Covid, Bergamo, Morti. Inchiesta Piccola Piccola. Arrendersi All’Evidenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste considerazioni del nostro Arrendersi All’Evidenza, pubblicate ieri sotto forma di commento e a nostro parere meritevoli di giungere a un pubblico più ampio di quello presente sul Forum. La sensazione è che come prima e durante la pseudo-pandemia si sia messa in moto la macchina politica, mediatica, giudiziaria e finto-medica; allora per spingere le persone terrorizzate a farsi incolpare un siero sperimentale inefficace e nocivo, adesso per coprire – basta vedere il silenzio su effetti avversi, malori improvvisi, vittime permanenti – i responsabili a ogni livello di quelle azioni. Ignorando, allora come adesso, quello che diceva e dice la scienza vera. Buona triste lettura.

L’inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo, con l’imprimatur di geni invidiati da tutto il mondo, quali Bassetti, Crisanti e Pregliasco, puzza come il pesce fuor d’acqua lasciato un mese fuori dal frigorifero. Un’inchiesta sulle mancate restrizioni, sui danni provocati dalle feste per le vittorie dell’Atalanta, evitando ogni altro approfondimento sui vaccini somministrati prima (nel 2019-2020) e dopo (nel 2021-2022).

E’ un’inchiesta che non cerca falle scientifiche, ma solo mancanze amministrative e di ordine pubblico. Cioè è come uno che stesse studiando fisica quantistica e imputasse un eventuale bocciatura all’esame alla qualità delle finestre che, non garantendo l’insonorizzazione, hanno portato lo studente a distrarsi.

Non sarà chiesto a nessuno, tanto meno a Pregliasco, Bassetti e Crisanti, perché abbiano sostenuto, senza prove e contro le loro stesse competenze, che l’immunità naturale non vale quella dell’esperimento con la terapia genica sperimentale. Non sarà chiesto di spiegare perché, tra i donatori di sangue di fine 2019, erano già presenti gli anticorpi per il coronavirus. https://www.milanotoday.it/. ..

Non sarà spiegato che il distanziamento non serve praticamente a nulla e che le mascherine sono deleterie (effetto Foegen), provocando tra l’altro decessi nel personale ospedaliero. https://www.marcotosatti.co. ..

Spero che sarà approfondito che cosa iniettavano nelle vene degli intubati e che qualche infe rmiere rifiutò di somministrare.

O del perchè della corsa alla cremazione senza autopsie. O del perdurare di “tachipirina e vigile attesa” contro ogni logica terapeutica.

Non saranno spiegate tante altre cose. Perché al sistema interessa recitare un simulacro di giustizia per accontentare i parenti delle migliaia di persone che hanno perduto i propri cari in quella primavera del 2020, rischiando di seguirli presto in questa e le prossime primavere a causa del lascito delle menzogne che hanno accompagnato l’inizio di un folle piano di controllo sociale e di plagio di massa.

