Per Fermare la Guerra Bisogna Continuare la Guerra. Logico, No?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia, e che sottolinea i punti centrali dell’editoriale di Marco Travaglio, con cui, in tema di guerra Nato Russia via Ucraina siamo molto in assonanza. Buona lettura.

§§§

… Ora, per dire, sono tutti eccitati per la prossima “controffensiva” ucraina

… che seguirà o anticiperà la prossima “controffensiva” russa

… una doppia mattanza. A che pro?

… una riconquista dei quattro oblast (per non dire della Crimea) è mission impossible

… la “vittoria” di Kiev è una pia illusione

… l’unica soluzione è il negoziato con compromessi territoriali

… Parte dal cessate il fuoco

… tanto più che tutti assicurano che Putin ha già perso la guerra

… Invece, prim’ancora di un rifiuto di Mosca (e magari di Kiev) alla tregua

… è giunto quello degli Usa

… l’han respinta perché “adesso avvantaggerebbe i russi” (ma non avevano perso la guerra?)

… Per non avvantaggiare Putin, gli ucraini devono restarsene lì sotto le bombe

… farsi sterminare almeno un altro annetto e mezzo

… così Biden può farsi la campagna elettorale per la rielezione

… se vince, seguiteranno a farsi macellare

… Se invece torna Trump, addio armi e proiettili agli ucraini

… non resterà che la resa, oppure altri massacri senza più difese

… visto che nessuno avrà messo in piedi uno straccio di negoziato

… E tutto questo, attenzione, dovrebbero farlo per il loro bene

… il portavoce-consigliere di Zelensky, Podolyak, ha respinto l’idea del cessate il fuoco

… perché – udite udite – “ogni tentativo di congelare il conflitto lo farebbe protrarre”

… È il nuovo Comma 22: per fermare la guerra, bisogna proseguirla. E tutti morirono felici e contenti

***

L’ analisi clinica sui guerrafondai è tutta nelle parole che usano, con aria fra lo svagato e l’annoiato, senza neppure accorgersi dell’enormità di ciò che dicono e tacciono. Anche perché è quasi sempre roba d’impor – tazione, made in Washingtonoin London. Ora, per dire, sono tutti eccitati per la prossima “controf – f e n s i va ” ucraina che seguirà o anticiperà la prossima “controffen – s i va ” russa: una doppia mattanza. A che pro? Quando ancora ci si capiva qualcosa, era chiaro che la Russia aveva attaccato dal 24 febbraio 2022 occupando quattro regioni ucraine (Donetsk, Lugansk, Zhaporizhzhia e Kherson), pari a un quinto-un sesto del Paese; poi a settembre Kiev aveva contrattaccato, recuperando una modica quantità di territori, per poi subire una lenta e faticosa controffensiva russa prima del gelo. Tutti gli esperti veri, come i generali Milley e Cavo Dragone, ne avevano dedotto che: una riconquista dei quattro oblast (per non dire della Crimea) è mission impossible; la “v i tt o r i a ” di Kiev è una pia illusione; e l’unica soluzione è il negoziato con compromessi territoriali. In attesa che gli Usa e quel che resta dell’Ue presentino un piano, la Cina avanza il suo. È inevitabilmente vago (dei dettagli si parla in segreto) e colpevolmente unilaterale (Xi l’ha esposto a Putin, non ancora a Zelensky), ma è l’un ico sul tavolo. Parte dal cessate il fuoco, che noi ingenui credevamo fosse il primo e più auspicabile obiettivo: tantopiù che tutti assicurano che Putin ha già perso la guerra. E poi il 1° marzo ’22 fu il ministro ucraino Kuleba a chiedere a Pechino di “mediare con Mosca per un cessate il fuoco”. Invece, prim’ancora di un rifiuto di Mosca (e magari di Kiev) alla tregua, è giunto quello degli Usa. Che l’han respinta perché “adesso avvantaggerebbe i russi”(ma non avevano perso la guerra?). E hanno intimato a Zelensky di non accettare tregue dagli sconosciuti, peggio se cinesi. Per non avvantaggiare Putin, gli ucraini devono restarsene lì sotto le bombe a farsi sterminare almeno un altro annetto e mezzo, fino al novembre 2023, così Biden può farsi la campagna elettorale per la rielezione. Poi, se vince, seguiteranno a farsi macellare. Se invece torna Trump, addio armi e proiettili agli ucraini, ai quali non resterà che la resa, oppure altri massacri senza più difese, visto che nessuno avrà messo in piedi uno straccio di negoziato. E tutto questo, attenzione, dovrebbero farlo per il loro bene. Anziché chiamare un’ambu – lanza e inviarla alla Casa Bianca, il portavoce-consigliere di Zelensky, Podolyak, ha respinto l’i de a del cessate il fuoco evocata da Xi Jinping perché – udite udite – “ogni tentativo di congelare il conflitto lo farebbe protrarre”. È il nuovo Comma 22: per fermare la guerra, bisogna proseguirla. E tutti morirono felici e contenti.

§§§

