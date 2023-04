Clima-Follia, Rapporto UK: Chiudere gli Aeroporti entro il 2030, basta Manzo e Agnello.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Un rapporto elaborato dall’Università di Oxford e dall’Imperial College di Londra per il governo britannico rivela che sarà ordinata la chiusura di tutti gli aeroporti, il consumo di carne di manzo e di agnello sarà reso illegale e la costruzione di nuovi edifici non sarà consentita per rispettare l’impegno legale di azzerare le emissioni entro il 2050.

Il rapporto afferma che tutti gli aeroporti dovranno chiudere tra il 2020 e il 2029, ad eccezione degli aeroporti di Heathrow, Glasgow e Belfast, che potranno rimanere aperti solo a condizione che i trasferimenti da e per l’aeroporto avvengano su rotaia.

Tutti i restanti aeroporti dovranno poi chiudere tra il 2030 e il 2049, poiché per rispettare l’impegno legale di azzerare le emissioni entro il 2050 ogni cittadino del Regno Unito dovrà “smettere di usare gli aerei” per un periodo di tempo significativo. Inoltre, il rapporto afferma che per rispettare la legge sul cambiamento climatico i cittadini dovranno smettere di fare qualsiasi cosa che provochi emissioni, indipendentemente dalla sua fonte energetica. Secondo il rapporto, ciò richiederà al pubblico di non mangiare mai più carne di manzo o di agnello.

A tal fine, il consumo nazionale di carne di manzo e di agnello diminuirà del 50% tra il 2020 e il 2029. Poi, tra il 2030 e il 2049, la carne di manzo e di agnello sarà “gradualmente eliminata”. Il rapporto conferma anche che la costruzione di nuovi edifici dovrà cessare entro il 2050 – Il punto di fondo è che qualsiasi bene che utilizza il carbonio avrà un valore sostanzialmente nullo nel 2050.

Questo a sua volta può incoraggiare un uso maggiore nel periodo che precede il 2050, ad esempio la costruzione di nuovi edifici a un ritmo molto più veloce per i prossimi 30 anni, sapendo che poi la costruzione dovrà essere interrotta.

Il rapporto è stato pubblicato nel novembre 2019 ed è stato redatto da “UK Fires”, una collaborazione tra le Università di Cambridge, Oxford, Nottingham, Bath e l’Imperial College di Londra – la sede del professor Neil Ferguson. Intitolato “Absolute Zero”, il rapporto è una collaborazione di ricerca in cui gli autori rivelano ciò che il Regno Unito deve fare per soddisfare l’obbligo legale di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, ed è una lettura straziante.

Tuttavia, la tempistica degli eventi potrebbe subire un’accelerazione significativa perché il governo ha inserito nella legge, nell’aprile 2021, un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni del 78% entro il 2035.

Gli autori del rapporto affermano che i messaggi chiave sono i seguenti: “Oltre a ridurre la nostra domanda di energia, la realizzazione di emissioni zero con le tecnologie odierne richiede l’eliminazione graduale di voli, trasporti marittimi, carne di agnello e di manzo, acciaio e cemento”.

Inoltre, per quanto riguarda i posti di lavoro e l’ubicazione, il rapporto afferma quanto segue:

Ci sono due implicazioni chiave per il modo in cui viviamo: in primo luogo, gli edifici diventeranno molto più costosi perché le restrizioni all’edilizia generano una sostanziale scarsità; in secondo luogo, i trasporti diventeranno molto più costosi perché i limiti ai viaggi aerei genereranno un eccesso di domanda per altre forme di trasporto.

Coloro che iniziano la scuola secondaria ora, nel 2019, avranno 43 anni nel 2050.

Pensare a quale istruzione sia appropriata per una serie di settori molto diversi è una questione fondamentale. Dovremmo ancora formare piloti di aerei? O ingegneri aeronautici?

I cambiamenti di comportamento per raggiungere lo Zero Assoluto sono chiaramente sostanziali. In linea di principio, questi cambiamenti potrebbero essere indotti modificando i prezzi e fornendo così chiari incentivi al cambiamento di comportamento.

L’alternativa è che il governo proibisca certi comportamenti e regoli i processi produttivi.

