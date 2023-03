UK. l’Industria della Pandemia Voleva Eliminare 11 Milioni di Gatti.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione.

§§§

L’industria britannica della pandemia Covid ha complottato per uccidere 11 milioni di gattiDa RHODA WILSON IL 3 MARZO 2023

Un ex ministro della Sanità ha ammesso che gli 11 milioni di gatti britannici erano nel mirino all’inizio della pandemia di Covid e che il governo aveva pensato di “sterminarli” tutti.

Come ha osservato Tom Jefferson in un recente articolo di Substack, dal 2020 l’opinione pubblica è stata sottoposta a una narrazione centrale, che si è ribaltata completamente in pochi giorni dopo un iniziale rifiuto dell’uso delle maschere e della promozione dell’igiene delle mani.

Secondo gli addetti ai lavori, ciò è stato dovuto a consigli, convenienza politica e visibilità degli sforzi governativi per essere visti “fare qualcosa”.

Allo stesso tempo, un gruppo di strenui partigiani delle mascherine ha invaso ogni spazio possibile per promuovere due messaggi: le mascherine funzionano e la malattia si trasmette per via aerea, principalmente attraverso particelle aerosolizzate, attaccando e censurando chiunque sia ritenuto un dissenziente come Matt Hancock.

Scrivendo della revisione Cochrane su “Interventi fisici per interrompere o ridurre la diffusione dei virus respiratori” e dei suoi ultimi sviluppi, Tom Jefferson ha affermato che le prove fornite per entrambe le affermazioni – che le maschere funzionano e che la malattia si trasmette per via aerea – sono dubbie.

Tuttavia, il messaggio è in sintonia con il tentativo dei governi di terrorizzare la popolazione – si trasmette per via aerea, l’assassino invisibile è dappertutto – e di offrire una soluzione: mascheratevi, i vaccini stanno arrivando…

Nel 2009 e nel 2017 ho avvertito che l’industria delle pandemie stava conducendo lo spettacolo e che gli unici perdenti erano i cittadini.

Tuttavia, sembra che i perdenti delle trame e dei piani dell’industria della pandemia non fossero solo i cittadini. Anche i gatti sono stati nel mirino.

I gatti sono l’animale domestico più popolare del Regno Unito – un sondaggio del 2019 ha rivelato che ci sono quasi 11 milioni di felini nelle famiglie di tutto il Paese. Già nel maggio 2020 agli “scienziati” è stata data “l’approvazione etica” per testare retrospettivamente i gatti per il virus della SARS-CoV-2 e il lavoro è iniziato presto con lo screening dei campioni respiratori di routine prelevati dai gatti in tutto il Regno Unito.

“Dopo aver esaminato centinaia di campioni, questo sforzo collaborativo ha portato all’individuazione di un gatto [un gatto] con SARS-CoV-2 nel sud dell’Inghilterra”, si legge in un articolo pubblicato da The Conversation.

Se pensate che l’industria della pandemia non stesse seriamente pensando di distruggere l’animale domestico più popolare del Regno Unito fino all’estinzione, allora è perché avete dimenticato che nel luglio 2020 c’era stata l’inutile e insensibile distruzione di un milione di visoni nei Paesi Bassi, la Spagna aveva ordinato la distruzione di quasi 100.000 visoni e i cacciatori di virus della Danimarca stavano doverosamente, e senza alcun dubbio, eseguendo gli ordini cercando il minimo indizio del virus tra i loro visoni con lo stesso obiettivo distruttivo in mente.

Quanto segue è stato pubblicato originariamente da Save Britain

Un ex ministro della Sanità ha ammesso che gli 11 milioni di gatti britannici erano nel mirino all’inizio della pandemia di covidi e che il governo aveva preso in considerazione l’idea di “sterminarli” tutti. Lord Bethell ha usato questo sorprendente esempio per sottolineare la diffusa ignoranza sulle modalità di diffusione della malattia quando è comparsa per la prima volta nel Regno Unito all’inizio del 2020.

Ha detto: “C’è stato un momento in cui non era chiaro se gli animali domestici potessero trasmettere la malattia”. “In effetti, a un certo punto si è pensato che avremmo potuto chiedere al pubblico di sterminare tutti i gatti in Gran Bretagna”.

E ha aggiunto: “Potete immaginare cosa sarebbe successo se avessimo voluto farlo?”.

Eppure, per un momento c’è stato un po’ di materiale probatorio, per cui è stato necessario indagare e chiudere il caso.

Larry, il felino residente al numero 10, soprannominato Chief Mouser del Cabinet Office, ha risposto prontamente, twittando: “È difficile non prenderla sul personale”.

Secondo un sondaggio condotto l’anno scorso dal People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), in Gran Bretagna ci sono attualmente 11,1 milioni di gatti e il 24% della popolazione adulta ne possiede uno.

Secondo il sito web della Cats Protection, “ci sono prove limitate che suggeriscono che la trasmissione del covid-19 dalle persone ai gatti possa essere possibile”.

§§§

