Fermiamo la Guerra alla Vita. Roma, 20 Maggio, Manifestazione Nazionale.

L’appuntamento è sabato 20 maggio 2023 alle ore 14:00 in Piazza della Repubblica a Roma, da dove partirà un festoso e gioioso corteo di migliaia di famiglie, mamme, papà, nonni, ragazzi e bambini che attraverserà la città per chiedere allo Stato, al Governo, al Parlamento, alla Magistratura, alle Regioni, ai Comuni, alle imprese, alle aziende e a tutti gli enti sociali di difendere la dignità, della Vita umana, il diritto universale alla Vita e di cessare qualsiasi attacco contro di essa motivato da ideologie anti-umane o più banalmente (ma non meno dannosamente) da enormi profitti economici e commerciali. La tua presenza alla Manifestazione Nazionale per la Vita è fondamentale: organizzati con familiari e amici per manifestare con noi e aiutarci ad essere il maggior numero possibile, aumentando la risonanza mediatica dell’evento e attirando l’attenzione del Governo e del Parlamento. Le manifestazioni motivate da ragioni politiche, economiche, ideologiche o ambientaliste contro la Vita sono frequenti e molto partecipate. Facciamo in modo che lo sia anche quella (l’unica in Italia!) per difendere i diritti dei bambini non nati o degli anziani e dei sofferenti spinti a uccidersi dalla non più strisciante mentalità eutanasica. Marco, vale la pena dare la vita per la Vita. Manca solo un mese al 20 maggio 2023: organizziamoci in fretta! Consulta il sito ufficiale dell’evento per tutte le informazioni di cui hai bisogno. EMOZIONANTE! Guarda questo breve video sull’ultima edizione della Manifestazione Nazionale per la Vita: sono certo che ti darà la carica per partecipare alla prossima! Clicca sull’immagine per vedere il video Vieni a Roma per dare voce a chi non ha voce, il più indifeso e debole degli esseri umani: il bambino nel grembo della mamma! Nella viva speranza di averti con noi a Roma sabato 20 maggio, ti mando un caro saluto! Avanti tutta, Toni Brandi