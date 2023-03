Covid, l'”Errore” di AIFA nei Conti per Mascherare i Morti in Eccesso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia, e che dimostra una volta di più come sia all’opera una clamorosa e scandalosa occultazione disinformazioe da parte delle autorità sanitarie, con la complicità dei mass media e anche delle riviste scientifiche. Buona lettura e diffusione.

Una tecnica usata dalla propaganda sulla pandemia

… un falso, basato su errori talmente grossolani

… ci si chiede come Aifa abbia potuto commetterli in buona fede, specie perché questi errori sono stati reiterati

… come mai nessuno, tra le decine di ricercatori che hanno firmato quel rapporto ufficiale, si sia accorto degli errori

… A smascherarli, un gruppo di docenti delle università di Pisa e di Firenze

… uno studio, successivamente proposto a diverse riviste scientifiche e però da queste respinto

… pagina 26 di questo rapporto e si legge ad esempio la tabella 4

… qualcosa che pure un bambino di quinta elementare avrebbe notato

… mette a confronto, da una parte, il numero dei decessi attesi tra la popolazione, nell’arco temporale di una settimana

… basandosi sui decessi verificatisi per qualsiasi causa nel 2019

… dall’altra parte, i decessi che sono stati segnalati alla farmacovigilanza passiva

… Aifa ha comparato, come si suol dire, le «mele con le pere»

… non compara le morti attese con le morti che si sono verificate tra la popolazione vaccinata

… compara il numero di morti atteso con le sole morti «segnalate» come sospette di correlazione

… peraltro escludendo i decessi avvenuti oltre i 14 giorni dall’inoculazione

… Un errore statistico macroscopico

… mette a confronto un numero come 18.280 (cioè il numero di decessi per tutte le cause … in una settimana nel 2019)

… con il numero ridicolo di 271, ovvero il numero dei decessi post vaccino segnalati in una settimana

… non ha calcolato, ai fini del confronto, tutti i decessi che si sono verificati nella popolazione vaccinata

… «non c’è, nella popolazione di soggetti vaccinati, alcun aumento del numero di eventi rispetto a quello che ci saremmo aspettati in una popolazione simile ma non vaccinata»

… il numero dei decessi attesi presentato nel rapporto è stato pure sovrastimato

… se si calcolano i 18.280 decessi alla settimana riportati da Aifa su 48 milioni di individui, arriveremmo al numero di 953.171 decessi l’anno

… invece, nel 2019, sono morte 643.134 persone

… peraltro calcolate su tutta la popolazione, cioè 60 milioni di italiani

… Il ministero della Salute fu pure avvertito dell’errore attraverso un esposto, a cui non fu mai data risposta

… pubblicazione preprint, che è stata rifiutata perché l’articolo, ha scritto la rivista «criticava fortemente un ente come Aifa»

