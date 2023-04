Christos anesti! Alithos anesti!   Surrexit Christus vere!

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog offre alla vostra attenzione questa riflessione sul tempo che stiamo vivendo, quello della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Buona lettura e meditazione.

Regína caeli laetáre, allelúia. Quia quem merúisti portáre, allelúia. Resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis Deum, allelúia.



Abbiamo celebrato ancora una volta la Pasqua cristiana, ma molti dubitano della veridicità storica del fatto e dell’attendibilità dei resoconti evangelici, ritenuti incoerenti tra loro. Abbiamo lasciato Gesù posto nel sepolcro, frettolosamente, prima dell’inizio del sabato. Per timore che i discepoli prendessero il corpo del Signore dicendolo risorto, i sommi sacerdoti ottennero da Pilato il permesso di vigilare la tomba con le proprie guardie, facendole lavorare di sabato, un sabato solenne. Così riferisce San Matteo, spiegando che poi le guardie vennero pagate per dire d’essersi addormentate, così da accreditare lo stesso la versione del trafugamento di cadavere nella notte tra il 2 e il 3 aprile dell’anno 33 d.C., tra il sabato e la domenica, nel 16 nisan del calendario ebraico, festa degli azzimi.

Dei quattro evangelisti, il solo Giovanni ha presenziato in gran parte ai fatti narrati: gli altri redattori hanno raccolto e ordinato i ricordi e il racconto di chi ha riferito l’accaduto, ciascuno dal proprio punto di vista (del testimone e del giornalista di cronaca). Tutti e quattro gli evangelisti però non rendono un vago complesso di simbologie o di racconti risalenti a decenni prima, tramandati secondo l’intendimento pastorale. No: è cronaca.

Sincronizziamo l’orologio e il calendario su Gerusalemme e i suoi usi e costumi. Il giorno ebraico inizia dopo il tramonto, quindi il 14 nisan prese avvio in corrispondenza delle 18 circa del nostro giovedì (orario in cui il sole scompare all’orizzonte a Gerusalemme, a fine marzo). Il 14 nisan, venuto il primo “giorno” (dopo il tramonto) degli azzimi (Mt 26,17; Mc 14,12; Lc 22,7) corrisponde al nostro giovedì sera. Inizia con la “preparazione del luogo” per la cena. Bisognava accuratamente spazzare la casa per eliminare ogni traccia di lievito. Siamo in un orario in cui è ancora chiaro; almeno per un’ora ancora si può leggere all’aperto senza ausilio di luce artificiale. Gesù e i discepoli si sedettero a tavola “venuta la sera” (Mt 26,20; Mc14,17): gli Ebrei avevano una prima sera al declinar del sole (dopo la metà del pomeriggio) e una seconda sera al sopraggiungere dell’oscurità, tra le 18 e le 21, la prima vigilia dei quattro turni di guardia delle sentinelle. Tanto per intenderci, quando invece Giuda uscì dal cenacolo era notte (Gv 13,30): erano quindi già passate le 21.

Il venerdì santo, le “prime luci” citate da Luca (Lc 23,54) dopo la deposizione di Gesù dalla croce -ancora durante “parasceve” (quindi ancora di 14 nisan, venerdì)- si riferiscono all’orario tra le 17 e le 18. Quando Matteo (27,62) afferma che “il giorno seguente” quello successivo alla parasceve “si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei”, siamo già dopo le 18 del venerdì sera. A conferma leggiamo Marco 15,42: egli afferma che “essendo ormai giunta la sera” essendo la parasceve (quindi ancora nel 14 nisan, dunque prima delle 18), Giuseppe di Arimatea andò da Pilato etc. Come già spiegato, al modo ebraico la “sera” non è da intendersi solo con l’orario dopo le 18 (dopo il tramonto), ma è l’intervallo che racchiude una fase prima del tramonto, dopo che il sole inizia a declinare (attorno alle 15) e dura fino al buio completo (dopo il termine del crepuscolo astronomico, attorno alle 20,30 quando il sole è ben al di sotto dell’orizzonte e inizia il buio notturno).

Come l’articolarsi della “sera” consta di una serie di momenti e dura alcune ore, allo stesso modo avviene per le ore attorno all’alba. Possiamo così leggere i racconti evangelici della resurrezione con questa sensibilità e gustarli pienamente: è il “terzo giorno” dal 14 nisan; siamo già -come data- nel 16 nisan. Il giorno della settimana è certo, lo stesso nei quattro racconti: finito il sabato (Mt 28,1), passato il sabato (Mc 16,1), il primo giorno della settimana (Lc 24,1) e il primo giorno dopo il sabato (Gv 20,1). Anche l’ora della scoperta della tomba vuota (che non necessariamente coincide con quella della resurrezione) è ben delineata: quando già albeggiava (Mt 28,1), di buon mattino, al levar del sole (Mc 16,2), prestissimo all’alba (Lc 24,1), la mattina che era ancora buio (Gv 20,1).

