Il mio “Non Credo”. Benedetta De Vito. Prima Puntata.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni provocatorie e volutamente paradossali come stimolo alla meditazione. Buona lettura e condivisione.

Ogni domenica e nei giorni festivi, dopo il Vangelo e l’Omelia, quanto amo recitare il Credo e quanto mi piacerebbe, aggiungo, che si tornasse a cantarlo in latino, in gregoriano! Per la sua potente bellezza, evocativa, che fa salire, in sventolio e brivido di cuore, il Monte Carmelo…

Sì, mi piacerebbe, ma raramente accade. E se mi piacerebbe cantare il Credo in latino, più umilmente, qui in casa di Marco Tosatti (se me ne darà il permesso) intendo pronunciare a bassa voce il mio “Non credo”. A mezza voce, però, perché mio marito m’ode e ha già detto, ad esempio, che sarebbe meglio non andare – a causa del mio “eretico” pensiero – a cena da certi conoscenti (entrambi scienziati e uno addirittura professore di Fisica alla Sapienza…) che ci hanno invitato (dopo aver letto e gradito il mio “Cuoresardo”, evviva!). Una battuta, certo, ma ridendo e scherzando, in vino veritas. Ma siccome io, pur amando teneramente lo sposo che il Signore mi ha dato, di più ancora, se possibile, amo la Verità che è la Trinità, e così, Marco permettendo, vado a cominciare.

Cercherò di dedicare a ogni mio “Non credo” un articoletto, poche parole senza pretese di filosofia, che vadano al cuore della menzogna propagata fin dal principio e che, negli ultimi secoli, ha trovato manforte nella televisione, al cinema e sui giornali. Una parola sul non credo e un’altra sul perché, gli extraterrestri (cioè i diavoli) l’han forgiata e i massoncini, a loro sottomessi e in sciocco grembiuino, la sbandierano come gran verità (del piffero di Hamelin), inappellabile, fede suprema (loro che sono senza Fede) e chi non è d’accordo con la vulgata religiosamente (cioè superstiziosamente) adorata, inattaccabile, un dogma, è ostracizzato, vituperato, cacciato al margine, deriso e trattato da no vax ai tempi del “grimpath”. I media: megafoni della bugia ripetuta all’infino, fino a costruire un sistema intero di menzogne che oggi, purtroppo, trova una stampella anche nella Chiesa, chiamata da Dio al ruolo profetico (oramai tradito) di katechon e di trattenitrice della legge satanica che regola oramai il mondo al contrario. Sì, la Chiesa (non tutta, Deo gratias!) che doveva tenere il mondo sotto il Manto Azzurro della Santissima Vergine Maria e votarsi, tutta quanta, al Cuore Immacolato della nostra mamma in cielo, che è paladina e imperatrice della Verità, si è vestita di arcobaleno, adora gli idoli e tra un poco, hai visto mai, ci proporrà la messa maya, magari con sacrificio umano… .

Va bene, andiamo ad iniziare. Non credo al fatto che la terra sia un sasso matto che, torcendosi in una danza folle, in un valzer senza senso, da scarpette rosse, faccia il girotondo intorno al sole. E questo, non solo perché nelle Scritture è detto e ripetuto che il Signore creò la terra “stabile” e che “non può vacillare”, non solo perché Giosuè fermò la corsa del sole e perché in tutte le culture (e nei miti anche Greci, il sole percorre il cielo con il suo carro infuocato, come ci ricorda il mito di Fetonte…), ma anche, passatemelo vi prego senza di me pensar male, per rivelazione.

Passo ora a dir la mia sul perché si è fatto credere questo sproposito, contrario al buon senso e alla semplicità che regola ogni portento di Dio. Dietro alla corsa frenetica terrestre, in un ansioso continuum, vedo lo zampino rosso del tentatore. Chi mai, infatti, tra gli uomini può sentirsi al sicuro e protetto e amato e quieto e in pace in un pianeta in folle giro, in eterno precipizio vorticoso, a una velocità frenetica? Se la terra gira come pazza biglia nello spazio, vuol dire – ed è automatico pensarlo – che tutto può succedere, che tutto è relativo e nulla può durare… Semplice no?

Chiamatemi pure terrapiattista (e non lo sono perché in realtà, io non so come è fatta la terra), non mi interessa, ringrazio per il dono immenso, con così tanta bellezza…. Che ridano pure giornalisti e intellettuali (e anche mio marito, mi dispiace…), io stretta alla Croce vivo sulla terraferma (come diceva la mia nonna Lisetta e così la chiamava sempre e mai solo terra…), sento il suolo ben fermo sotto ai piedi e ho una radice che scende nella terra e l’altra come corda, il Rosario, al cielo. Con cuore saldo, su passi certi, forte della dolce catena e della Croce che reco sulle spalle, cammino nella Sua volontà e se il mondo mi tirerà le pietre, poco male, penso alla piccola Emerenziana e poche cose sono le mie a confronto…

Ecco ho finito con il mio primo “Non credo” e presto, a Dio piacendo (perché è Lui a temperare la mia penna) passerò al secondo. Dunque alla prossima puntata, se vi andrà di seguirmi e vi saluto e passo e chiudo.

