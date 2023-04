Umani Causa del Cambio Climatico? Solo lo 0.3% degli Scienziati ci Crede.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Solo lo 0,3% degli scienziati concorda sul fatto che l’umanità stia causando il cambiamento climatico; NON IL 97% come falsamente diffuso dalle Nazioni Unite Probabilmente avete sentito dire che il 97% degli scienziati concorda sul cambiamento climatico causato dall’uomo. La stragrande maggioranza degli scienziati non si pronuncia sulla questione se i cambiamenti climatici siano causati dall’uomo, perché la risposta va oltre le nostre attuali conoscenze. Solo lo 0,3% dei documenti scientifici afferma che l’uomo è la causa dei cambiamenti climatici. Solo lo 0,3% dei documenti scientifici afferma che l’uomo è la causa del cambiamento climatico e solo il 18% degli scienziati ritiene che sia possibile evitare gran parte o tutti gli ulteriori cambiamenti climatici. Non esistono prove o metodi scientifici in grado di determinare quanta parte della variazione di temperatura dal 1900 sia stata causata dall’uomo. Sappiamo che la temperatura è variata notevolmente nel corso dei millenni. Sappiamo anche che per quasi tutto questo tempo, il riscaldamento e il raffreddamento globale sono stati determinati interamente da forze naturali. “Consenso del 97%”. Quale consenso? Di Gregory Wrightstone, direttore esecutivo della Coalizione CO2 Avrete probabilmente sentito dire che il 97% degli scienziati concorda sul cambiamento climatico provocato dall’uomo. Avrete anche sentito dire che coloro che non credono al mantra dell’apocalisse climatica sono “negazionisti della scienza”. La verità è che molto più del 3% degli scienziati è scettico nei confronti della linea di partito sul clima. I molti scienziati, ingegneri ed esperti di energia che compongono la Coalizione per la CO2 si sentono spesso chiedere qualcosa del tipo: “Allora credete nel cambiamento climatico?”. La nostra risposta? “Sì, certo che ci crediamo: sta accadendo da centinaia di milioni di anni”. È importante porre le domande giuste. La domanda non è: “Il cambiamento climatico è in atto?”. La vera domanda di grande importanza è: “Il cambiamento climatico è ora guidato principalmente dalle azioni umane? Questa domanda dovrebbe essere seguita da “il nostro clima che cambia è benefico o dannoso per gli ecosistemi e l’umanità?”. Ci sono alcune verità scientifiche che sono quantificabili e facilmente dimostrabili e sulle quali, sono sicuro, almeno il 97% degli scienziati è d’accordo. Eccone due: La concentrazione di anidride carbonica è aumentata negli ultimi anni. Le temperature, misurate dai termometri e dai satelliti, sono in generale aumentate in modo discontinuo per più di 150 anni. Ciò che è impossibile quantificare è l’effettiva percentuale di riscaldamento attribuibile all’aumento della CO2 antropogenica (causata dall’uomo). Non esistono prove o metodi scientifici in grado di determinare quanta parte del riscaldamento che abbiamo avuto dal 1900 sia stata direttamente causata da noi. Sappiamo che la temperatura è variata notevolmente nel corso dei millenni. Sappiamo anche che per quasi tutto questo tempo, il riscaldamento e il raffreddamento globale sono stati guidati interamente da forze naturali, che non hanno cessato di operare all’inizio del XX secolo. L’affermazione che la maggior parte del riscaldamento moderno sia attribuibile alle attività umane è scientificamente insostenibile. La verità è che non lo sappiamo. Dobbiamo essere in grado di separare ciò che sappiamo da ciò che è solo una congettura. Su che cosa si basa la nozione di “consenso del 97%”? È vero? Suggerimento: non si può scrivere consenso senza “con”. Se davvero il 97% di tutti gli scienziati credesse che le attività umane stiano causando il moderato riscaldamento a cui abbiamo assistito negli ultimi 150 anni, sarebbe ragionevole tenerne conto nel determinare cosa credere. Tuttavia, ci si sbaglierebbe. La scienza, a differenza della religione, non è un sistema di credenze. Gli scienziati, proprio come chiunque altro, diranno di credere alle cose – che ci credano o meno – per convenienza sociale, convenienza politica o profitto finanziario. Per questa e altre buone ragioni, la scienza non si fonda sulle convinzioni degli scienziati. È un metodo disciplinato di indagine, con il quale gli scienziati applicano una teoria preesistente all’osservazione e alla misurazione, in modo da sviluppare o respingere una teoria, così da poter svelare con la massima chiarezza e certezza possibile la distinzione tra ciò che il filosofo greco Anassimandro chiamava “ciò che è e ciò che non è”. Abu Ali ibn al-Haytham, il filosofo naturale dell’Iraq dell’XI secolo che fondò il metodo scientifico in Oriente, scrisse una volta: Il ricercatore della verità [bella descrizione dello scienziato] non ripone la sua fede in un semplice consenso, per quanto venerabile o diffuso. Al contrario, sottopone ciò che ha appreso all’indagine, all’ispezione e all’investigazione. La strada per la verità è lunga e difficile, ma è quella che dobbiamo