E’ importante intendere il “farsi giorno”, con il significato dei fenomeni con cui la luce subentra all’oscurità, dal “diluculum” (a Gerusalemme, ad inizio aprile, circa le 4,30) al levar del sole (le 5,30). Quanto descritto dai vangeli avviene proprio in questo lasso di tempo, per nulla vago. Per i soldati è in corso l’ultimo turno di guardia (la quarta veglia o vigilia, tra le 3 di notte e le 6 del mattino).

Il luogo è certo, a nemmeno duecento metri dalla cinta muraria, in un giardino alle prime pendici del Gareb. In Geremia si fa riferimento all’altura del Goa, mentre Golgoatha significa colle delle esecuzioni. Era esterno alla città, ma Geremia profetizza che verrà il tempo in cui le mura lo faranno rientrare nel perimetro di Gerusalemme: accadrà con Erode Agrippa, circa otto-dieci anni dopo la Pasqua della nostra redenzione.

Le donne si avviano al sepolcro, presso il Calvario: sono Maria di Magdala e l’altra Maria (Mt 28,1). Da Marco sappiamo che c’è anche Salome (Mc 16,1), madre di Giacomo e Giovanni; è citata anche Giovanna (Lc 24,10) e non è esclusa la presenza di “altre”. La loro principale preoccupazione riguarda la possibilità di rimuovere la pietra (Mc 16,3) con la quale è stato sigillato il sepolcro il venerdì sera. Dai Vangeli (Mt 27,61 e Mc 15,47) si evince che erano presenti le stesse due donne, che perciò fecero da guida per le altre. Luca (Lc 23,55) dice la stessa cosa, senza fare nomi. Giovanni nomina solo gli uomini coinvolti nella sepoltura: Giuseppe di Arimatea e Nicodemo.

Non è storicamente ed esegeticamente corretto confrontare i quattro resoconti come se si ponessero in alternativa, mentre è più logico cogliere i diversi particolari di ciascuno, ricavandone un quadro assai logico, nonché realistico: non vende al lettore facili certezze e opinioni al posto della cruda realtà, con tutte le sue emozioni. E’ “il bello della diretta”, una freschezza che nessun “simbolismo” potrà mai eguagliare. Solo fatti.

Ancor prima delle 5 di quel primo giorno della settimana che diventerà la domenica, le donne per strada sentono una scossa di terremoto (Mt 28,2), di forte intensità. Difficile pensare che non abbia svegliato le guardie, caso mai si fossero appisolate. Le donne giungono tutte insieme al sepolcro. E’ ancora abbastanza buio. La scena descritta è questa: la grossa pietra è rotolata via, il sepolcro è aperto e le guardie sono come tramortite. Dai nomi riferiti le donne sono almeno quattro: Maria Maddalena, Maria di Cleofa, Salome e Giovanna. Pur nella semioscurità, constatano l’assenza del corpo di Gesù all’interno del sepolcro (Lc 24,2). Sapevano bene che cosa avrebbero dovuto trovare, dato che il venerdì sera avevano osservato il luogo della sepoltura. Adesso, con il cuore già gonfio per il lutto prima e poi per lo spavento del terremoto, si imbattono nelle guardie tramortite, la pietra rotolata, la scoperta del sepolcro vuoto, lo sconcerto al pensiero che il cadavere di Gesù sia stato trafugato: le donne vivono un misto di delusione, rabbia, sospetti e indignazione. La gioia? Non c’è ancora.

Con questo stato d’animo vedono (le vedono davvero!) delle figure luminose (chi una, chi due: come nelle apparizioni mariane, in cui uno vede, l’altro sente etc etc… le teofanie non sono mai percepite da tutti allo stesso modo) che ripetono loro (Mt 28,6; Mc 16,6 e Lc 24,6) che Gesù è già risorto (non si dice esattamente quando). E’ un’emozione da impazzire. Da brividi! Sono questi interlocutori angelici (non Gesù!) a ripetere alle donne quanto Gesù aveva detto ai dodici durante l’ultima cena (Mt 26,31-32 ; Mc 14,27-28): “vi scandalizzerete, ma quando sarò risuscitato vi precederò in Galilea”.

