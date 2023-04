Trevignano Romano, si Chiuda Questo Circo della Blasfemia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un evento di cronaca che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Buona lettura e condivisione.

§§§

Trevignano Romano, si chiuda questo circo della blasfemia

Caro Marco, quando nelle scorse settimane mi sono occupato della vicenda delle presunte apparizioni della Madonna a Trevignano Romano e ho spiegato perché non credevo ad una sola parola raccontata dalla pseudo veggente Gisella dai doppi cognomi, come avevo previsto sono stato oggetto di attacchi da parte di chi al contrario ritiene il tutto veritiero. E come al solito le accuse più ricorrenti sono state il non avere fede, il voler perseguitare la Gisella come in passato sono stati perseguitati Padre Pio ed altri mistici che poi la Chiesa ha riconosciuto come santi, e bla, bla, bla, bla.

Ora da alcune analisi effettuate sul liquido che lacrimerebbe dalla statua della Vergine, sarebbe emerso che si tratterebbe di sangue di origine animale, presumibilmente un maiale. Se fosse vero, che strano tipo di animale Maria avrebbe scelto per manifestarsi. Ma personalmente si tratta di un dettaglio a mio giudizio irrilevante, perché a rendere tutto terribilmente fasullo è il fenomeno stesso e la suggestione di massa che ne è scaturita, al di là dell’origine del sangue.

Dunque ricapitolando: la pseudo veggente Gisella riceverebbe messaggi della Vergine come Bernadette, Lucia e i pastorelli (tralasciamo i veggenti di Medjugorje dagli aspetti controversi); allo stesso tempo parlerebbe con Gesù che le detterebbe altri messaggi alla maniera di Maria Valtorta; poi ecco spuntare le stigmate come Padre Pio e Natuzza Evolo. Il tutto condito da apparizione degli angeli che emetterebbero suoni nella casa, croci e scritte in aramaico stampate con il sangue, in una perfetta scenografia da film horror. Poi, forse dopo essersi resa conto che in fondo tutto ciò che raccontava era uno spettacolo già visto e decisamente poco originale, la ricopiatura di esperienze mistiche già vissute, è arrivato il salto di qualità, con la gravidanza ad opera dello Spirito Santo (mai avvenuta, ma annunciata con tanto di data e di nome da dare al nascituro con aggiunto parere medico attestante l’inspiegabilità scientifica della forma del feto) e la moltiplicazione della pizza che non finiva mai (troppo difficile procurarsi dei pani e dei pesci, o forse sarebbe stata ritenuta poco credibile un’identica riproposizione del racconto evangelico). Manca ancora la resurrezione di un defunto alla maniera di Gesù con Lazzaro ma probabilmente ci si sta attrezzando anche per questo, mentre sarebbero state pubblicizzate già delle guarigioni miracolose.

In compenso c’è la durata del fenomeno che sembra non avere fine, un po’come a Laus, dove però è bene precisarlo la Madonna non comunicò dei messaggi ma forgiò la pastorella Benedetta di santità, l’adottò come una figlia e l’accompagnò nella crescita, facendola diventare fonte di evangelizzazione e conversione.

Con tutta la buona volontà, ma si può dare credito ad una persona del genere? Mi è stato obiettato che la condanna avuta in primo grado per bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento aziendale dell’impresa di cui la signora era titolare, non vuol dire nulla, perché in fondo Gesù ha chiamato a sé anche un pubblicano come Matteo e che quindi la Madonna non sta a guardare la fedina penale delle persone, ancora di più nel momento in cui si tratta di una condanna tuttora sospesa perché non definitiva. Però è molto strano che Maria possa affidarsi ad un personaggio dal passato decisamente controverso, quando ha sempre scelto persone umili, ignoranti, che proprio per la loro innocenza non potevano essere accusate o sospettate di agire con l’inganno (Bernadette poverina neanche sapeva cosa volesse dire Immacolata Concezione). Qui siamo in presenza di una imprenditrice “fallita” sul piano imprenditoriale che improvvisamente si riscopre veggente. Chi ha affisso a Milano i cartelloni pubblicitari che sponsorizzavano la Madonna di Trevignano come fosse il circo Orfei, o l’ultimo divano di Mondo Convenienza?

Quindi è sicuramente positivo sapere che oltre all’indagine previa aperta dal vescovo della diocesi di Civita Castellana Marco Salvi sotto cui ricade il territorio di Trevignano, con l’istituzione di un’apposita commissione diocesana per verificare l’autenticità delle apparizioni, si sia mossa anche la Procura di Civitavecchia, aprendo un’inchiesta rivolta a stabilire se in tutta questa storia sono stati commessi dei reati, considerando che il tutto non sta avvenendo a titolo gratuito ma con bel calibrato e altrettanto sospetto giro di denaro. Ma sebbene sia necessario attendere gli sviluppi delle inchieste, specie quella diocesana, è forse opportuno che la Chiesa metta un freno a questa psicosi collettiva, ancora di più dopo le ultime rilevazioni relative alle presunte gravidanze divine e alle moltiplicazioni di pizza e fichi. Iniziando con l’ammonire i sacerdoti che stanno tenendo bordone alla pseudo veggente, e vietando i raduni mensili che il precedente vescovo Romano Rossi in buona fede aveva autorizzato per la recita del Rosario.

Ultima considerazione: la si smetta di ritenere questa presunta mistica una perseguitata, perché non ha proprio nulla di paragonabile alle sofferenze che hanno patito Bernadette, i pastorelli di Fatima, Benedetta di Laus, Padre Pio, Natuzza ecc; perché la signora Gisella in tutta questa storia ha soltanto guadagnato fama e visibilità mediatica, diventando una star televisiva; e senza voler fare alcun processo alle intenzioni, qualsiasi esperto di comunicazione capirebbe che la sua sbandierata ingenuità del tipo “Io non ho cercato nulla, ha fatto tutto la Madonna, è lei che mi ha scelta” non è minimamente convincente, allo stesso modo di come non è credibile l’intera narrazione o certi messaggi diffusi dal retroterra chiaramente sedevacantista.

E allora si metta fine quanto prima a questo circo, e si salvi Maria da questa ignobile gazzarra mediatica che rischia soltanto di portare acqua al mulino di certo cattolicesimo modernista che considera il culto mariano un prodotto del fanatismo e delle superstizioni popolari, un culto da superare perché espressione di una finta fede incentrata sul sensazionalismo. Si eviti di fare il gioco dei tanti nemici che Maria purtroppo ha anche nel mondo cattolico.

Americo Mascarucci

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mascarucci, trevigiano



Categoria: Generale