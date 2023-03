Singapore, Morti in Eccesso. Picco in 60 Anni dopo la Campagna del Siero.

La scorsa settimana il Dipartimento di Statistica di Singapore ha pubblicato i dati relativi al numero di decessi e ai tassi di mortalità per il 2022, il secondo anno dopo l’introduzione del “vaccino” covid.

I dati mostrano un aumento del 10,4% del numero di decessi nel 2022 rispetto al 2021. E confrontando il numero di decessi del 2022 con quello dell’anno pre-pandemico, il 2019, si è registrato uno sconcertante aumento del 26%.

A Singapore, la campagna di iniezione di massa del vaccino è iniziata il 30 dicembre 2020. L’anno del vaccino, il 2021, era già il più alto tasso di mortalità da quando sono iniziate le registrazioni 61 anni prima.

Ora il 2022 ha superato quel record ed è il tasso di mortalità più alto degli ultimi 62 anni.

Inoltre, il 2022 ha registrato il più alto numero di decessi perinatali degli ultimi 20 anni.

Il tasso di mortalità perinatale è aumentato del 58,6% rispetto al 2021 e dell’84% rispetto al 2019.

Per morte perinatale si intende “nati morti e morti di bambini al di sotto dei sette giorni di vita”.

Nel grafico sottostante, scaricato dal Dipartimento di Statistica di Singapore, la linea blu rappresenta il tasso di mortalità grezzo e la linea rossa il tasso di mortalità perinatale per gli anni dal 1960 al 2022.

Aussie17 ha monitorato attentamente i dati di Singapore perché si tratta di un ambiente altamente controllato. “I dati sono estremamente accurati e affidabili e non c’è motivo di credere che siano stati falsificati (come i dati ONS del Regno Unito recentemente rilasciati)”, ha dichiarato Aussie17.

La campagna di iniezioni di massa è iniziata il 30 dicembre 2021. A Singapore sono disponibili quattro marchi di “vaccini”: Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna/Spikevax, Novavax/Nuvaxovid e Sinovac-CoronaVac. Nell’ottobre 2021 il governo ha annunciato l’entrata in vigore, nel gennaio 2022, di un obbligo di vaccino o di test praticamente per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. A partire dal 1° febbraio 2022, la vaccinazione contro il covid è diventata una condizione obbligatoria per l’approvazione di nuove richieste di permessi di lavoro, permessi a lungo termine e residenza permanente a Singapore. Il vaccino originale Moderna/Spikevax è stato sostituito con la versione bivalente aggiornata per tutti gli adulti a partire dai 18 anni a partire dal 17 ottobre 2022.

Oltre l’85% della popolazione è stata vaccinata e il Paese dispone di uno dei migliori sistemi sanitari al mondo. Non ci sono tensioni nell’assistenza sanitaria e non c’è carenza di personale. Il Paese si trova geograficamente vicino all’equatore; è estate tutto l’anno, quindi le morti dovute al cambiamento climatico non sono un fattore significativo.

Ho lavorato per alcuni anni a Singapore per Big Pharma. Il governo è altamente efficiente, tanto quanto il settore privato, perché a Singapore lavorare nel settore pubblico è ben pagato. Il primo ministro di Singapore guadagna più del doppio dei capi di altri Paesi del mondo.

Decessi a Singapore nel 2022: il record più alto degli ultimi 62 anni!!! Aussie17, 24 febbraio 2023

Come ha notato Aussie17, negli ultimi tre anni il numero di decessi di covidi a Singapore è stato di 1.712.

Il Dipartimento di Statistica di Singapore non fornisce dati in base allo stato di vaccinazione, ma l’elefante nella stanza è che i decessi sono aumentati vertiginosamente per due anni di fila dall’inizio del lancio del “vaccino”. Il nostro World in Data conferma l’aumento vertiginoso dell’eccesso di decessi per tutte le cause a Singapore, iniziato nel settembre 2021, circa 9 mesi dopo l’inizio della campagna di iniezione di “vaccini” contro il covide nella popolazione.

