Quaresima, il Vincolo della Nostra Milizia. Dom Prosper Guéranger.

Marco Tosatti

Carissimi Stilum Curiali, Antonello Cannarozzo offre alla vostra attenzione qualche spunto di riflessione sul periodo liturgico che stiamo vivendo, tratti da un testo “classico”. Buona lettura e meditazione.

§§§

DOM PROSPER GUÉRANGER

L’ ANNO LITURGICO

VOLUME I AVVENTO – NATALE – QUARESIMA – PASSIONE

Collana pastorale diretta da Giacomo Alberione e Natale Bussi

Magisterium, 3 edizioni paoline dom Prosper Guéranger

Edizione Anno 1956

SPUNTI SULLA QUARESIMA PAGINA 475 E 490

La Chiesa, sempre preoccupata del bene spirituale dei suoi figli, e nel loro interesse, ha cercato di mantenere in vigore tutto ciò ch’è stato possibile delle osservanze salutari che li devono aiutare a soddisfare la giustizia divina.

In virtù di questo principio Benedetto XIV, allarmato in dal suo tempo dell’estrema facilità con cui si moltiplicavano da per tutto le dispense circa l’astinenza, con una solenne Costituzione, in data io giugno 1745, rinnovò la proibizione, oggi nuovamente abolita, di mangiare nello stesso pasto pe- sce e carne nei giorni di digiuno. Enciclica di Benedetto XIV.

Fin dal primo anno del suo pontificato, il 30 maggio 1741, lo stesso Pontefice indirizzò una Lettera Enciclica a tutti i Vescovi del mondo Cattolico, esprimendo il suo vivo dolore nel costatare il mento che s’ introduceva ovunque con indiscrete e ingiustificate dispense. «L’ osservanza della Quaresima, diceva il Pontefice, è il vincolo della nostra milizia; con quella ci distinguiamo dai nemici della Croce di Gesù Cristo; con quella allontaniamo i flagelli dell ‘ira divina; con quella, protetti dal soccorso celeste durante il giorno, ci fortifichiamo contro i prìncipi delle tenebre.

Se ci abbandoniamo a tale rilassamento, è tutto a detrimento della gloria di Dio, a disonore della religione cattolica, a pericolo per le anime cristiane; né si deve dubitare che tale negligenza non possa divenire sorgente di sventure per i popoli, di rovine nei pubblici affari e di disgrazie nelle cose private» (Costituzione «Non ambigimus»). Sono passati due secoli dal solenne monito del Pontefice, ma purtroppo quel rilassamento che egli volle frenare andò sempre più crescendo. Nelle nostre città, quanti cristiani si possono contare fedeli all’osservanza quaresimale?

Ora dove ci condurrà questa mollezza che aumenta senza limiti, se non al decadimento universale dei costumi e perciò allo sconvolgimento della società?

Già le dolorose predizioni di Benedetto XIV si sono visibilmente avverate.

Le nazioni che conobbero l ‘ idea della espiazione sfidano la collera di Dio; per loro non resta altra sorte che la dissoluzione o la conquista.

Per ristabilire l’osservanza domenicale in seno alle popolazioni cristiane asservite all ‘ amore del danaro e degli affari sono stati compiuti coraggiosi sforzi, coronati da insperati successi.

Chissà che il braccio del Signore, alzato a percuoterci, non s’arresti alla vista d’ un popolo che comincia a ricordarsi della casa di Dio e del suo culto! Dobbiamo sperarlo: ma questa speranza sarà più solida quando vedremo i cristiani della nostra società rammollita e degenerata rientrare, come gli abitanti di Ninive, nella via da tempo abbandonata dell ‘ espiazione e della penitenza.

Ed ancora

Tale era la gravità, con la quale si procedeva, ancora qualche secolo fa, a sciogliere gli stessi prìncipi da un obbligo, che è quanto di più universale e di più sacro ha il cristianesimo.

Da questo si può giudicare il cammino seguito dalla moderna società nella via del rilassamento e della indifferenza.

Si paragonino quelle popolazioni, che per il timore di Dio e la nobile idea dell’espiazione si imponevano tutti gli anni così lunghe e rigide privazioni, con la nostra tiepida e rammollita generazione, il cui sensualismo della vita va sempre più estinguendo il senso del male, che si commette così facilmente, che così prontamente viene perdonato e così debolmente riparato.

Dove sono ora le gioie dei nostri padri nella festa di Pasqua, quando, dopo una privazione di quaranta giorni, riprendevano i cibi più nutrienti e graditi che s ‘ erano interdetti durante questo lungo periodo?

Con quale attrattiva e con quale serenità di coscienza essi tornavano alle abitudini d’una vita più facile, che avevano sospesa per aligere l ‘ anima nel raccoglimento, nella separazione dal mondo e nella penitenza!

Ciò c’induce ad aggiungere ancora una parola, con l ‘ intento d’aiutare il lettore cattolico a ben rilevare l’aspetto della cristianità nei periodi della fede, durante il tempo della Quaresima.

§§§

§§§

