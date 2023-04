Sacrificio Umano e Resurrezione di Cristo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, di nuovo Buona Pasqua. Il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul significato del sacrificio nelle diverse religioni, e in particolare nella fede cristiana. Buona lettura e condivisione.



Sacrificio umano e resurrezione di Cristo

È di qualche giorno fa la notizia proveniente dall’India, per cui sono stati arrestati alcuni uomini per aver compiuto quattro anni prima un sacrificio umano, decapitando una donna di 64 anni per placare le divinità. Ovviamente tutto questo ci fa orrore al giorno d’oggi, in cui queste pratiche sembrano consegnate ad un passato a cui, giustamente, non si intende tornare.

Nel primo capitolo dal libro del profeta Isaia, Dio dice: “Che m’importa dei vostri sacrifici senza numero? (…) Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio per me; noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo (…) Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana”.

Interessante notare che Isaia introduce queste parole del Signore chiamando in causa i popoli di Sodoma e Gomorra, cioé il simbolo stesso della corruzione. Questa non è una invettiva contro i sacrifici, ma un’invettiva contro l’ipocrisia nella preghiera. Quindi, se giustamente inorridiamo davanti ai sacrifici umani, dobbiamo invece sempre ricordare che la nostra fede si poggia sul sacrificio di Cristo, che ha sofferto, è morto ed è risorto per noi.

Sacrificio significa fare un gesto sacro, sacralizzare qualcosa per offrirla a Dio. Nel suo messaggio per la Quaresima nel 2012, l’allora Vescovo di Padova mons. Antonio Mattiazzo osservava: “La parola sacrificio vuol dire letteralmente ‘sacrum facere’, rendere sacro qualcosa o qualcuno, offrendolo alla divinità”.

È da osservare che l’idea e la pratica del sacrificio si incontra nelle varie religioni, nell’Induismo, nel Buddismo Zen, nell’Islam e nelle cosiddette religioni naturali, seppure con accentuazioni e sfumature diverse. Si può dire che il sacrificio fa parte della storia dell’umanità, a cominciare da Caino e Abele (cfr. Gen 4,3-4), tanto che, secondo alcuni studiosi, le società sono fondate sul sacrificio.

Da rilevare, inoltre, che i riti sacrificali rivestivano un carattere istituzionale- pubblico. I cristiani che rifiutavano di sacrificare agli dei, nell’Impero romano, erano condannati a morte. Il sacrificio viene inteso, solitamente, come “immolazione di una vittima”, e questo ha a che vedere con la vita e con la morte.

Lo scopo del sacrificio è, essenzialmente, la comunicazione con il Sacro, con la Divinità per adorarla e ottenere i suoi benefici”. Importante riflettere sul fatto che il sacrificio, nelle varie espressioni, si trova nelle principali religioni. Come abbiamo visto in alcuni casi si sacrificano esseri umani (pensiamo alle culture precolombiane) o animali (pensiamo agli ebrei). Nel cristianesimo il sacrificio diviene sconvolgente: Christus factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Il Figlio di Dio stesso accetta di morire per riscattare l’umanità dal peccato. Con questo gesto mostra l’inconsistenza degli altri sacrifici di fronte a questo atto supremo che solo un amore infinito può spiegare.

Il sinologo Umberto Bresciani, nel suo bel dizionario confuciano Dimenticare, Ricordare, Capire, ci aiuta a comprendere come la religione tradizionale cinese usa il termine sacrificio: “Nella religione cinese tradizionale il sacrificio è previsto per Cielo, antenati e altre divinità/spiriti. Il significato del rito sacrificale non sta nella supplica o nel dovere di propiziazione verso la divinità, quanto invece nel ricordare il proprio dovere di riconoscenza e rispetto per colui a cui si sacrifica, sia questi un antenato, oppure un saggio o benefattore dell’umanità, oppure il Cielo”.

Sacrificio è 祭 (Jì). La radice di questo carattere è un altro carattere che significa “spirito”, nel senso di qualcosa che si è manifestato. Ecco, possiamo applicare tutto questo al sacrificio di Cristo che è per noi la manifestazione dell’amore di Dio.

Ed è sbagliato quindi, come insegnava il grande teologo passionista padre Enrico Zoffoli (1915-1996) enfatizzare la risurrezione di Cristo senza passare per la sua passione e morte, perché queste spiegano quella.

Divo Barsotti, in una sua meditazione del 1956 raccolta nel libro Il ritorno dell’anima a Dio osservava: “Questo piano divino si enuncia con la vocazione di Abramo, con l’elezione di Israele: noi vediamo già come nella vocazione di Abramo e nell’elezione di Israele la virtù dell’obbedienza sia primaria; ma il piano divino si compie nel Cristo. Ora, l’aspetto mistico dell’obbedienza religiosa importa non tanto l’adesione a una volontà astratta di Dio, a una legge che Dio ha promulgata, quanto l’adesione a Cristo. Il piano divino, non si compie nel fuggire dalla terra d’Egitto, nell’entrare nella terra di Canaan, nel sacrificio di Isacco, ma si compie nel Cristo”. Questo piano dunque si compie nel sacrificio di Cristo.

Ecco perché è così importante ricordare che la Messa è sacrificio di Cristo, nella Messa il sacerdote, nell’epiclesi consacratoria, può dire: “Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quæsumus bene † díctam, ad † scríptam, ra † tam, rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris ut nobis Cor † pus et San † guis fiat dilectíssimi Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi”.

Il sacrificio non è qualcosa di cui dover fare a meno, perché non possiamo farne a meno, su di esso si poggia il gesto supremo d’amore che il Cristo morto e risorto ha compiuto in remissione dei nostri peccati.



