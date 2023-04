¿Sustitución étnica? Fundamental en la sociedad fluida

Marco Tosatti

Así que por haber hablado de una evidencia -el suicidio demográfico de un país, el nuestro, y de Occidente- y la progresiva invasión/sustitución de los nativos por otras especies humanas, cierto político ha tenido que enfrentarse a los aullidos desquiciados de los negadores de la realidad políticamente correctos. Ofrecemos a vuestra atención este comentario de Matteo castagna, publicado en InFormazione Cattolica, a quien agradecemos la deferencia.

La “sustitución étnica” en la sociedad fluida es fundamental

por Matteo Castagna

EL GLOBALISMO, CON LA SU MONSTRUOSA SOCIEDAD FLUIDA, DISPONE DE UNA LÓGICA CONTRARIA

Al comienzo de las clases, Santo Tomás de Aquino mostraba a sus alumnos una manzana, diciendo: “Esto es una manzana. Quien no esté de acuerdo, puede irse”. El Doctor Communis quería dejar claro que no es el pensamiento el que determina el ser, sino que es el ser el que determina el pensamiento. De hecho, la soberbia nos hace creer que nuestro pensamiento es el fundamento del ser, mientras que, en cambio, la humildad nos lleva a observar y argumentar el ser de las cosas. El ser determina el pensamiento, no al revés. Quien no esté de acuerdo puede marcharse. Ciertamente, Kant y Hegel habrían abandonado el aula.

El globalismo, con su monstruosa sociedad fluida, tiene su lógica al revés, porque querría que fuese el pensamiento el que determinara el ser. Este es el motivo por el cual no se puede creer lo que se quiere, ni creerse otra cosa que lo establecido por la ley natural, de ahí la ciencia, en particular la biología. La fuerza del pensamiento para cambiar la realidad puede alcanzar niveles aterradores, inhumanos o transhumanos.

En mayor o menor medida, todos somos víctimas de toda una serie de pensamientos negativos, los cuales nos condicionan y limitan. El primer paso para erradicar estos pensamientos insatisfactorios del jardín de la mente es reconocerlos, manteniéndose alerta, y luego sustituirlos, recurriendo a esas experiencias necesarias para desarrollar nuevas convicciones. Según esta afirmación malsana, podemos decir que el positivismo ha creado el buenismo, necesario para dar un manto de bondad hipócrita a la aceptación indiscriminada del extranjero.

Desde hace días se discute el término “sustitución étnica”. Los hegelianos, los positivistas y los izquierdistas fluidos han endilgado a quienes lo utilizan el habitual epíteto de racistas. La comunicación pública se hace con palabras efectistas, neologismos inventados ad hoc (como por ejemplo, el término “homofobia”) porque la gente común hace suyos conceptos cortos y eficaces, no necesariamente correctos.

Pero poco o nada de lo que es justo le interesa al pensamiento que crea el ser, porque su objetivo es llegar poco a poco a un mundo nuevo, por cualquier medio, como la IA (Inteligencia Artificial) donde gobierna el Mercado y la ideología de lo mismo, es decir, la igualdad absoluta entre los seres humanos pone a cero todas las identidades. Por eso, mientras la Enciclopedia Treccaniescribe una obviedad -“el grupo étnico es percibido en el imaginario colectivo como un agregado social homogéneo, cuyos miembros comparten una cultura, una historia, una lengua, un territorio, una religión, etc., y reivindican, por ello, una identidad común”, los antropólogos, sociólogos y políticos progresistas, partiendo de la mens por la cual sería el pensamiento el que determinaría el ser, los miembros de una comunidad de destino compartirían una contraposición con otros grupos étnicos o nacionales, más que una “sustancia” común.

La constatación de las identidades diferentes que, a la larga, pueden determinar eventualmente conflictos, debidos a menudo a la incompatibilidad de usos y costumbres, preceptos religiosos, moral y ética, la relación con el dinero, se descalifica vulgarmente como actitud racista para hacer quedar mal ante la opinión pública a quien se atreve a distinguir la realidad de los hechos. Lo inconcebible de ciertos comportamientos, entre las diferentes etnias, se confunde deliberadamente con el racismo biológico porque se quiere eludir este problema evidente e irresoluble mediante la imposición de una igualdad universal antinatural.

En el Viejo Continente, que ya no tiene hijos, principalmente porque el Sistema impuesto desde mediados del siglo XX ha creado una sociedad que impide el nacimiento y el crecimiento de la familia como núcleo fundamental de la civilización, la “sustitución étnica” coincide con el deseo de favorecer la inmigración procedente de países en vías de desarrollo o con otras dificultades, para que por la fuerza del número las diversas etnias logren sustituir a las existentes, adaptándose mucho más fácilmente a la fluidez económica de un capitalismo sin reglas adaptado a los nuevos esclavos y a la nivelación social y política, en una única religión mundial basada en los tres principios de la masonería internacional (libertad, igualdad, fraternidad).

“A través de vuestras leyes democráticas os invadiremos, y a través de nuestras leyes religiosas os dominaremos”, fue la conocida frase citada por Bernardini, obispo de Esmirna (Turquía), refiriéndose a un exponente islámico, allá por el 13 de octubre de 1999, pronunciada durante un encuentro interreligioso. La historia nos enseña que las minorías decididas siempre consiguen imponerse a las mayorías reacias y silenciosas, como los globalistas pretenden que seamos. Por el momento, los cretinos, que hacen creer que son buenos, superan en número a sus verdugos. Los fenómenos del Foro Económico Mundial nos dicen que a partir de 2030 “no poseerás nada y serás feliz”, porque habrán creado la nueva realidad: “…Todo se ha transformado en entretenimiento y la gente ya no quiere preocuparse por los problemas difíciles”. Que después los llamados “problemas difíciles” sean los que desde siempre interesan más en la vida de los hombres no es importante. Ya no son asunto nuestro.

Para organizar y administrar todo están los expertos, los técnicos, los científicos (los virólogos), los directores generales, los grandes financieros, los grandes medios de comunicación, los moralistas… ellos son los que se encargan de todo por nosotros, los avestruces, que hemos metido la cabeza en la arena, a cambio de un i-phone. El idiota de Fedor Dostoievski o el imbécil de Pino Aprile se encuentran perfectamente a gusto, en detrimento del hombre de la Tradición, que resulta estar de más.

Publicado originalmente en italiano el 24 de abril de 2023, en https://ww.marcotosatti.com/ 2023/04/24/sostituzione- etnica-fondamentale-nella- societa-fluida/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

