Il Siero, Aborti Naturali e Declino della Fertilità: Legame Diretto.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo del dott. Joseph Mercola, pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia.

Dr. Joseph Mercola

Rispetto al vaccino antinfluenzale, le iniezioni di Covid sono associate a un aumento significativo degli eventi avversi nelle donne in età riproduttiva.

I dati hanno rivelato un rischio 27 volte superiore di aborto spontaneo e un rischio più che raddoppiato di esiti fetali avversi in sei diverse categorie in seguito alle iniezioni di covid. Il contenuto delle iniezioni di covid viene biodistribuito nel flusso sanguigno entro poche ore e attraversa “tutte le barriere fisiologiche, compresa la barriera materno-placentare-fetale e la barriera ematoencefalica sia nella madre che nel feto”.

I tassi di natalità in diversi Paesi europei sono diminuiti significativamente alla fine del 2021, mesi dopo che le iniezioni di covid sono state ampiamente utilizzate.

I ricercatori hanno chiesto l’immediata sospensione della vaccinazione con covid per tutte le persone in età fertile e riproduttiva.

A cura del Dr. Joseph Mercola

Mentre un vaccino tipico deve essere sottoposto a 10-12 anni di prove prima di essere rilasciato, durante la pandemia le iniezioni di covid sono state rese disponibili al pubblico solo 10 mesi dopo lo sviluppo, per gentile concessione di un’autorizzazione all’uso di emergenza1.

Anche le donne incinte sono state sottoposte alle iniezioni, e in molti casi sono state obbligate a riceverle.

“La diffusione di questi vaccini sperimentali a livello globale è la più grande violazione dell’etica medica nella storia della medicina, forse dell’umanità”, ha dichiarato a Tucker Carlson il dottor James Thorp, esperto di medicina materno-fetale2.

Thorp e colleghi hanno pubblicato uno studio preprint che ha rilevato rischi impressionanti per le donne incinte che hanno ricevuto le iniezioni, oltre che per i loro bambini non ancora nati3.

Gli esiti sono stati così disastrosi che i ricercatori hanno concluso che le donne incinte non dovrebbero ricevere iniezioni di covid fino a quando non saranno completate ulteriori ricerche.

“Si consiglia una moratoria mondiale sull’uso dei vaccini Covid in gravidanza fino a quando studi prospettici randomizzati non documenteranno la sicurezza in gravidanza e il follow-up a lungo termine della prole”, hanno spiegato i ricercatori.4

Le iniezioni di Covid sono collegate a un rischio di aborto spontaneo 27 volte più elevato

Thorp e colleghi hanno utilizzato i dati del Vaccine Adverse Events Reporting System (“VAERS”) dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie per valutare gli eventi avversi sperimentati dalle donne in età riproduttiva dopo aver ricevuto un’iniezione di Covid, rispetto al vaccino antinfluenzale. Rispetto al vaccino antinfluenzale, le iniezioni di covid sono state associate a un aumento significativo degli eventi avversi (“AE”), tra cui:5

“Se normalizzati in base al tempo disponibile, alle dosi somministrate o alle persone ricevute, tutti i vaccini covidici AE superano di gran lunga il segnale di sicurezza su tutte le soglie riconosciute… Le anomalie gravidiche e mestruali sono significativamente più frequenti dopo le vaccinazioni covidiche rispetto alle vaccinazioni antinfluenzali”, hanno osservato i ricercatori6.

In particolare, i dati hanno rivelato un rischio 27 volte maggiore di aborto spontaneo e un rischio più che raddoppiato di esiti fetali avversi in sei diverse categorie, secondo il dottor Peter McCullough, internista e cardiologo con certificazione di bordo.7

I problemi hanno iniziato a manifestarsi poco dopo l’introduzione delle iniezioni di covid, tanto che un’e-mail trapelata da un grande ospedale californiano è stata inviata come avvertimento a 200 infermieri.

L’e-mail, risalente al settembre 2022, conteneva l’oggetto “Manipolazione della morte”, riferendosi a un aumento dei nati morti e delle morti fetali. Un rapporto di The Conservative Woman della giornalista Sally Beck ha condiviso il contenuto dell’e-mail, che recitava:8

Sembra che l’aumento di pazienti morti [neonati] a cui stiamo assistendo sia destinato a continuare. Ci sono stati 22 decessi [nati morti e morti fetali] nel mese di agosto [2022], che pareggia [eguaglia] il numero record di decessi del luglio 2021, e finora nel mese di settembre [2022] ce ne sono stati 7 e siamo solo all’ottavo giorno del mese.

Beck riferisce che a un’infermiera, Michelle Gershman, che lavora nel reparto neonatale, è stato trattenuto il bonus perché ha parlato dell’aumento delle morti fetali.

“Prima avevamo una morte fetale al mese. Siamo passati a uno o due alla settimana”, ha detto la Gershman.

