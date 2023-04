L’FBI Citato in Giudizio. “Infiltrava” Parrocchie e Gruppi Cattolici.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo documento della Commissione Giudiziaria del Parlamento USA relativo all’infiltrazione operata dall’FBI in alcuni ambienti cattolici, una pratica che ricorda da vicino la prassi dei Paesi comunisti. L’FBI sembra rivelarsi ogni giorno di più come la longa manus del deep state americano, e dei Dem in particolare. Buona lettura e condivisione.

Il presidente Jordan cita in giudizio l’FBI

WASHINGTON, D.C. – Oggi, il presidente Jim Jordan (R-OH) ha rivelato che l’FBI si è basata su informazioni derivate da almeno un dipendente sotto copertura e ha cercato di utilizzare le organizzazioni religiose locali come “nuove vie per lo sviluppo di fonti e fili di trappola”. Il piano di sensibilizzazione proposto comprendeva il contatto con le cosiddette “parrocchie cattoliche principali” e la “leadership diocesana” locale. I documenti rivelano che l’FBI ha anche espresso l’interesse a “sfruttare le fonti esistenti e/o avviare valutazioni di Tipo 5 per sviluppare nuove fonti con il posizionamento e l’accesso” per riferire su attività sospette. Alla luce di queste informazioni e delle gravi conseguenze per il libero esercizio dei diritti del Primo Emendamento degli americani, il presidente Jordan ha emesso oggi un mandato di comparizione al direttore dell’FBI Wray per tutti i documenti relativi alle azioni dell’FBI.

Il 16 febbraio 2023, il presidente Jordan e il rappresentante Mike Johnson (R-LA) hanno chiesto informazioni all’FBI in merito a un documento di “prospettiva di dominio” del 23 gennaio 2023 generato dal Richmond Field Office intitolato “Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical-Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities”. Non avendo ricevuto risposta, il Comitato ha ribadito la sua richiesta in una successiva lettera datata 20 marzo 2023. Il 23 marzo 2023, l’FBI ha prodotto una risposta parziale e scadente di sole 18 pagine, molte delle quali con significative riduzioni di “informazioni di identificazione personale” o “informazioni specifiche non pubbliche su indagini, fonti e metodi [dell’FBI]” che impediscono al Comitato di valutare appieno il contenuto e il contesto dei documenti e di ottenere le informazioni richieste al Bureau.

Da questa produzione limitata, è evidente che l’FBI, basandosi su informazioni derivate da almeno un dipendente sotto copertura, ha cercato di utilizzare le organizzazioni religiose locali come “nuove vie per lo sviluppo di fonti e fili trappola”. Ad esempio, in una sezione di un documento del 23 gennaio 2023 intitolato “Opportunità”, l’FBI ha scritto:

“In aggiunta a [redaction], impegnarsi a raggiungere la leadership di altre cappelle della [Society of Saint Pius X] nell’area di responsabilità dell’FBI di Richmond per sensibilizzare queste congregazioni ai segnali d’allarme della radicalizzazione e per arruolare la loro assistenza per servire come fili d’innesco di attività sospette”.

L’FBI ha segnalato altre due opportunità di contatto con le istituzioni religiose dell’area di Richmond, citando il desiderio di “sensibilizzare la congregazione ai segnali di allarme della radicalizzazione e di ottenere la loro assistenza per fungere da “filo di innesco conduttore” delle attività sospette”. Questo piano di sensibilizzazione comprendeva anche il contatto con le cosiddette “parrocchie cattoliche tradizionali” e la “leadership diocesana” locale. L’FBI ha anche espresso l’interesse a “sfruttare le fonti esistenti e/o avviare valutazioni di tipo 5 per sviluppare nuove fonti con il posizionamento e l’accesso” per riferire su attività sospette.

Il documento stesso mostra che i suoi contenuti, compresa la proposta di sviluppare fonti nelle chiese cattoliche, sono stati esaminati e approvati da due analisti di intelligence di alto livello e persino dal capo della divisione locale. Gli informatori hanno riferito che l’FBI ha distribuito questo documento agli uffici locali in tutto il Paese.

Queste informazioni sono scandalose e rafforzano la necessità del Comitato di ottenere tutti i documenti dell’FBI relativi al documento sulla prospettiva del dominio. Di conseguenza, poiché il Direttore Wray non ha risposto pienamente alle precedenti richieste volontarie del Comitato, il Presidente Jordan sta emettendo un mandato di comparizione all’FBI per tutti i documenti relativi al documento dell’FBI del 23 gennaio sulla prospettiva di dominio.

