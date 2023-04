Cari Catto-Vax, Neanche un Po’ di Disagio? No, Niente di Niente?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste parole scritte sul suo profilo Facebook da Annarosa Rossetto, e poi vi aggiungerò qualche considerazione personale.

Echi da una vita precedente. Quando credevi di avere gli amici “giusti” con i quali avresti condiviso tutte le battaglie future per la ragionevolezza e la libertà dei Figli di Dio.

Quando mai avresti pensato che una legge di un Ministro della Salute abortista, filo gender, pro eutanasia ecc. mai ti avrebbe potuto dividere da amiche quasi sorelle.

Quando avevi tatuato nel cuore tuo e di tanti compagni di lotte sui social “sbagliato è sbagliato anche se diventa legge” e “restiamo liberi”.

E poi, a Natale 2021, scopri di essere considerata “pericolosa” e ricevi gli auguri insieme ad inviti a pentirti per aver pensato e scritto quello che oggi vedi pubblicato sui giornali, tratto da intercettazioni della Magistratura dai dirigenti di AIFA e del Ministero della Salute…

E proprio il giorno che pubblichi il dialogo che ti dà definitivamente ragione sul fatto che avere dei dubbi fosse normale, che dovrebbe fare quantomeno arrossire chi ti ha trattata come una ridicola terrapiattista, fifona ed egoista, ti chiedono di tagliare l’ultimo cordone che ti legava a certe amicizie infrante.

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.”

C’è un tempo per tutto, lo so.

Dispiace, però.

Come non condividere i sentimenti di Annarosa, che, come altri ha pagato di persona il rifiuto a piegarsi a una campagna priva di basi scientifiche, e basata su una sequela di menzogne? Adesso che giorno dopo giorno emergono nuovi particolari, dettagli, e cifre – pensiamo alle morti in eccesso, come potete vedere anche qui – che dimostrano come un virus dalla mortalità non diversa dall’influenza stagionale, curabile con medicine a basso costo, antinfiammatori, azitromicina, sia stato spacciato per un flagello epocale; di come quelle medicine siano state sottoposte a una campagna di diffamazione disinformazione, per favorire l’acquisto di vaccini che non vaccinano, ma hanno effetti gravi, pericolosi e anche letali, e dalle conseguenze ignote a lungo termine, come i medici seri – quelli sì che si basavano sulla scienza, non i cialtroni finanziati da Big Pharma in TV – sostenevano sin dall’inizio; quei buoni cattolici, fra cui medici, che propagandavano a lancia in resta il vaccino non si sentono un po’ a disagio, con la propria coscienza? Non parliamo dei giornalisti, che sono una razza a parte. I medici seri, alcuni buoni cattolici – pensiamo per esempio a Daniele Giovanardi, Silvana De Mari e altri – incorrevano nelle ire dei propri Ordini di categoria, e altri erano radiati o sospesi, e loro non nutrivano nemmeno un piccolo dubbio? E la virtù cristiana della prudenza, che fine aveva fatto? E adesso, un poco di parresia la vogliamo usare, o passa tutto in cavalleria?

