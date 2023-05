Meloni, la Destra al Governo e i Suoi Tradimenti. Vincenzo Fedele.

Spiace quando scopri che un amico ti sta tradendo ed è ancora più grave se su di lui avevi riposto molte speranze. La speranza che molti, compreso chi scrive, hanno riposto nella Meloni e nel centro-destra, sembra che sia stata molto mal riposta.

Nelle analisi sulle prospettive del neonato governo Meloni, avevo posto in risalto il pericolo delle eccessive attese anche perché, dicevo, un transatlantico deve avere tempi lunghi per effettuare una virata, altrimenti si spacca in due. E’ indispensabile, comunque, avere voglia di mettere mano al timone e volerla fare questa benedetta virata.

Va bene che l’Italia è succube dei globalismi, che il potere si perpetua in tutti i modi, che è meglio essere nel sistema per meglio combatterlo (Gaber docet), ma occorre, almeno, avere il coraggio di portare avanti le proprie idee e combattere per esse.

Non mi sono mai fatto illusioni. Da una situazione come quella italiana occorre uscire in modo soft, altrimenti si viene distrutti, e la metafora del transatlantico è emblematica, ma trascorsi i fatidici 100 giorni di luna di miele, e poi altri 100 di bonus, a fronte dei quali avevo sospeso commenti e considerazioni, devo constatare che il panorama è desolante.

Insieme a pochi aspetti consolanti ve ne sono altri inquietanti che annullano tutto il bene che viene esposto dal, e sul, governo, gestite con chiare tecniche da “spin doctor”.

Gli spin doctor non sono da confondere con i normali public relation man. Gli spin doctor sono quei o

manipolatori che operano, in gran parte dietro le quinte, utilizzando tutte le moderne tecniche di persuasione occulta per dettare gli indirizzi delle agende informative, stabilirne tempi e priorità, in modo da coprire i reali problemi e le esigenze. I TG si aprono adesso con gli incontri ed i viaggi della Meloni, poi proseguono con le azioni del governo e dei Ministri, continuano con le opinioni della maggioranza e poi quelle della minoranza chiudono la pagina politica. L’agenda, almeno quella, è dettata dal Governo e le opposizioni, nella più totale confusione e irrilevanza, non hanno voce in capitolo. Gli spin doctor, oltre a promuovere le azioni da pubblicizzare, forniscono anche materiale in abbondanza per non obbligare i giornalisti ad approfondire o indagare continuando a fare i “velinari”differenziandosi solo sui commenti, al miele o al veleno a prescindere, secondo lo schieramento.

Faccio questa premessa perchéé, se ero preoccupato quando queste tecniche venivano usate dai governi sinistri non mi sfagiola affatto che la stessa manipolazione sia in atto con il centrodestra al comando.

Vorrei essere chiaro: usare le armi del nemico per combatterlo è un bene, come è un bene evitare di cadere nei tranelli avversi. Il male, però, è in agguato quando usi queste armi per coprire le tue manchevolezze. Il male è sempre male e assume aspetti drammatici se le manchevolezze toccano punti importanti e deborda in tragedia se vedi che il nemico, pur conoscendole, non le utilizza per attaccarti.

Oggi le chiacchiere da bettola sono focalizzate sulla mancata approvazione del DEF (Documento di Economia e Finanza) per mancanza dei numeri alla Camera. Una tempesta in un bicchier d’acqua, per non dire che si tratta di una stupidaggine bella e buona. Complici i ponti e ponticelli, molti deputati del centrodestra se ne sono rimasti a casa, invece di andare a schiacciare il bottone. Superficialità ed errore grossolano di chi si sente vittorioso a prescindere, ma niente di più. Il DEF, in fondo, è quasi un atto dovuto. La battaglia era sulla modifica di bilancio. Approvata quella, la modifica del Documento Economico è una conseguenza tanto che, per ripresentarla, hanno modificato qualcosa della relazione di accompagnamento, non dei numeri da approvare. E l’approvazione è arrivata. Che le opposizioni facciano chiasso su questo, nonostante le scuse della maggioranza, non dovute, la dice lunga sulla mancanza di argomenti di una opposizione in completo sfacelo che cerca argomenti artificiali, non avendo altro cui appigliarsi, insieme all’antifascismo di maniera, per giustificare la sua stessa esistenza.

