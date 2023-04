Dinosauri? Io Non Credo! Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione la seconda puntata del suo provocatorio e paradossale viaggio all’insegna del “Io Non Credo”. Buona lettura, meditazione e condivisione.

§§§

Quando il mio bambino aveva il febbrone, ci stringevamo sul divano, vicini vicini, e quel che era suo poteva diventar mio, senza l’orrida paura del contagio che hanno instillato durante la psicopandemia e s’accendeva la televisione e il video registratore per guardare, sani, i film che a lui piacevano tanto. E in cima alla classifica c’erano le avventure del piccolo dinosauro coraggioso Piedino, Aladar, il dinosauro social e, più avanti (ma questi piacevano più ad altri) i dinosauri redivivi di Jurassic park. Io li sopportavo tutti quanti per amore e ogni volta che, durante i lugli jesolani, s’andava alla mostra dei dinosauri, mi chiedevo perché la folla, deliziosa, festante, colorata e chiacchierina, era sempre di bambini. Ora non me lo chiedo più e giù dabbasso per la seconda puntata del mio Io non credo.

Io non credo ai dinosauri che sono una fola per infanti, un incantesimo per menti piccole, una invenzione geniale (dal punto di vista del rosso omino maligno) dei manipolatori della verità che, sfruttando l’infantilismo in cui hanno precipitato l’umanità (togliendo dignità ai padri di famiglia, trasformando tutte le mamme in insofferenti eterne ragazzine pronte a tutto pur di restar giovani e in eterno conflitto con le loro figlie, e creando la dipendenza degli oggetti, che è l’erbavoglio delle fiabe e il viatico dell’eterno poppante), la stordiscono con le loro fregnancce (come le chiamava mio padre). E questa formidabile (per il malefico palcoscenico in cui si stende l’arcobaleno di Satana) fola ha avuto un “padre fondatore”, che vado a presentarvi un rigo più giù.

Sir Richard Owen, vissuto a metà Ottocento, e fatto boronetto anche, credo, per il gran merito di essersi inventato la parola “Dinosauria”, termine composto da due parole greche “deinos” e “sauros” e quindi “rettili terribili” che ha da allora in avanti contaminato la Verità. Nell’oscuro Medio Evo (che per me è luminoso) c’erano i bestiari, ma tuti sapevano che erano falsi. Per i gonzi moderni, convinti di essere superiori ai costruttori delle Cattedrali, ci sono i dinosauri, oh poveri noi…

Se avete voglia e tempo potete semplicemente andare su wikipedia e osservare la faccia di questo “scienziato”. Brrr, fa più paura di un tirannosauro (che fa morir dal ridere con la testolona sproporzionata, che agita con i dentoni aguzzi ruggendo come un leone, le braccine corte e il terremoto dei suoi passi…ahahaha). Qui sotto inserisco un piccolo brano tratto dall’enciclopedia del web in cui si racconta la prodezza massima dell’Owen che “costruì” i suoi terribili rettili “come pensava che potessero essere apparsi”. Dai, divertente! Ma leggete, tutto con timbro e controtimbro wiki…

Con Benjamin Waterhouse Hawkins, Owen ha contribuito a creare le prime sculture a grandezza naturale raffiguranti i dinosauri come pensava potessero essere apparsi. Alcuni modelli furono inizialmente creati per la Grande Esposizione del 1851, ma alla fine ne furono prodotti 33 quando il Crystal Palace fu trasferito a Sydenham, nel sud di Londra. Owen ha notoriamente ospitato una cena per 21 eminenti uomini di scienza all’interno dell’Iguanodonte di cemento cavo alla vigilia di Capodanno del 1853.

Il percome di questa ennesima menzogna è presto detto: se ci sono state queste malefiche bestiacce, poi uccise tutte quante in un sol colpo (tiè) da una palla di fuoco proveniente da chissà dove (neppure Owen lo spiegava), la Creazione non può esserci stata e dunque, via alla seconda balla: il darwinismo, cioè la nascita della vita dalle ceneri della palla di fuoco… tutto collegato, come si conviene alla scienza, tutto in controcanto della Verità che si legge nella Scrittura, tanto semplice e meravigliosa.

Insomma, per chi non lo avesse capito, i dinosauri sono la porta d’ingresso dell’uomo che deriva dalle scimmie quindi non creatura amata da Dio, con un’anima che anela a Lui, ma un animale immondo, che impesta la terra (ambientalismo, altro frutto nefasto del capovolgimento della verità) come l’orso uinnidepu di cui la stampa, tutta intera, non fa che informarci con dovizia di particolari (tediosi), mentre sulla terraferma, quella i cui cardini (come si legge nel Cantico di Anna, la mamma di Samuele) appartengono al Signore – che vi ha posato sopra il mondo – continua la strage da malori improvvisi dovuta ai sieri malefici di cui mi occuperò in un’altra puntata dei miei io non credo. Nel Signore che ci salva da tutto questo, dinosauri copresi, auguro a tutti una giornata con i piedi ben saldi nella terra salda.

