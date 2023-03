La Chiesa nel Terzo Millennio Cristiano. Un Convegno, il 29 Aprile, a Gricigliano.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post-lampo per informarvi di un’iniziativa degli amici dell’Opzione Benedetto che avverrà in Campania fra poco meno di un mese, in modo che chi è interessato abbia modo e tempo per organizzarsi.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: CONVEGNO, gricigliano, opzione benedetto



Categoria: Generale