Beck ha riferito: La sua esperienza, e quella dei medici che lavorano con le donne in gravidanza, è contraria alle osservazioni e ai consigli ufficiali “sicuri ed efficaci”, ma nessuno è stato libero di parlarne a causa di un ordine di bavaglio imposto nel settembre 20219 dall’American Board of Obstetrics and Gynaecology (ACOG)…. All’inizio del rollout, nel dicembre 2020, le donne in gravidanza che lavoravano nel settore sanitario o che erano considerate a rischio Covid hanno iniziato a ricevere le iniezioni.

Nel maggio 2021, il vaccino è stato raccomandato a tutte le donne americane in gravidanza, nonostante nessuno dei produttori del vaccino avesse completato i rapporti di tossicologia riproduttiva sugli animali e nessuno avesse avviato studi clinici su donne in gravidanza. Due mesi dopo, gli ospedali notarono un enorme aumento di aborti spontanei, nati morti, nascite pretermine, complicazioni della gravidanza e anomalie mestruali.

Le iniezioni di Covid dovrebbero essere di categoria X

Secondo il Dr. McCullough, l’mRNA delle iniezioni di covid circola nell’organismo per 28 giorni o più e la proteina spike può innescare coagulazione, emorragie e danni ai tessuti.

A causa di questa e di altre preoccupazioni, il Dr. McCullough afferma che, in via prudenziale, le iniezioni di covid dovrebbero ricevere la designazione di Categoria X durante la gravidanza10 , che significa: “Il rischio dell’uso del farmaco nelle donne in gravidanza supera chiaramente ogni possibile beneficio”. Il farmaco è controindicato nelle donne che sono o possono essere in gravidanza”.11

Purtroppo, i funzionari sanitari degli Stati Uniti continuano ad affermare la sua sicurezza, anche per popolazioni vulnerabili come questa, come hanno fatto fin dall’inizio.

“Scioccamente, nella primissima settimana di vaccinazione di massa nel dicembre 2020”, ha scritto McCullough, “i telegiornali hanno mostrato madri incinte ben intenzionate che si iniettavano nanoparticelle lipidiche sintetiche con mRNA di lunga durata che codificava per la proteina Spike dell’Istituto di virologia di Wuhan”.12

Lo studio di Thorp riporta anche che i dati di Pfizer dimostrano che il contenuto dell’iniezione di covid viene biodistribuito nel flusso sanguigno in poche ore e attraversa “tutte le barriere fisiologiche, compresa la barriera materno-placentare-fetale e la barriera emato-encefalica sia nella madre che nel feto “13 .

Uno studio separato sta infatti valutando la possibilità di utilizzare le nanoparticelle lipidiche ionizzabili (“LPN”), come quelle utilizzate come piattaforme per la veicolazione dell’mRNA nelle iniezioni di covidone, come strumenti per la veicolazione di farmaci alla placenta, perché sono così efficaci nel raggiungerla.

“Gli LNP migliorano la stabilità dell’mRNA, il tempo di circolazione, l’assorbimento cellulare e la consegna preferenziale a tessuti specifici rispetto all’mRNA senza piattaforma di trasporto”, hanno scritto i ricercatori.14

Ma lo studio contiene alcuni dati preoccupanti, che sono stati condivisi su Twitter:15,16

L’utente Jikkyleaks ha twittato: “Questo potrebbe essere uno dei più grandi scandali della medicina … Potete vedere che ci sono meno feti in tutti i gruppi di trattamento rispetto alla soluzione salina? Non è drammatico, perché gli autori hanno pubblicato questa cifra invece del numero di perdite fetali “17.

I funzionari della sanità hanno raccomandato che le iniezioni di covid sono sicure ed efficaci per le donne in gravidanza sulla base di uno studio di 42 giorni condotto da Pfizer su 44 ratti18 .

Inoltre, lo studio Pfizer-BioNTech sui ratti ha rivelato che l’iniezione ha più che raddoppiato l’incidenza di perdite preimpianto e ha anche portato a una bassa incidenza di malformazioni della bocca/mascella, gastroschisi (un difetto di nascita della parete addominale) e anomalie dell’arco aortico destro e delle vertebre cervicali nei feti.19

“In quello studio il tasso di perdita fetale è raddoppiato (dal 4,2% al 9,8%) ma ha avuto un impatto minimo sul numero complessivo di feti”, ha twittato Jikkyleaks, condividendo il grafico qui sopra. ”

Ecco come vengono nascoste queste informazioni. Quella singola diapositiva sarebbe dovuta bastare per sollecitare molte più indagini, perché mostrava un minor numero di feti in OGNI GRUPPO”. 20,21

Sconvolgente calo dei tassi di natalità dopo le iniezioni di covidone

I tassi di natalità in diversi Paesi europei sono diminuiti significativamente alla fine del 2021, mesi dopo che le iniezioni di Covid sono state ampiamente utilizzate. I dati,22 compilati da un team di ricercatori europei, hanno rilevato un calo dei tassi di natalità in tutti i Paesi studiati, tra cui:23

Il team ha spiegato:24

Va notato in anticipo che ogni singolo Paese europeo esaminato mostra un calo mensile dei tassi di natalità fino a oltre il 10% rispetto agli ultimi tre anni. È possibile dimostrare che questo segnale molto allarmante non può essere spiegato dalle infezioni da covid-19.