seguire. La lunga e difficile strada verso la verità scientifica non può essere percorsa con il banale espediente di un mero conteggio di persone che si guadagnano da vivere grazie ai finanziamenti governativi. Pertanto, il semplice fatto che gli attivisti del clima si appellino così spesso a un “consenso” immaginato e (come vedremo) immaginario è un segnale di allarme. Sono molto meno sicuri delle presunte verità scientifiche a cui si aggrappano di quanto vorrebbero farci credere. Il “consenso”, in questo caso, è una stampella per una scienza zoppa. Qual è dunque l’origine della nozione di “consenso del 97%”? È supportata da ricerche e dati? Il primo tentativo di documentare un “consenso” sul cambiamento climatico è stato un documento del 2004 citato da Al Gore nel suo presunto libro di non-fiction, “Una scomoda verità”. Gore ha frequentato un corso di scienze naturali ad Harvard, ma ha preso un voto D per questo. L’autrice del documento citato, Naomi Oreskes, affermava che il 75% dei circa 1.000 documenti da lei esaminati sulla questione del cambiamento climatico concordava con la proposta di “consenso” favorita dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (“IPCC”): “La maggior parte del riscaldamento osservato negli ultimi 50 anni è probabilmente dovuto all’aumento delle concentrazioni di gas serra”. Nessuno, ha sostenuto, ha dissentito da questa linea di ragionamento. L’articolo di Oreskes è arrivato all’attenzione di Klaus-Martin Schulte, un eminente chirurgo londinese, che si era preoccupato degli effetti negativi sulla salute dei suoi pazienti dovuti alla loro fede nel riscaldamento globale apocalittico. Il professor Schulte decise di aggiornare il lavoro di Oreskes. Tuttavia, scoprì che solo il 45% di diverse centinaia di articoli sosteneva la posizione di “consenso”. Ha concluso che: “Sembra che la letteratura scientifica peer-reviewed non abbia molta base per il grado di allarme sul tema del cambiamento climatico che viene espresso dai media e dai politici, e che ora viene trasferito nel mondo medico e sperimentato dai pazienti”. Il documento principale che viene spesso tirato fuori a sostegno della nozione di “consenso del 97%” è stato scritto da John Cook e dalla sua allegra banda di estremisti del clima. Pubblicato nel 2013, è il lavoro più citato sul tema del consenso climatico ed è stato scaricato più di 1,3 milioni di volte. Cook gestisce un sito web sul clima che è un’accozzaglia di retorica della paura climatica, specializzata in attacchi – spesso personali e dal tono dispettoso – a tutti coloro che si sono dimostrati efficaci nell’indurre gli altri ad allontanarsi dal dogma dell’imminente catastrofe climatica.Il progetto è stato autodefinito “un progetto di ‘citizen science’ da parte di volontari che contribuiscono al sito web”. Il team era composto da 12 attivisti climatici che non hanno lasciato a casa i loro pregiudizi sul clima. Questi volontari, molti dei quali non avevano alcuna formazione scientifica, hanno dichiarato di aver “rivisto” gli abstract di 11.944 articoli peer-reviewed relativi al cambiamento climatico o al riscaldamento globale, pubblicati nei 21 anni tra il 1991 e il 2011, per valutare in che misura sostenessero la “visione di consenso” sul cambiamento climatico. Come si legge nel documento di Cook: Abbiamo analizzato un ampio campione di letteratura scientifica sul CC [cambiamento climatico] globale, pubblicato in un periodo di 21 anni, per determinare il livello di consenso scientifico sul fatto che l’attività umana sta molto probabilmente causando la maggior parte dell’attuale GW (riscaldamento globale antropogenico, o AGW). Il documento conclude: “Tra gli abstract che esprimevano una posizione sull’AGW [riscaldamento globale antropogenico], il 97,1% approvava il consenso scientifico. … Tra gli articoli che esprimono una posizione sull’AGW, una percentuale schiacciante (97,2% in base alle autovalutazioni, 97,1% in base alle valutazioni degli abstract) approva il consenso scientifico sull’AGW. Il documento affermava – falsamente, come poi si è scoperto – che il 97% degli articoli esaminati dai revisori aveva esplicitamente appoggiato l’opinione che l’uomo sta causando la maggior parte del riscaldamento degli ultimi 150 anni. Se aggiungiamo semplicemente tutti i documenti esaminati, il 97% rivendicato da Cook e dai suoi coautori scende al 32,6%. Un’analisi più attenta del documento rivela che il cosiddetto “97%” comprende tre categorie di approvazione del cambiamento climatico causato dall’uomo (Figura 1). Solo la prima categoria equivale a una dichiarazione esplicita che l’uomo è la causa principale del recente riscaldamento. La seconda e la terza categoria includono la maggior parte degli scettici del riscaldamento antropico catastrofico, compresi gli scienziati della Coalizione per la CO2, che accettano il fatto che l’aumento della CO2 stia probabilmente causando un certo, probabilmente modesto, riscaldamento; una quantità che è probabilmente resa insignificante dalle cause naturali del clima più caldo. Solo gettando un’ampia rete Cook potrebbe concludere che esiste un qualche tipo di “consenso”.

