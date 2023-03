EUDRA Vigilance. Oltre 50mila Morti e 5milioni 300mila Feriti di Siero.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia, Buona lettura e diffusione.

§§§

… Mentre il numero di dosi di vaccino COVID-19 somministrate in Europa sta diminuendo

… i booster mRNA Pfizer … e … Moderna per le varianti OMICRON BA.4-5

… stanno causando una percentuale significativamente più alta di decessi tra i casi segnalati rispetto ai vaccini originali di COVID-19

… Come sono stati convinti così tanti milioni di persone in tutto il mondo a prendere un “vaccino” sperimentale che ora ha causato milioni di morti e lesioni in tutto il mondo?

… la più grande campagna di propaganda nella storia della razza umana, usando la PAURA per intimidire le persone affinché accettassero di essere iniettate con un’arma biologica, o, in molti casi, costringendole

***

Il database europeo (AEA e paesi non SEE) dei rapporti sulle sospette reazioni farmacologiche è EudraVigilance [1], verificato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), e ora stanno segnalando 50.663 decessi e 5.315.063 feriti a seguito di iniezioni di vaccini sperimentali COVID-19 autorizzati dall’EMA al 25 febbraio 2023.

VACCINO MRNA COVID-19 MODERNA (ELASOMERAN) [2]

COVID-19 MRNA VACCINO MODERNA ORIGINAL/OMICRON BA.1 (ELASOMERAN, IMELASOMERAN) [3]

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (ELASOMERAN, DAVESOMERAN) [4]

VACCINO MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) [5]

VACCINO MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH ORIGINAL/OMICRON BA.1 (TOZINAMERAN, RILTOZINAMERAN) [6]

VACCINO MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (TOZINAMERAN, FAMTOZINAMERAN) [7]

VACCINO COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) [8]

VACCINO COVID-19 JANSSEN (AD26. COV2. S) [9]

VACCINO COVID-19 NOVAVAX (NVX-COV2373) [10]

VACCINO COVID-19 VALNEVA [11]

VACCINO COVID-19 VIDPREVTYN BETA [12]

Un abbonato a Health Impact News in Europa ha eseguito i rapporti per ciascuno dei vaccini COVID-19 che stiamo includendo qui. È un sacco di lavoro tabulare ogni reazione con lesioni e decessi, dal momento che non c’è posto sul sistema EudraVigilance [13] abbiamo scoperto che tabula tutti i risultati. * Mentre il numero di dosi di vaccino COVID-19 somministrate in Europa sta diminuendo, la nostra analisi ha determinato che i booster mRNA Pfizer per le varianti OMICRON BA.4-5 e i booster mRNA Moderna per le varianti OMICRON BA.4-5, stanno causando una percentuale significativamente più alta di decessi tra i casi segnalati rispetto ai vaccini originali di COVID19.

Ecco una ripartizione dei “gruppi di reazione” in cui sono stati registrati i decessi.

Come sono stati convinti così tanti milioni di persone in tutto il mondo a prendere un “vaccino” sperimentale che ora ha causato milioni di morti e feriti in tutto il mondo? Questa è stata la più grande campagna di propaganda nella storia della razza umana, usando FEAR per intimidire le persone ad accettare di essere iniettata con un’arma biologica, o in molti casi, coercita.

Questo è il collegamento all’articolo originale

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: educa, feriti, morti, pro memoria, vaccini



Categoria: Generale