocho días o más advertidos

Los descensos globales se describieron como no clínicamente significativos. Sin embargo, algunas mujeres, en particular las que recibieron dos inyecciones en el mismo ciclo menstrual, experimentaron cambios significativos, incluido un aumento de dos días en la duración del ciclo y, en algunos casos, cambios en la duración del ciclo de ocho días o más. Considerando que un ciclo menstrual regular es “un signo evidente de salud y fertilidad”[31] , cualquier cambio podría tener importantes ramificaciones.

Además, el equipo señaló: “Quedan interrogantes sobre otros posibles cambios en los ciclos menstruales, como síntomas menstruales, sangrados no previstos y cambios en la calidad y cantidad de la hemorragia menstrual”[32].

En conjunto, los vínculos con el aborto espontáneo, los cambios reproductivos y el descenso de las tasas de natalidad hacen saltar las alarmas sobre la seguridad de las inyecciones de Covid en personas en edad reproductiva. Por ello, el equipo de investigación europeo se hizo eco de la petición de Thorp de una moratoria de las inyecciones de Covid para las mujeres embarazadas, y dio un paso más, sugiriendo una suspensión para todas las personas en edad reproductiva[33]: Dada la considerable relevancia individual y social de la relación entre las campañas de vacunación y el descenso de las tasas de natalidad, debería pedirse la suspensión inmediata de la vacunación de Covid-19 para todas las personas en edad fértil y reproductiva.

Publicado en italiano el 28 de abril de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/04/28/il-siero-aborti- naturali-e-declino-della- fertilita-legame-diretto/

Traducción al español del texto original en inglés por: José Arturo Quarracino

