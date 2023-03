Nobile Bellezza, Sublime Santità di Peter Kwasniewski. Fede & Cultura.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offro alla vostra attenzione questa segnalazione di un libro che sto leggendo, del prof. Kwasniewski, “Nobile bellezza, sublime santità”, che potete acquistare, se l’argomento vi interessa, a questo collegamento. Tratta della necessità, spirituale ma non solo, nei nostri giorni di una forma di messa, quella tradizionale, per vivere la pienezza del rito. Qui sotto trovate una breve scheda informativa. Buona lettura.

La liturgia tradizionale della Chiesa cattolica è un rituale altamente codificato che si svolge secondo ben definiti gesti, simboli, formule e canti. Nonostante in molti, dopo il Concilio Vaticano II, l’abbiano ritenuta irrilevante per l’uomo moderno, la Messa in latino è sopravvissuta ed è divenuta sempre più familiare nel panorama cattolico odierno. Quali sono le ragioni di questo risveglio, soprattutto fra i giovani? E perché questo sviluppo è così importante per il rinnovamento del cattolicesimo? Questo libro parla della bellezza, della santità e del misticismo della Messa in latino, dimostrando come questo tesoro sia inscindibile dalla storia della Chiesa e dalla sua essenza teologica. Se ci sarà una nuova primavera nella Chiesa, essa potrà passare solo per la restaurazione della liturgia tradizionale.