Gli angeli ripetono ciò che Gesù, evidentemente poco compreso, aveva già detto: una “frase in codice” che serviva come “prima prova” perché a dirla poteva essere stato solo Lui! Se per le donne essa poteva suonare enigmatica, agli apostoli avrebbe dovuto subito rinfrescare la memoria! Le donne intanto reagiscono all’incontro probabilmente secondo indole ed età; non si sono sedute a confrontarsi tra loro: corrono! C’è chi scappa, allontanandosi quasi senza meta. La Maddalena invece scatta a perdifiato verso l’abitazione degli apostoli, probabilmente nel quartiere sede dell’ultima cena: un percorso di circa un chilometro.

Scossi da quanto ella riferisce, Pietro e Giovanni si precipitano a loro volta. Giovanni è più giovane e veloce, ma attende Pietro prima di accedere al sepolcro. Quando entrano, Giovanni nota qualcosa che lo induce razionalmente a credere (il sudario ancora legato, ma afflosciato, come svuotato senza essere svolto? Se i vangeli sono l’articolo di cronaca, la sindone ne è la fotografia!). I due poi si allontanano, pensierosi. Nel frattempo è sopraggiunta ancora la Maddalena, che resta sola. Il suo rapido andirivieni dovrebbe essere durato meno di mezz’ora. Sono appena passate le 5 di mattina. La donna piangente nel giardino incontra Gesù risorto (Gv 20,11 e Mc 16,9). E’ una successione logica di eventi: Gesù ha “preparato” la notizia con gli angeli e le donne, ha smosso i discepoli, adesso incontra per prima la Maddalena. E lei corre ancora per dirlo ai discepoli (Gv 20,18).

Gesù risorto incontra in seguito anche le altre donne (non ne sappiamo i nomi), a loro volta ritornate al sepolcro poco dopo la Maddalena, mosse da una curiosità di capire superiore allo spavento iniziale; questione di minuti. Esse non riferiscono subito di questa apparizione (Mc 16,8); ma evidentemente lo faranno in seguito (Lc 24,10), tanto che i vangeli ce ne danno notizia. Tutto succede prima del sorgere del sole (a Gerusalemme il 3 di aprile, ora solare, attorno alle 5,30) in nemmeno un’ora. I vangeli sono racconti indipendenti, ma coerenti: i dettagli si incastrano come in un puzzle, integrandosi, non smentendosi e raramente ripetendosi.

I due discepoli di Emmaus riferiscono un’interessante variante di ciò che gli angeli hanno detto alle donne: “ricordatevi in qual modo vi parlò mentre era ancora in Galilea” (con la predizione della morte e resurrezione). La questione dell’incontro con il risorto in Galilea merita un approfondimento, perchè essa oggettivamente stride con le apparizioni attestate il giorno stesso a Gerusalemme. Infatti non è peregrina l’ipotesi che la Galilea fosse anche una zona così denominata di Gerusalemme, il cosiddetto “campo dei Galilei” -citato tra l’altro più volte negli scritti di Maria Valtorta- che è un’area storicamente attestata che si trovava a ridosso della città, verso Betania. Una zona effettivamente abitata da Gesù e i suoi in quei giorni, poiché fungeva da accampamento per i Galilei in pellegrinaggio a Gerusalemme in occasione delle feste di Pasqua, Pentecoste e delle Capanne.

E’ davvero difficile pensare che Gesù non sia apparso anche alla Madre, forse prima ancora della scoperta della tomba vuota. Eppure di questo non c’è menzione. I vangeli semplicemente spiegano come si è avuta la notizia: sono asciutti, ma non privi di logica e sono ricchi di dettagli. È la nuda cronaca dei fatti, nella sua immediatezza, senza opinioni e commenti, se non “nell’edizione della sera” (ancora di quel 16 nisan, tra le 15 e le 18) quando i due di discepoli di Emmaus fanno un primo punto della situazione: a loro volta “spiazzati” da Gesù correranno verso gli apostoli, esattamente come quelle che avevano corso al mattino. Nel corso dello stesso “terzo giorno”, 16 nisan, 3 aprile (nel calendario gregoriano) del 33 dC, Gesù è visto anche da Pietro (“è apparso a Simone”, scrive Lc 24,34), dai due di Emmaus (Lc 24 e Mc 16,24) e poi da tutti gli undici riuniti (Lc 24,36 e Gv 20,19).

Non sappiamo nulla delle guardie, probabilmente dileguatesi. In Matteo (Mt 28,13-16) è spiegato come fu gestita la testimonianza delle guardie (guardie non romane, ma del sinedrio), pagate per accreditare la “versione ufficiale”.