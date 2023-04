Un Vescovo nella Tempesta. Mons. Lefebvre. Docufilm, Reggio Emilia, 15 Aprile.

Carissimi StilumCuriali, amici del blog di reggio Emilia ci segnalano questo evento, che doverosamente offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura, diffusione, ed – eventuale – partecipazione.

Sabato 15 aprile a Reggio Emilia, alle ore 14:30, presso il Cinema Al Corso, avrà luogo la proiezione del docufilm sul vescovo francese Marcel Lefebvre dal titolo: “Mons. Lefebvre- Un vescovo nella tempesta”.

Al termine della proiezione si terrà una breve tavola rotonda, con la partecipazione e la testimonianza di don Pierpaolo Maria Petrucci — che ha personalmente conosciuto Lefebvre — e di don Gabriele D’Avino.

Introduce l’evento Cristiano Lugli e modera la scrittrice e storica modenese Elena Bianchini Braglia.

L’evento è a cura del gruppo Arma Lucis, con ingresso ad offerta libera.

Un’ottima occasione per approfondire una figura dal noto peso storico ed ecclesiastico, e per comprendere ancora meglio, guardando a cosa successe in passato, ciò che sta accendendo oggi.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail a info.armalucis@gmail.com

