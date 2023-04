La FSSPX non è Scismatica. Parola di Papa, a un Vescovo…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa intervista che la collega Maike Hickson ha realizzato con il vescovo svizzero Vitus Huonder. Buona lettura e condivisione.

Il vescovo Vitus Huonder, il prelato ottantenne che vive in pensione in una casa della Società San Pio X (SSPX) in Svizzera, ha rilasciato una dichiarazione video in cui definisce “ingiusta” la scomunica del 1988 dell’arcivescovo fondatore della Società, Marcel Lefebvre, e rivela anche che Papa Francesco gli ha detto che i sacerdoti tradizionali della SSPX “non sono scismatici”.

Huonder, ex vescovo di Coira, in Svizzera, racconta per la prima volta in questo nuovo video come, il 9 gennaio 2015, abbia ricevuto una lettera dall’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Gerhard Müller, che gli chiedeva di “avviare un dialogo con i rappresentanti della Società San Pio X”.

L’obiettivo, ha aggiunto, era quello di incrementare un rapporto personale con questa società sacerdotale, oltre che di impegnarsi in discussioni dottrinali.

Da quella lettera e da quel mandato, Huonder ha mantenuto contatti regolari con il superiore generale della SSPX (all’epoca il vescovo Bernard Fellay, oggi don Davide Pagliarani) e con altri rappresentanti.

Le discussioni dovevano portare a una regolarizzazione canonica della SSPX. (Il vescovo Athanasius Schneider, anch’egli forte sostenitore della SSPX, è stato un altro vescovo a cui Papa Francesco ha chiesto di visitare le case della SSPX nel 2015).

Nel 2019, il vescovo Huonder, dopo il suo pensionamento, ha deciso, con l’espresso incoraggiamento della Commissione vaticana Ecclesia Dei, di trasferirsi in una delle case della SSPX in Svizzera.

Lo ha fatto per conoscere meglio la vita interna della Società e per confrontare il suo lavoro con la vita di una diocesi regolare come quella che ha guidato negli ultimi 12 anni circa.

Nel video il prelato svizzero spiega anche che dal 2015 ha avuto il tempo di studiare e conoscere meglio il lavoro della SSPX, comprese le intenzioni del suo fondatore francese, l’arcivescovo Marcel Lefebvre. Huonder dice che questo periodo di studio gli ha dato “una nuova prospettiva”, una “nuova visione degli ultimi 70, 80 anni” di storia della Chiesa.

Definendo l’esperienza una “retractatio”, Huonder dice di aver compreso meglio le cause dell’attuale crisi della Chiesa e la realtà che questa crisi è in realtà “una delle più grandi crisi della sua storia”.

Parlando della crisi, Huonder afferma che è stata causata da un “criptico allontanamento dalla Tradizione, dall’autentico insegnamento della Chiesa, sia nei documenti del Concilio [Vaticano II] che nei documenti e nelle decisioni magisteriali successivi”. Per questo motivo, secondo il prelato svizzero, l’arcivescovo Lefebvre “non poteva seguire senza riserve le istruzioni e le affermazioni dottrinali del Concilio e dei comunicati ufficiali della Chiesa che seguirono il Concilio”.

“Il suo atteggiamento era di fatto giustificato e del tutto in linea con la fede della Chiesa”, conclude Mons. Huonder. . “Avrebbe dovuto essere ascoltato di più”. Di conseguenza, “la misura presa contro di lui [dalla gerarchia della Chiesa] è stata una grave ingiustizia, perché è facile dimostrare che il governo della Chiesa si è allontanato dalla Tradizione”.

Per Mons. Huonder, la SSPX è “figlia di questa crisi”, poiché il suo fondatore voleva rispondere a questa crisi, difendere la fede e aiutare i “fedeli che si sentivano perduti”.

Molti erano “pecore senza pastore” e l’arcivescovo Lefebvre voleva aiutare la “salvezza delle anime e la conservazione della purezza della fede”.

