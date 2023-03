L’Allarme di un Oncologo Britannico: Tumori in Crescita a Causa del Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, nella nostra traduzione, che apre un campo di riflessione drammatico su un aspetto della campagna di vaccinazione trascurato -come molti altri – dalla grande informazione collusa e omertosa, dalle autorità sanitarie e anche da un governo che sembra sempre più prono ai diktat dei poteri finanziari e politici che hanno influito sui precedenti. Buona lettura e diffusione.

Oncologo britannico avverte che i tumori si stanno sviluppando rapidamente dopo la vaccinazione Covid – “Ho abbastanza esperienza per sapere che non è una coincidenza”.

Il Dr. Angus Dalgleish, rinomato oncologo che opera nel Regno Unito, ha recentemente scritto una lettera aperta al caporedattore della rivista medica The BMJ, esortando la rivista a “mettere in onda e discutere immediatamente” gli effetti nocivi delle iniezioni di Covid, perché i tumori e altre malattie stanno rapidamente progredendo tra le persone “potenziate”.

Il Dr. Dalgleish è professore di oncologia presso la St George’s University di Londra. La sua lettera al dottor Kamran Abbasi, direttore del BMJ, è stata scritta a sostegno dell’appello di un collega al dottor Abbasi affinché il BMJ faccia del valido consenso informato per la vaccinazione Covid un argomento prioritario.

Caro Kamran Abbasi, Covid non ha più bisogno di un programma di vaccinazione, dato che l’età media di morte per Covid nel Regno Unito è di 82 anni, mentre per tutte le altre cause è di 81 anni e sta scendendo. Il legame con coaguli, miocardite, infarti e ictus è ormai ben accettato, così come quello con mielite e neuropatia. (Abbiamo previsto questi effetti collaterali nell’articolo di giugno 2020 del QRBD, Sorensen et al. 2020, poiché l’analisi blast ha rivelato il 79% di omologie con epitopi umani, in particolare PF4 e mielina).

Come oncologo praticante, vedo persone con malattia stabile progredire rapidamente dopo essere state costrette a fare un richiamo, di solito per poter viaggiare.

Anche tra i miei contatti personali vedo una malattia a base di cellule B dopo i richiami. Uno di loro ha sviluppato una leucemia, due colleghi di lavoro un linfoma Non-Hodgkin e un vecchio amico che si è sentito come se avesse avuto il Long Covid da quando ha ricevuto il richiamo e che, dopo aver accusato forti dolori ossei, ha ricevuto la diagnosi di metastasi multiple dovute a una rara malattia delle cellule B.

Sono abbastanza esperto da sapere che non si tratta di coincidenze come molti suggeriscono, soprattutto perché lo stesso schema è stato osservato in Germania, Australia e Stati Uniti.

Le segnalazioni di soppressione del sistema immunitario innato dopo l’uso di mRNA per diverse settimane sono coerenti, dal momento che tutti questi pazienti fino ad oggi hanno avuto un melanoma o tumori basati sulle cellule B, che sono molto suscettibili al controllo immunitario – e questo prima delle segnalazioni di soppressione dei geni soppressori da parte di mRNA in esperimenti di laboratorio.

Tutto questo deve essere reso noto e discusso immediatamente.

Angus Dalgleish MD FRACP FRCP FRCPath FMedSci

Le segnalazioni di soppressione immunitaria innata dopo l’uso dell’mRNA per diverse settimane corrispondono alla realtà, poiché tutti questi pazienti finora hanno avuto un melanoma o tumori basati sulle cellule B, che sono molto sensibili al controllo immunitario – e questo prima delle segnalazioni di soppressione dei geni soppressori da parte dell’mRNA negli esperimenti di laboratorio. Secondo la British Society for Immunology, le cellule B svolgono un ruolo importante nella regolazione della risposta immunitaria e la disregolazione della funzione delle cellule B può portare a gravi conseguenze per l’ospite.

Come ad esempio:

Cancro Autoimmunità

Malattie infiammatorie non autoimmuni

Trapianto, malattie croniche del trapianto contro l’ospite

Diffusione del virus dell’immunodeficienza umana (HIV)

Trattando pazienti oncologici in prima linea, il Prof. Dalgleish è scioccato e costernato da ciò che vede, e non solo nei suoi pazienti, ma anche in parenti e amici.

Si tratta di tumori in rapida crescita e fulminanti, recidive in persone da tempo guarite o in remissione dai loro tumori che, in alcuni casi, erano scomparsi da 25 anni o più.

Questi tumori si verificano tra i vaccinati e, secondo il Prof. Dalgleish, sono innescati dalle iniezioni di richiamo.

In un’intervista rilasciata ieri alla Dr.ssa Tess Lawrie su Tess Talks, il Prof. Dalgleish ha discusso di questo e di ciò che sta osservando nei suoi pazienti, familiari e amici. Ha inoltre discusso: il ruolo dei farmaci generici, consolidati e a basso costo nel trattamento del cancro, e come questi vengano soppressi; come le persone che sono state in remissione per anni stiano ora iniziando a ricadere dopo aver ricevuto un richiamo con l’iniezione di Covid e perché ciò stia accadendo; come la precedente ricerca sull’HIV del Professor Dalgleish abbia informato la sua comprensione del fatto che le iniezioni di Covid avrebbero causato problemi di coagulazione e neurologici; come lui e il suo collega abbiano lanciato l’allarme, presentando le loro scoperte al Consiglio dei Ministri del Regno Unito, e come non sia stata presa alcuna azione appropriata.

