Messa Antica. È il Momento della Clandestinità, o della Lotta? Cristiano Lugli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri pubblichiamo queste riflessioni che un amico del nostro sito, Cristiano Lugli, ci ha inviato a proposito di un intervento del prof. Giovanni Zenone sulle crescenti restrizioni che il Pontefice regnante ha applicato, e sta forse per applicare, alla messa antica. Buona lettura e meditazione.

È davvero il momento della clandestinità? Una risposta al prof. Zenone.

In un recente video avente come titolo “Hanno strangolato la Messa di sempre”, il prof. Giovanni Zenone, direttore della casa editrice Fede&Cultura, è intervenuto a proposito delle presunte, ulteriori restrizioni alla celebrazione della Messa detta di San Pio V, derivanti dall’ormai celebre rescritto di Bergoglio a seguito dell’udienza con il cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

Nel suo intervento, il prof. Zenone descrive certamente molto bene ed in modo ampiamente condivisibile la situazione in cui ci troviamo: non è un mistero che le circostanze siano sempre più gravi, e sarebbe tutto sommato errato smettere di scandalizzarsi cercando di normalizzare, quasi per sfinimento, ciò che di normale di fatto non è.

Di contro non si può però far finta di credere che i problemi siano nati l’altro ieri: per onestà intellettuale dobbiamo tutti ricordare che l’attacco alla Messa di sempre da parte delle gerarchia è in atto da oltre cinquant’anni. È indubbio che questo il prof. Zenone lo sappia, quale uomo di cultura egli è, e non certo uno degli ultimi arrivati all’interno dell’ambiente.

Tuttavia, all’interno del suo intervento — o, per meglio dire, a quello che è stato il cuore del suo intervento — mi ha colpito particolarmente il passaggio in cui, dopo aver letto una lettera di una fedele che esternava le sue preoccupazioni circa la situazione di un sacerdote a lei caro, il direttore della casa editrice veronese propone alcuni consigli per sacerdoti e laici.

Sulla questione laici, Zenone dice giustamente che è nostro dovere cercare di proteggere i sacerdoti. Questo, in senso lato, è certamente cosa buona e giusta.

In riferimento ai sacerdoti, invece, dice apertis verbis che per loro è «il momento della clandestinità». Proprio su questo punto vorrei soffermarmi per spendere alcune, brevi considerazioni.

È evidente che il riferimento di Zenone alla clandestinità per i sacerdoti abbia come fine la difesa di quella che è la celebrazione del rito di sempre, che egli considera messa oggi a dura prova per volontà della Santa Sede stessa. Dai suoi discorsi, infatti, riecheggia un certo timore per quanto riguarda la possibilità che da ora innanzi possa essere ancora celebrata liberamente. Per Zenone il problema parrebbe essere legato al fatto che chiunque voglia continuare a celebrarla opponendosi alle decisioni di Roma in maniera esplicita, sarà certamente bersaglio di sanzioni canoniche, come la sospensione a divinis o, addirittura, la riduzione allo stato laicale.

Suddette preoccupazioni trovano senza alcun dubbio ragion d’esser, perché è ciò che, certamente, potrebbe accadere. Del resto, è evidente che non sarebbe nemmeno corretto, in una situazione normale — ovvero non questa — andarsi in qualche modo a cercare delle sanzioni canoniche.

Credo, tuttavia, che sia proprio il punto di partenza ad essere quantomeno opinabile: veramente si può credere alla validità di queste eventuali sanzioni? Veramente si può pensare che simili atti, sanzionatori contro qualcosa che Dio certamente vuole, contro qualcosa che riguarda la tradizione della Sposa di Cristo, possano avere qualsivoglia tipo di valenza? E, ancora, la presunta autorità che le emana, ha il diritto od il potere di emanare qualcosa che va contro la volontà di Dio e contro la Chiesa stessa? È evidente che la risposta sia negativa, ragion per cui non solo si può, ma anzi si deve pensare che simili atti non trovino alcun diritto e nessuna valenza dal punto di vista canonico, e quindi altresì strettamente collegato alla sfera soprannaturale.

