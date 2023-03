Pro Vita & Famiglia: Elly Schlein, Grave Minaccia a Vita e Libertà Educativa.

l’elezione di Elly Schlein a nuovo Segretario del Partito Democratico (Pd) costituisce la più grave minaccia alla difesa della Vita, della Famiglia e della Libertà Educativa in Italia degli ultimi anni. Elly Schlein incarna l’Agenda politica più ideologica, dispotica e totalitaria:aborto, pillola RU486, eutanasia, droga legale, utero in affitto, ideologia gender e carriera alias nelle scuole, cambio di sesso per minori e forte opposizione alla libertà educativa dei genitori… Anche se oggi in Italia abbiamo un governo conservatore (ma le cose possono cambiare in fretta, come abbiamo visto negli anni scorsi), il Partito Democratico governa importanti Regioni e migliaia di Comuni, compresi i Capoluoghi più popolosi come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, etc. Proprio questa è la strategia di Elly Schlein: usare le Regioni, i Comuni e i Capoluoghi guidati dal “suo” Partito Democratico per imporre un’agenda radicale, abortista e gender-fluid nella vita quotidiana di milioni di italiani. Marco dobbiamo organizzare la Resistenza, o entro breve l’Agenda di Elly Schlein sarà al Governo del Paese. Grazie ai nostri circoli territoriali sparsi in tutta Italia, animati da centinaia di cittadini, genitori, militanti e attivisti, col tuo aiuto ci batteremo Regione per Regione, Città per Città per impedire al Pd estremista di Elly Schlein di realizzare la sua Agenda abortista, eutanasica e gender-fluid in tutta Italia. Questa è una chiamata alle “armi”.