Ma qui non vogliamo discutere della sinistra, ci interessa focalizzarci sul Governo.

In realtà il nuovo governo è stato omologato, cioè assorbito nel flusso del potere, ed ha perso tutta la carica innovativa che sembrava avere in campagna elettorale. Tutta.

Il quadro è analogo da qualunque parte lo si guardi: Informazione, Energia, Ucraina, Economia, Libertà individuale e collettiva, Sanità, Migranti, solo per toccare i punti più evidenti.

Però, prima ancora di riflettere sui singoli punti, è importante guardare al quadro generale ed alla nostra “limitata autonomia” rispetto alla quale la “sovranità limitata”di Brezneviana memoria era fin troppo espansiva.

L’appiattimento sulla NATO e sull’UE è totale ed incondizionato, oltre che occultato con le tecniche da spin doctor sopra ricordate.

Nessuno degli avvenimenti, pur importanti, che si sono succeduti ultimamente ha smosso nulla e non ha fatto in alcun modo da appiglio per quella virata, anche lenta, cui si accennava al principio.

Macron è andato in Cina ed ha detto quello che ha detto, oltre a firmare quello che ha firmato, ma da parte nostra neanche un commento. Senza sbilanciarsi troppo, sarebbe stato sufficiente ad esempio, congratularsi ed apprezzare le indicazioni sugli sviluppi e l’autonomia europea, lasciando ai francesi l’onere delle scelte, invece silenzio e tacitamento totale. Ci sono le prove che l’attentato ai gasdotti nord stream 1 e 2 è opera degli USA, roba da sconvolgere le relazioni internazionali, minare i cardini del diritto mondiale, giustificare qualche domanda, almeno a livello giornalistico se fosse inopportuna a livello ufficiale, invece silenzio assoluto e tacitazione dei media. Non conforta che il silenzio assordante del Governo italiano sia la copia dell’analogo silenzio di tutti i leader mondiali, compreso Putin che, come gli avrà suggerito il suo amico cinese, rimane seduto sulla sponda del fiume. Fra i cadaveri che vedrà transitare ci saremo, purtroppo, anche noi.

La Cina si muove e la telefonata tra Xi e Zelensky catalizza le cronache, ma neanche a fronte dell’entusiasmo ucraino è arrivata una parola di apprezzamento o di commento nel timore di apparire non allineati. Usare la nostra costituzione per non inviare più armi in Ucraina neanche a parlarne. Sotto le bombe organizziamo, però, immaginari convegni per la ricostruzione.

Ci siamo annotati molti dei post della Meloni su Telegram, ma da altre fonti sarebbe uguale, pubblicati dal 2021, che ricorderemo parlando dei singoli argomenti, e rimaniamo inorriditi rispetto al dietrofront successivo al 25 settembre, alla vittoria elettorale ed alla conquista di Palazzo Chigi.

Siamo invasi da immigrati clandestini e siamo, da innocenti, sotto schiaffo per il disastro e le morti di Cutro, con la nostra marina militare che ha sostituito le navi ONG e con maggiore efficienza prelevano giornalmente migliaia di “profughi”dalle coste libiche e tunisine per portarli da noi.

Le parole incommentabili di Salvini sulla commissione d’indagine sul COVID, la dicono lunga sulla voglia del Governo di individuare responsabilità sulla gestione COVID, su migliaia di morti, sospensioni arbitrarie di diritti costituzionali, confinamento domiciliare, chiusura di aziende, suicidi di poveri disperati ed abbandonati, scuola e sanità allo sfascio, una generazione di giovani allo sbando, ecc.

