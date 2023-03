Sinodo Tedesco: i Vescovi Ignorano gli Avvertimenti Giunti da Roma.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Crux, che ringraziamo per la cortesia sugli sviluppi dell’incombente scisma tedesco. Buona lettura e condivisione.

ROMA – All’inizio della loro assemblea plenaria di primavera, il leader della Conferenza episcopale tedesca ha dichiarato ai giornalisti che stanno sostanzialmente ignorando il veto del Vaticano su un nuovo organo di governo della Chiesa in Germania, e che i piani stanno andando avanti comunque.

Dal 27 febbraio al 2 marzo, 62 dei 67 vescovi tedeschi si riuniranno a Dresda per l’incontro di primavera. Il vescovo Georg Bätzing di Limburg, presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha iniziato le cose con una nota controversa quando lunedì, all’inizio della riunione plenaria, ha dichiarato ai giornalisti di aver inviato una lettera al Vaticano per rispondere al veto posto in precedenza alla proposta di un nuovo “Consiglio sinodale” in Germania.

Secondo il sito di notizie cattoliche tedesco Katholisch.de, Bätzing ha detto ai giornalisti che nella sua lettera ha spiegato nuovamente qual è lo scopo del Concilio sinodale e qual è l’obiettivo del Comitato sinodale, che dovrebbe essere lanciato la prossima settimana e che ha il compito di formare il Consiglio sinodale nei prossimi tre anni.

Si è parlato anche della visita ad limina dei vescovi tedeschi a Roma nel novembre dello scorso anno, durante la quale si è tenuto uno speciale incontro interdipartimentale con i responsabili di diversi uffici vaticani per discutere del “cammino sinodale” nazionale della Chiesa tedesca. “Nel sottolineare che entrambe le parti avevano concordato di rimanere in contatto sul processo, Bätzing ha dichiarato ai giornalisti: “Siamo pronti a recarci a Roma con breve preavviso e in qualsiasi momento per continuare i colloqui che abbiamo iniziato durante l’incontro interdicasteriale”, e ha detto che la comunicazione con il Vaticano, a questo punto condotta per lo più attraverso lettere, è stata “difficile”.

La lettera è stata indirizzata al cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, al cardinale spagnolo Luis Ladaria, capo del Dicastero vaticano per la Dottrina della fede, e al cardinale canadese Marc Ouellet, capo del Dicastero vescovile.

Il mese scorso, i tre hanno scritto una lettera a Bätzing, che è stata approvata da Papa Francesco, in cui hanno sostanzialmente posto il veto sul Consiglio sinodale, che è inteso come un organo consultivo che sarà composto da circa 80 persone, divise più o meno equamente tra vescovi e laici.

L’idea del Consiglio sinodale è stata approvata durante la quarta assemblea plenaria del “Cammino sinodale” tedesco lo scorso settembre, e il suo compito sarebbe quello di prendere “decisioni fondamentali di importanza sovra-diocesana”.

“Un “Comitato sinodale”, che sarà istituito la prossima settimana, avrà il compito di istituire formalmente il Consiglio sinodale in modo che sia attivo entro il 2026. La lettera inviata da Parolin, Ouellet e Ladaria per respingere la proposta è stata inviata in risposta alle preoccupazioni espresse da diversi vescovi tedeschi, che nel dicembre dello scorso anno hanno scritto una lettera al Vaticano chiedendo chiarimenti sullo status canonico del Consiglio sinodale e sull’eventuale obbligo di parteciparvi se nominati membri. Nella loro lettera, i tre funzionari vaticani hanno detto di no e hanno avvertito che il Consiglio sinodale avrebbe “formato una nuova struttura di leadership della Chiesa in Germania che… sembra porsi al di sopra dell’autorità della Conferenza episcopale tedesca e di fatto sostituirla”.

“Hanno detto che la proposta è contraria all’autorità “di insegnamento e di governo” che un vescovo riceve al momento della sua ordinazione. Bätzing, nei suoi commenti ai giornalisti lunedì, avrebbe detto che il Comitato sinodale sarà lanciato la prossima settimana come previsto, nonostante le preoccupazioni del Vaticano. Le sue osservazioni e la sua lettera sono le ultime in quello che è stato un braccio di ferro piuttosto teso tra il Vaticano e i vescovi tedeschi sul contestato processo del “Cammino sinodale” della Chiesa tedesca, in cui il Vaticano è intervenuto in numerose occasioni. Il percorso sinodale tedesco è stato lanciato nel 2019 come risposta alla crisi degli abusi clericali in Germania, con l’obiettivo dichiarato di dare ai laici un ruolo più importante nella leadership della Chiesa. Tuttavia, il processo ha rapidamente deviato ed è diventato controverso a causa delle esplicite richieste dei leader della discussione, tra cui laici e vescovi, di ordinare sacerdoti alle donne e di impartire la benedizione alle coppie dello stesso sesso.

Sono state avanzate anche proposte per porre fine al celibato sacerdotale obbligatorio, per consentire ai sacerdoti di rito latino di sposarsi e per approvare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. È stato anche chiesto che le donne amministrino i battesimi e che i laici partecipino all’elezione dei loro vescovi.

Mentre il dibattito sulle proposte cresceva, l’estate scorsa il Vaticano è intervenuto, rilasciando una dichiarazione che metteva in guardia i vescovi tedeschi dal fomentare le divisioni e insisteva sul fatto che il Cammino sinodale non ha alcuna autorità in materia di dottrina e di morale.

L’occasione per questa discussione si è presentata quando i vescovi tedeschi hanno compiuto la loro visita ad limina in Vaticano lo scorso novembre, quando si è tenuto un incontro speciale tra i 62 vescovi tedeschi presenti e i capi di diversi dicasteri vaticani, tra cui Ouellet e Ladaria.

Durante l’incontro, alcuni funzionari vaticani hanno suggerito di emettere una “moratoria” sul cammino sinodale tedesco, ma alla fine la proposta è stata respinta ed entrambe le parti hanno concordato di andare avanti continuando a dialogare tra loro sul processo. Nelle sue osservazioni ai giornalisti, lunedì, Bätzing ha toccato la questione della divisione e il monito del Vaticano a non creare divisioni attraverso il Cammino sinodale, che si concluderà a breve. Ha definito il processo di riforma della Chiesa tedesca una “situazione seria e critica” che non sarà risolta nell’assemblea plenaria di questa settimana, e ha fatto riferimento alle obiezioni fatte dal Vaticano in vari punti del processo.

“Chiunque parli di divisione si aspetta qualcosa da esso (il Cammino sinodale)”, ha detto Bätzing, aggiungendo: “Non ne parlo perché nessuno lo vuole”.

