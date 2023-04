La Guerra Prima della Guerra. Scomode Verità sull’Ucraina, Marignac.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo sulla realtà non detta dell’Ucraina raccontata da Thierry Marignac, e pubblicata da Medias Press Info, che ringraziamo per la cortesia. Marignac,con grande esperienza di quelle zone dell’Europa Orientale, è autore di un libro, La Guerra prima della Guerra, in francese. Buona lettura e condivisione.

§§§

Thierry Marignac è giornalista, scrittore e traduttore (inglese e russo). È autore di un reportage, Vint, le roman noir des drogues en Ukraine (Payot, 2006), di racconti e di romanzi neri.

Thierry Marignac è anche un giramondo che ha vissuto negli Stati Uniti, in Russia e in Ucraina e che in ognuno di questi Paesi conserva amici che sono fonti di informazioni obiettive, al di fuori dei discorsi propagandistici dei diversi schieramenti. Il suo nuovo libro La guerre avant la guerre non è l’ennesimo libro di analisi del conflitto ucraino scritto da un “esperto” che non è mai stato sul posto, come se ne trovano in abbondanza in questo momento.

È una cronaca che, attraverso la rivelazione di eventi vissuti dall’autore in Ucraina e in Russia, ci permette di avvicinarci ad aspetti raramente discussi eppure molto utili per comprendere meglio alcune realtà di questo conflitto.

Contattato nel marzo 2022 da una “giornalista” di un settimanale francese considerato serio, Thierry Marignac fu incaricato di metterla in contatto con un autore russo da lui tradotto. Marignac fu sorpreso di scoprire che questa “corrispondente di guerra” inviata in Ucraina non sapeva nulla del Paese, non aveva amici e non aveva conoscenze linguistiche che le permettessero di interagire con gli abitanti.

Si sarebbe quindi ridotta a unirsi ad altri giornalisti occidentali presi per mano dal servizio di propaganda dell’esercito ucraino e impossibilitati a svolgere un lavoro d’inchiesta sul posto. Non ci si può fidare che la stampa riempia le sue colonne con simili balordi.

L’interesse di Thierry Marignac per il mondo russofono è iniziato più di quarant’anni fa, quando ha conosciuto Eduard Limonov. I due sono rimasti amici fino alla morte di Limonov, avvenuta il 17 marzo 2020.

Marignac racconta con divertimento come, a New York, abbia ottenuto una borsa di studio dalla Open Society di Soros per recarsi in Ucraina e fare un reportage sul mondo della droga in questo Paese ultra corrotto.

È tornato più volte. Ne esce un quadro vivido dell’Ucraina prima della guerra, con scontri sanguinosi tra gruppi criminali i cui capi possono diventare, una volta o l’altra, sindaci o deputati. Marignac fornisce una serie di esempi, molto dettagliati, per mostrarci quanto sia difficile in questo Paese distinguere tra oligarchi e gangster, e perché il ruolo della criminalità organizzata è un elemento essenziale per comprendere il conflitto russo-ucraino.

Il caso dell’oligarca Kolomoïsky è emblematico. Questo mafioso di tre nazionalità (ucraina, israeliana e cipriota), ex presidente dell’Unione degli ebrei ucraini ed ex proprietario della Dynamo Kiev, deputato, proprietario della più grande banca del Paese – quella in cui i servizi segreti avevano il loro conto – finanziava i battaglioni neonazisti Dniepr 1, Dniepr 2 e Azov con diversi milioni di dollari ogni mese. Proprietario di diversi studi televisivi, Kolomoïsky è stato l’artefice dell’elezione di Zelensky alla presidenza ucraina. Lo stesso Kolomoïsky è il vero proprietario di Burisma, una società di gas che nel 2014 ha assunto Hunter Biden, il figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti,

Un fatto poco noto, sottolinea Marignac, è che l’estesa tossicodipendenza dell’Ucraina, insieme all’epidemia di HIV e di epatite C, ha incoraggiato l’ingerenza internazionale negli affari interni del Paese attraverso istituzioni internazionali che sono fin troppo felici di “venire in aiuto” e imporre fatture da cui dipendono altri sussidi. Lo dimostra la presenza a Kiev della Renaissance Society, una branca della Open Society di Soros, i cui leader locali, sicuri di far parte della “classe dirigente”, non fumavano solo tabacco…

Inoltre, Marignac ci ricorda che la Monsanto ha acquistato centinaia di migliaia di ettari in Ucraina perché la produzione di OGM non era vietata.

È una presa in giro sostenere che l’Occidente si sta mobilitando per difendere la sovranità dell’Ucraina, quando questa è diventata da tempo un vassallo degli Stati Uniti”, sottolinea il sociologo ucraino Volodymir Ishchenko, incontrato da Marignac.

Questo libro è da consigliare a chiunque voglia davvero capire cos’è l’Ucraina, lontano dall’euforia di Bernard Henry Levi e senza fare riferimento alla propaganda russa.

La guerre avant la guerre, Thierry Marignac, éditions Konfident, 178 pagine, 18 euro

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: margina, médias presse info, ucraina



Categoria: Generale