Ciliegina sulla torta, la proroga del 27 aprile, sino a fine anno, dell’obbligo delle mascherine, chiaramente inutili se non dannose, nelle RSA, pronto soccorsi e dovunque i “responsabili” lo riterranno opportuno. Piano vaccini, con obblighi e profilassi analoghi a quelli di Speranza.

Energia, problema primario affrontato con inutili passerelle in Africa (Draghi e DiMaio hanno fatto scuola), nessuna azione per riattivare i giacimenti sul nostro territorio né per riprendere perforazioni e ricerche in Adriatico.

Di questi aspetti ne discuteremo singolarmente. Su tutte, però, aleggia il nostro essere colonia, senza profferir parola su come uscirne e, men che meno, sulla reale volontà di volerne uscire.

Il 3 febbraio 2022 la Meloni scriveva su Telegram: “ Non ci sto alla politica del “o ti adegui o non conti niente”. Io questo sistema lo combatto. Io non mi piego.”

Il 30 aprile 2022 ci informava che: “. La famosa ingerenza americana è una scelta europea. Ed è una scelta sbagliata.”

L’8 maggio 2022 comunicava di essere: “ ancora un volta contro il MES perchéé saremo costretti a prendere soldi in cambio di sovranità.”

Il 31 maggio 2022 scriveva orgogliosamente: “Siamo scomodi perché non abbiamo padroni e non guardiamo in faccia nessuno”

Il 2 giugno 2022 – Festa della Repubblica – dichiarava: “Di fronte alle ingerenze dell’alta finanza internazionale e a chi non vede l’ora di svendere la sovranità e gli interessi della nostra nazione, rispondiamo sventolando più in alto il tricolore.”

Il 27 Agosto 2022, in piena campagna elettorale, scriveva: “C’è chi parla e c’è chi fa. C’è chi dipende da qualcuno a cui deve qualcosa e chi dipende solo dai cittadini con i quali si è impegnato. Fratelli d’Italia non ha padroni: per questo la sinistra ha paura di noi.”

Il 25 ottobre 2022 in occasione della fiducia al nuovo governo: “State certi che non ci arrenderemo, non indietreggeremo e non tradiremo.

Avremo modo, come dicevo, di approfondire i singoli problemi, ma quello principale, della Sovranità, non è mai stato neanche affrontato e, anzi, sembra che non sia mai esistito.

Intanto ad Amm.re Delegato di Leonardo, la nostra punta di lancia nell’aerospazio e nelle tecnologie militari avanzate, è stato nominato un certo Cingolani, già Ministro del Governo Draghi, già esperto in nanotecnologie e Intelligenza Artificiale, esperto demografo (la terra è stata progettata per 3 miliardi di individui) e consulente, non avendo la sfrontataggine di nominarlo Ministro, del Governo Meloni.

Intanto godiamo nel constatare che la nostra economia è in ripresa dello 0,5 % alla pari con la Spagna e davanti alla Francia (+0,2) ed alla Germania ferma a zero. Con la carota della revisione del Patto di Stabilità ci faranno approvare il MES, cosa che neanche Draghi e Conte avevano osato fare e che la Meloni ha sempre osteggiato. Non abbiamo la forza di dire che il PNRR è una truffa che ci affosserà definitivamente ed il Governo accetta anche di farsi carico, intestandoseli, degli strafalcioni attuati in merito sia da Conte che da Draghi.

Del resto, se i “principi non negoziabili”sono stati abbandonati anche dalla chiesa cattolica (con la minuscola), ci meravigliamo che il Governo abbandoni i principi propri sbandierati fin dopo l’insediamento e l’occupazione delle poltrone ?

Si. Ci meravigliamo ancora. Chiamiamo “tradimento” il tradimento, e speriamo nello stupore nostro e del popolo italiano che vuole ancora essere libero, per il risveglio delle coscienze nazionali.

Vincenzo Fedele