A questo proposito diventa allora utile invitare i sacerdoti a vivere il loro ministero in clandestinità? Assolutamente no, per almeno tre ordini di motivi:

Il paragone citato dal prof. Zenone circa i cristiani dei primi secoli non trova, a mio modesto parere, una connotazione storica adeguata: per quanto la situazione odierna sia grave sotto altri punti di vista, nessuno, almeno per ora, può dirsi in vero pericolo di vita per la propria Fede come invece lo erano i primi cristiani — perlomeno qui in Italia o più largamente in Europa (diverso, solo per citarne uno, è l’esempio della chiesa resistente cinese, dove il rischio di perdere la vita è reale); tutto questo è strettamente collegato ad un fatto: l’eventuale “persecuzione” a cui noi siamo soggetti non proviene dell’autorità civile come poteva essere, appunto, per i primi cristiani o, più vicini anoi nel tempo, per i cattolici che hanno vissuto nel “Regime del Terrore” (si pensi alle martiri di Compiègne), ma come noto proviene dell’autorità ecclesiastica stessa, come lo stesso Zenone giustamente riferisce.

In ragione di quanto appena detto, come cattolici abbiamo il dovere di continuare ad affermare quanto la Chiesa ha sempre affermato, continuando a fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto e che nessuno è peraltro mai riuscito totalmente ad abolire. “Autodenunciarsi” non comporta alcun rischio per la propria vita, o almeno non palese ad oggi. Se l’unico “rischio” è quello legato alle presunte sanzioni canoniche, che come abbiamo già visto non per un parere personale ma, anzi, per semplice logica non possono avere alcun tipi di validità perché l’autorità che pretende di esercitare con autorevolezza qualcosa che va contro il depositum fidei perde de facto la stessa autorevolezza rispetto a quel procedimento, da ritenersi quindi totalmente nullo, ebbene se l’unico pericolo fosse questo, a maggior ragione invece che invitare i sacerdoti alla clandestinità sarebbe doveroso invitarli a comprendere che nessuna eventuale sanzione canonica sarebbe da ritenersi in alcun modo valida, per ragioni già fin troppo espresse e credo anche sostanzialmente semplici da capire.

Meno che mai ora è il tempo della clandestinità. Al contrario: «Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa» (Mt. 5, 13-16).

Serve l’esempio, serve il coraggio, serve la fortezza, a maggior ragione in un periodo storico in cui — ribadendo che almeno per ora, poi si vedrà —non è strettamente l’autorità civile ad aver dichiarato guerra al Cattolicesimo, ma molto di più quelli che dovrebbero essere i vertici di esso. Davanti a questi non ci si può nascondere.

Come cattolici non possiamo dimenticarci di essere membra di un Corpo Mistico: noi siamo e dobbiamo essere concretamente la Chiesa militante. Per quanto si possa supporre che la situazione sia irreversibile da un punto di vista umano, noi non possiamo rassegnarci senza far nulla davanti al massacro di questo Corpo Mistico di cui noi siamo membra.

Pio XII esprime benissimo questo concetto nella Mystics Corporis:

«Che gli uomini perseverino costantemente nelle opere di santità, che progrediscano con alacrità nella grazia e nella virtù, che infine non soltanto tendano strenuamente alla vetta della perfezione cristiana, ma incitino secondo le proprie forze anche gli altri a conseguire la medesima perfezione, tutto questo, lo Spirito celeste non vuol compiere, se gli stessi uomini non cooperano ogni giorno con diligenza operosa. “Infatti, come osserva Ambrogio, i benefici divini non vengono trasmessi a chi dorme, ma a chi veglia” (Expos. Evang. sec. Luc., IV, 49; Migne, PL, 15, 1626)»

Abbiamo il dovere di ambire alla santità. Dobbiamo conservare il buon seme, nei focolari domestici, nelle comunità, non per nasconderlo, ma per farlo crescere. Abbiamo il dovere di far risplendere la Santità nella Santa Chiesa, come membra di Essa.

E, per farlo, oltre che con l’umile esempio nella nostra quotidianità, dobbiamo opporci con coraggio alla deriva moderna e modernista, attraverso l’esempio appunto, accompagnato dalla preghiera e dall’incoraggiamento — questo sì — verso i sacerdoti: aiutiamoli ad avere coraggio. Preghiamo per loro non affinché si nascondano per paure infondate, ma perché possano attingere la forza da Dio per ridare a Lui ciò che a Lui rende veramente lode: la Santa Messa di sempre.

Cristiano Lugli