Vi starete chiedendo come faranno a ottenere il sostegno dell’opinione pubblica per chiudere gli aeroporti e fermare il consumo di carne di manzo e di agnello?

Potremmo dire che sono già sulla buona strada per garantire la chiusura di molti aeroporti grazie alle leggi draconiane che il popolo britannico sta subendo dal marzo 2020 in nome della protezione del servizio sanitario nazionale e della salvaguardia delle vite umane.

È solo una coincidenza che quattro mesi dopo la pubblicazione del rapporto, il governo britannico abbia introdotto la legge sul coronavirus e attuato una chiusura nazionale che ha decimato l’industria dei viaggi?

Una rapida lettura del rapporto suggerisce certamente che la vera ragione del blocco potrebbe essere stata quella di consentire al governo di rispettare l’impegno legale di ridurre le emissioni.

Otterranno il sostegno proprio come hanno ottenuto il sostegno per l’implementazione di leggi ridicole e draconiane con il pretesto di fermare la diffusione del Covid-19.

Leggi che hanno decimato le piccole imprese, tolto le nostre libertà e creato quella che sarà la più grande crisi sanitaria mai esistita, trasformando il Servizio Sanitario Nazionale nel Servizio Nazionale Covid e poi nel Servizio Nazionale Vaccinazioni.

Hanno gestito tutto questo attraverso la manipolazione e la coercizione psicologica.

Non è un’opinione, è un dato di fatto, ed è tutto documentato nei documenti ufficiali del governo britannico che potete leggere qui e qui. E useranno le stesse identiche tattiche per assicurarsi che permettiate la chiusura di tutti gli aeroporti e che non mangiate mai più carne di manzo o di agnello: questo è ciò che il rapporto “Zero Assoluto” raccomanda al governo britannico di implementare per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.

Norme sociali e comportamenti individuali

C’è un disallineamento tra la scala delle azioni raccomandate dal governo (ad esempio, il risparmio energetico) e quelle più comunemente eseguite dai singoli (ad esempio, il riciclaggio).

Le azioni che possono avere un grande effetto, come un migliore isolamento delle case e il non volare, vengono ignorate a favore di azioni piccole e di alto profilo, come il non usare cannucce di plastica.

In questo modo i singoli individui si sentono soddisfatti di “fare la loro parte”, senza però apportare i cambiamenti di stile di vita necessari per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero.

Sebbene l’idea di una società che compie passi radicali e significativi per raggiungere gli obiettivi di emissioni zero possa essere criticata perché idealistica, possiamo imparare dai cambiamenti culturali storici.

Non molto tempo fa, il fumo di sigaretta era incoraggiato e considerato accettabile negli spazi pubblici frequentati dai bambini, la guida in stato di ebbrezza era praticata con tale regolarità da uccidere 1000 persone all’anno nel Regno Unito e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale era scritta nella legge.

Questi comportamenti appaiono oggi riprovevoli, dimostrando che la società è in grado di riconoscere le conseguenze negative di certi comportamenti e di bandirne socialmente la pratica.

L’attenzione dovrebbe quindi concentrarsi sull’accelerazione dell’evoluzione di nuove norme sociali, con la fiducia che il cambiamento possa avvenire.

Le evidenze della scienza comportamentale e la lunga esperienza nella sanità pubblica nel modificare i comportamenti legati al fumo e all’alcol dimostrano che l’informazione da sola non è sufficiente a modificare i comportamenti. Per apportare i cambiamenti descritti in questo rapporto, dovremo pensare in modo più ampio ai contesti economici e fisici in cui progettisti, ingegneri e cittadini prendono le decisioni che determinano le emissioni di carbonio.

Allo stesso tempo, informazioni chiare, accurate e trasparenti sui problemi e sull’efficacia delle soluzioni proposte sono essenziali per mantenere il sostegno pubblico agli interventi politici.

Anche la formulazione della comunicazione è importante. È stato riscontrato che i messaggi incentrati sulla paura e sulla crisi climatica sono inefficaci per motivare il cambiamento.

La longevità della sfida della riduzione delle emissioni e la mancanza di conseguenze immediate o addirittura apparenti delle piccole azioni individuali rendono difficile collegarle alla crisi climatica su larga scala.

Ciò consente agli individui di prendere decisioni in contrasto con il loro desiderio di ridurre le emissioni.