Tuttavia, è possibile stabilire una chiara correlazione temporale con l’incidenza delle vaccinazioni contro il Covid nella fascia di età di uomini e donne tra i 18 e i 49 anni. Pertanto, è necessario richiedere analisi statistiche e mediche approfondite.

Il calo dei tassi di natalità varia da un minimo dell’1,3% in Francia a un massimo del 19% in Romania. Sette Paesi hanno registrato un calo del tasso di natalità superiore al 10%, mentre 15 Paesi hanno avuto cali superiori al 4%. Si dice che il calo della Svizzera abbia superato quello della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, della grande depressione e dell’introduzione dei contraccettivi orali25.

Non è stato trovato alcun collegamento tra il calo delle nascite e le infezioni da covid o i ricoveri ospedalieri, e il team ha osservato:26

Le reazioni avverse relative agli organi riproduttivi femminili e i risultati degli studi relativi alla fertilità maschile indicano un’interpretazione causale dell’associazione tra il calo delle nascite e le vaccinazioni con covid-19.

Le iniezioni di Covid influenzano il ciclo mestruale

Non è ancora noto come le iniezioni di Covid influiscano sulla salute riproduttiva di uomini e donne. Ad esempio, come riporta The Vaccine Reaction: “Ad oggi, l’inserto del produttore per le iniezioni di covid approvate dalla FDA afferma esplicitamente che non è stato testato per il potenziale di compromissione della fertilità maschile”. Tuttavia, non sono disponibili dati sull’infertilità negli Stati Uniti dopo l’introduzione delle iniezioni di covid.27

Nel frattempo, donne di tutto il mondo hanno riferito di cambiamenti nei loro cicli mestruali in seguito alle iniezioni di covid, e i funzionari sanitari hanno in gran parte ignorato le segnalazioni o le hanno etichettate come aneddotiche.

Ma uno studio pubblicato su Obstetrics & Gynaecology – e finanziato dal National Institute of Child Health and Human Development (“NICHD”) e dal National Institutes of Health (“NIH”) Office of Research on Women’s Health – conferma un’associazione tra la lunghezza del ciclo mestruale e le iniezioni di covid.28

Gli studi clinici sulle iniezioni di covid non hanno raccolto dati sui cicli mestruali successivi all’iniezione e nemmeno il VAERS raccoglie attivamente informazioni sul ciclo mestruale, rendendo difficile stabilire inizialmente se le iniezioni avessero un effetto. Le segnalazioni aneddotiche sui social media, tuttavia, sono numerose e, secondo lo studio, “suggeriscono che i disturbi mestruali sono molto più comuni… “29 .

Lo studio di Obstetrics & Gynaecology ha coinvolto 3.959 persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Quelle che non avevano ricevuto un’iniezione di covid non hanno notato cambiamenti significativi nel quarto ciclo durante lo studio rispetto ai primi tre cicli.

Le donne che hanno ricevuto le iniezioni di covid, tuttavia, hanno avuto cicli mestruali più lunghi, in genere di meno di un giorno, quando hanno ricevuto le iniezioni. I cicli più lunghi sono stati osservati per entrambe le dosi dell’iniezione, con un aumento di 0,71 giorni dopo la prima dose e di 0,91 giorni dopo la seconda.30

Variazioni del ciclo di otto o più giorni

Le diminuzioni complessive sono state descritte come non clinicamente significative. Tuttavia, alcune donne, in particolare quelle che hanno ricevuto due iniezioni nello stesso ciclo mestruale, hanno registrato cambiamenti significativi, tra cui un aumento di due giorni della durata del ciclo e, in alcuni casi, cambiamenti della durata del ciclo di otto giorni o più. Considerando che un ciclo mestruale regolare è “un segno evidente di salute e fertilità “31 , qualsiasi cambiamento potrebbe avere importanti ripercussioni.

Inoltre, il team ha osservato che: “Rimangono domande su altri possibili cambiamenti nei cicli mestruali, come sintomi mestruali, sanguinamenti non programmati e cambiamenti nella qualità e nella quantità del sanguinamento mestruale “32 .

Nel complesso, i legami con l’aborto spontaneo, i cambiamenti riproduttivi e la diminuzione dei tassi di natalità sollevano forti dubbi sulla sicurezza delle iniezioni di covid per le persone in età riproduttiva. Per questo motivo, il gruppo di ricerca europeo ha fatto eco a Thorp nel chiedere una moratoria sulle iniezioni di covid per le donne in gravidanza e ha fatto un ulteriore passo avanti, suggerendo una sospensione per tutte le persone in età riproduttiva:33

Data la notevole rilevanza individuale e sociale del legame tra le campagne di vaccinazione e la diminuzione dei tassi di natalità, si dovrebbe chiedere l’immediata sospensione della vaccinazione con covid-19 per tutte le persone in età fertile e riproduttiva.

Fonti e Riferimenti