Questa fede, spiega Mons. Huonder, è la “via della salvezza” e quindi “non deve essere falsificata”. Per l’arcivescovo Lefebvre, il principio era che non si può seguire un Papa quando questo segue idee liberali, ma allo stesso tempo, secondo il vescovo svizzero, bisogna sempre mostrare rispetto per il suo ufficio.

Qui, il vescovo Huonder rivela ciò che lo stesso Papa Francesco gli ha detto una volta: “In questo senso, Papa Francesco mi ha parlato e ha detto: ‘Loro [la FSSPX] non sono scismatici'”.

Monsignor Huonder parla anche dei diversi papi che hanno regnato nella Chiesa dalla sua nascita nel 1942 e, parlando del ruolo di Papa Francesco, sottolinea che questo pontificato è un “pontificato di rottura. È una rottura con la tradizione”. Non solo questo Papa critica spesso la Tradizione e coloro che vi aderiscono, ma “intraprende atti che sono chiaramente contrari alla Tradizione”.

Qui cita esplicitamente “atti rituali sincretistici, come in Canada”, di cui ha riferito anche LifeSiteNews. Indicando i documenti di Papa Francesco Traditionis Custodes (2021) e Desiderio Desideravi (2022), Huonder dice che “il Papa vuole sradicare la liturgia romana tradizionale”.

Inoltre, il vescovo Huonder vede l’attuale Papa come un “franco sostenitore della cosiddetta Religione Mondiale”. Per molti fedeli, aggiunge il prelato, questo è “un ostacolo”. Sotto il precedente Papa Paolo VI, spiega Mons. Huonder, si è verificato un “punto di svolta all’interno della Chiesa”.

Questo Papa, continua, “amava molto i circoli liberali e progressisti. Li promuoveva”.

Paolo VI, introducendo la Messa Novus Ordo nel 1969, ha causato “l’inizio della grande sofferenza della Chiesa”, secondo Huonder.

“Nulla è stato più dirompente per l’unità della Chiesa del nuovo ordine liturgico”, aggiunge.

Per quanto riguarda il pontificato di Giovanni Paolo II, il prelato svizzero sottolinea l’incontro di preghiera del 1986 ad Assisi con i rappresentanti di diverse religioni, che fu per molti fedeli “uno shock tremendo”.

La conseguenza, secondo Huonder, è stata “una generale perdita di fiducia nella leadership e nell’ortodossia della Chiesa”.

Papa Benedetto XVI, secondo Huonder, è stato il Papa che ha cercato di “sanare questa ferita” causata dalla frattura nella liturgia. Benedetto aveva liberato, il 7 luglio 2007, la Messa latina tradizionale, dando un generoso permesso ai sacerdoti di celebrarla.

Voleva “restituire alla Chiesa la liturgia romana tradizionale”, spiega Huonder.

È in questo contesto che Mons. Huonder insiste sul fatto che le scomuniche dell’arcivescovo Lefebvre e dei suoi quattro vescovi nel 1988 sono state “ingiuste”: Papa Benedetto, dice, “nel 2009 ha anche revocato le scomuniche ingiuste dell’arcivescovo Lefebvre e dei vescovi della SSPX che aveva consacrato”.

In questo modo, continua Huonder, Papa Benedetto “ha parzialmente riparato a un’ingiustizia che pesava molto sulla Chiesa”.

Solo di recente, il giornalista di LifeSite Kennedy Hall ha pubblicato un libro in difesa della SSPX, giustamente intitolato SSPX: The Defence, che contiene una prefazione di padre Charles Murr, autore del libro e confidente di suor Pascalina Lehnert, segretaria personale di Papa Pio XII.

In esso, Murr rivela come i cardinali modernisti all’interno delle mura vaticane abbiano lavorato con successo contro l’arcivescovo Lefebvre e la sua missione, utilizzando i mezzi della “disinformazione”.

Lo stesso Hall ha pubblicato un video alla luce della dichiarazione del vescovo Huonder, vedendo nella rivelazione del prelato su Francesco una conferma della tesi del suo stesso libro.