L’agnotologia è definita come “lo studio di come nasce l’ignoranza attraverso la circolazione di disinformazione calcolata per fuorviare”. È così che David Legates e i suoi coautori (2015) descrivono il documento di Cook e altri tentativi simili di promuovere falsamente l’idea di un ampio consenso scientifico sul tema dell’incombente apocalisse climatica causata dall’uomo. Hanno esaminato i documenti effettivamente utilizzati da Cook e hanno scoperto che solo lo 0,3% degli 11.944 abstract e l’1,6% del campione più piccolo, che escludeva i documenti che non esprimevano alcuna opinione, approvavano il riscaldamento globale di origine antropica come da loro definito. È sorprendente constatare che Cook e i suoi assistenti avevano contrassegnato solo 64 articoli – ovvero lo 0,5% degli 11.944 che avevano dichiarato di aver esaminato – come esplicitamente dichiaranti che il recente riscaldamento era per lo più causato dall’uomo (Figura 2). Eppure hanno dichiarato, sia nel documento stesso che successivamente, di aver trovato un “consenso del 97%” che affermava esplicitamente che il recente riscaldamento era principalmente causato dall’uomo.

“L’agnotologia ha un forte potenziale di abuso: una visione di consenso ‘fabbricata’ può essere usata per soffocare la discussione, il dibattito e il pensiero critico”. – Legates 2013 Sembra che Cook e i suoi coautori abbiano manipolato i dati per presentare una narrazione del tutto falsa di un sostegno schiacciante al riscaldamento catastrofico causato dall’uomo. Si noti che la posizione ufficiale di “consenso” – sostenuta da appena lo 0,3% degli 11.944 articoli esaminati – non dice altro che il recente riscaldamento è stato in gran parte causato dall’uomo. Anche se fosse così – e la stragrande maggioranza degli scienziati non ha un’opinione in merito, perché la risposta è al di là delle nostre attuali conoscenze – ciò non indicherebbe che il riscaldamento globale sia pericoloso. “Se dici una bugia abbastanza grande e continui a ripeterla, alla fine la gente arriverà a crederci”. – Joseph Goebbels Dalle informazioni appena esaminate, la percentuale di scienziati che concordano con l’idea di un riscaldamento globale catastrofico causato dall’uomo è significativamente inferiore a quella pubblicizzata. Sono stati fatti diversi tentativi imparziali per valutare quale potrebbe essere il numero reale. Una delle più grandi petizioni sul cambiamento climatico è stata la Petizione Oregon, firmata da oltre 31.000 scienziati americani, di cui 9.029 con dottorato di ricerca, che contestavano la nozione di allarmismo climatico antropogenico (Figura 3).

Più recentemente, nel 2016, la George Mason University (Maibach 2016) ha condotto un sondaggio su oltre 4.000 membri dell'American Meteorological Society e ha scoperto che il 33% riteneva che il cambiamento climatico non fosse in atto, che fosse al massimo per metà causato dall'uomo, che fosse per lo più naturale o che non lo sapessero. Significativamente, solo il 18% ritiene che sia possibile evitare gran parte – o tutti – gli ulteriori cambiamenti climatici. La scienza non progredisce attraverso il consenso e la pretesa del consenso non ha spazio in alcun dibattito scientifico razionale. Chiediamo: cosa ci dicono i dati? Che cosa significano? Possiamo riprodurre i risultati? Se coloro che promuovono la paura del clima causato dall'uomo hanno bisogno di ricorrere a un'opinione di consenso palesemente errata, piuttosto che discutere i meriti della scienza, non hanno forse già ammesso che la loro argomentazione non può essere vinta attraverso un dibattito aperto? "Il documento di Cook sul 97% di non consenso [sic] dimostra che la comunità climatica ha ancora molta strada da fare per eliminare la cattiva ricerca e il cattivo comportamento. Se si vuole credere che i ricercatori sul clima siano incompetenti, parziali e riservati, il documento di Cook è un ottimo esempio". – Professor Richard Tol "Siamo chiari: il lavoro della scienza non ha nulla a che fare con il consenso. Il consenso è affare della politica. La scienza, al contrario, richiede solo un ricercatore che si dà il caso abbia ragione, il che significa che i suoi risultati sono verificabili in riferimento al mondo reale. Nella scienza il consenso è irrilevante. Ciò che conta sono i risultati riproducibili. I più grandi scienziati della storia sono grandi proprio perché hanno rotto il consenso. Non esiste una scienza del consenso. Se è consenso, non è scienza. Se è scienza, non è consenso. Punto". – Michael Crichton