La descrizione scientifica non è sempre il mezzo di comunicazione più efficace e il linguaggio utilizzato per promuovere le emissioni zero non dovrebbe più concentrarsi su un lessico “ecologico” e “verde”, ma piuttosto su descrizioni candide di azioni che fanno appello alla realizzazione umana.

Gli studi sull’uso del tempo dimostrano che l’appagamento umano non dipende strettamente dall’uso di energia: le attività che ci piacciono di più sono quelle che richiedono meno energia.

I consumatori possono essere soddisfatti in un paesaggio a emissioni zero.

Ma otterranno il sostegno di cui hanno bisogno anche condizionando e indottrinando i vostri figli nelle scuole -.

Iniziando con le decisioni difficili, un contesto educativo dovrebbe fornire un calendario delle azioni che l’umanità deve intraprendere per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Lavorando a ritroso a partire dal 2050 ed elaborando in sequenza l’ordine e la tempistica con cui devono essere intraprese le principali azioni di mitigazione, è possibile stabilire una tabella di marcia per la necessaria limitazione.

In tutto il sistema scolastico secondario, questa tabella di marcia è essenziale per suscitare le domande che inevitabilmente verranno dagli studenti.

Ciò consentirà di esplorare un cambiamento reale nella mentalità di coloro che dovranno abbracciare il cambiamento più che mai nel corso della loro vita. Emergeranno domande enormi, come: scompariranno i motori a combustione interna, scompariranno gli aeroplani, scomparirà l’agricoltura a base di carne e latticini e dovremo smettere di costruire cose?

Dando ai bambini delle scuole la possibilità di rendersi conto che porre le grandi domande è appropriato, permetteremo al cambiamento di essere abbracciato attraverso l’educazione.

Tutto questo verrà fatto per ridurre le emissioni di carbonio, a causa del presunto pericolo del riscaldamento globale.

L’impronta di carbonio media per persona nel Regno Unito, all’anno, è di 12,7 tonnellate di CO2e.

Il vostro riscaldamento dovrebbe funzionare a pieno ritmo per 80 giorni di fila per produrre 12,7 tonnellate di CO2e.

Dovreste percorrere 23.000 miglia con un’auto media per emettere 12,7 tonnellate di CO2e (è una volta il giro del mondo).

Dovreste mangiare più di 1.000 bistecche di manzo per produrre 12,7 tonnellate di CO2e.

In termini di emissioni annue globali di carbonio, pari a circa 38.000 megatonnellate di CO2e, 12,7 tonnellate non sembrano molte.

Ma se si considera una popolazione di 68 milioni di persone nel solo Regno Unito, che si avvicina agli 8 miliardi in tutto il mondo, tutto d’un tratto sembra che per raggiungere un obiettivo che è sancito dalla legge britannica e deve essere legalmente rispettato, potrebbe essere più facile ridurre la popolazione del Regno Unito?

Gli ultimi sedici mesi hanno visto

Una chiusura dopo l’altra che ha distrutto le piccole imprese e l’industria aeronautica.

Sono emerse prove che suggeriscono che gli anziani e i vulnerabili sono stati sottoposti a eutanasia nelle case di cura e che poi vi è stato detto che erano morti di Covid-19.

Statistiche che dimostrano che i disabili rappresentano 3 morti su 5 per il Covid-19.

E un programma di vaccinazione sperimentale che non impedisce di contrarre o diffondere il virus Covid-19.

Tuttavia, le autorità sono estremamente desiderose di vaccinare ogni uomo, donna e bambino.

Questo nonostante il fatto che oltre 1 milione di reazioni avverse siano state segnalate al programma MHRA Yellow Card e oltre 1400 decessi.

Dovete leggere il rapporto “Zero Assoluto”, redatto dall’Università di Oxford e dall’Imperial College di Londra, il primo dei quali ha inventato il vaccino Covid-19 di AstraZeneca, mentre il secondo è stato determinante nel fornire modelli errati che sono stati utilizzati per giustificare le chiusure draconiane sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Perché una volta che l’avrete fatto, vi renderete conto che gli ultimi due anni sono stati parte di un’agenda molto più sinistra che è appena iniziata.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aeroporti, clima, exposé, uk



Categoria: Generale