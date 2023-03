Covid Story II. Robert Malone al Senato del Messico, il Grande Inganno.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, pubblicata dal Brownstone Institute che ringraziamo per la cortesia, la testimonianza ressa dal prof. Robert Wallace Malone, uno dei maggiori esperti mondiali nel campo dei virus e della terapia mRNA al Senato del Messico. È un atto di accusa tanto più severo verso chi ha organizzato il fenomeno pandemico Covid 19 in quanto espresso in maniera semplice, accessibile e con toni estremamente pacati. Leggetelo, conservatelo e diffondetelo. E pensate a quanto siamo stati, in maniera criminale, ingannati dai politici, dai medici e soprattutto dai mezzi di informazione.

Testimonianza preparata e osservazioni, risposta alle pandemie

Senato della Repubblica del Messico, LXV Legislatura

Dr. Robert Malone, MD, MS Presidente dell’Alleanza Internazionale di Medici e Scienziati

(Global COVID Summit.org)

Responsabile medico e normativo, Progetto Unity

Presidente Alejandro Armenta Mier

Membri del Senato:

Mi chiamo Robert Wallace Malone. Sono un medico di formazione statunitense abilitato all’esercizio della medicina e della chirurgia nel Maryland, Stati Uniti, e mi sono laureato presso l’Università della California Davis, l’Università della California San Diego, la Northwestern University Medical School e la Harvard Medical School.

In precedenza sono stato assistente e professore associato di patologia e chirurgia presso la UC Davis, l’Università del Maryland e la Uniformed Services University of the Health Sciences.

Per risparmiare tempo, ho allegato la mia biografia e il mio curriculum vitae perché possiate esaminarli e prenderli in considerazione.

Ho trascorso la mia carriera lavorando nel campo della medicina e della tecnologia dei vaccini.

Sono stato l’inventore originale della tecnologia di vaccinazione a base di mRNA e DNA (1989), sono titolare di nove brevetti rilasciati negli Stati Uniti in questo settore e sono specializzato in virologia molecolare, immunologia, ricerca clinica, affari medici, affari normativi, gestione di progetti, gestione di proposte (sovvenzioni e contratti di grandi dimensioni), vaccini e biodifesa.

Mi sono recato a Città del Messico per parlare con voi oggi su gentile invito del Dr. Alehandro Diaz Villalobos, che ha appena tenuto il suo discorso programmatico su “Pandemia e vaccini, lezioni apprese”.

Sono stato profondamente coinvolto nelle risposte a diverse epidemie precedenti, tra cui l’AIDS, l’allarme post antrace/malocchio, l’influenza pandemica, l’Ebola, la Zika e ora la SARS-CoV-2. Questa competenza ed esperienza comprende la stesura, lo sviluppo, la revisione e la gestione di studi clinici e strategie di sviluppo clinico di vaccini, minacce biologiche e prodotti biologici.

Ho lavorato per l’accademia, il governo degli Stati Uniti (DoD e HHS), Solvay Pharmaceuticals, sviluppatori di vaccini finanziati da Bill & Melinda Gates, organizzazioni di ricerca a contratto in ambito clinico e regolatorio e un’ampia varietà di altre aziende biofarmaceutiche di piccole e grandi dimensioni.

Le mie credenziali sono state esaminate e verificate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e mi è stato concesso il nulla osta di sicurezza “Secret”.

Attualmente non lavoro né rappresento in alcun modo il governo degli Stati Uniti e le mie opinioni e osservazioni sono personali.

Sono qui per condividere il mio punto di vista sulle politiche relative alla salute pubblica, ai vaccini e al trattamento precoce della SARS-CoV-2 durante le varie ondate, nonché i miei pensieri e le mie raccomandazioni per i futuri eventi di salute pubblica.

Le mie osservazioni si concentreranno sulla risposta degli Stati Uniti al COVID, ma tratteranno anche alcuni aspetti internazionali.

Prima della SARS-CoV-2, l’insegnamento e la pratica della risposta governativa statunitense alle epidemie di malattie infettive prevedeva che i Centri federali per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) fornissero consulenza alle autorità sanitarie pubbliche statali, che hanno l’autorità e la responsabilità (in base alla Costituzione degli Stati Uniti) di gestire le proprie politiche di salute pubblica e di regolamentare la pratica della medicina.

Durante le precedenti epidemie, il CDC statunitense è stato una fonte affidabile di dati imparziali, aggiornati e accurati sulla salute pubblica per i medici, gli ufficiali di sanità pubblica statali e locali e, in alcuni casi, per la PAHO e l’OMS.

In base alla mia esperienza professionale, durante tutte le precedenti epidemie e i programmi di sviluppo dei vaccini, i rischi e i benefici sono sempre stati valutati e stratificati per gruppi di rischio, e le raccomandazioni di salute pubblica sono state adattate per tenere conto delle differenze nei rapporti rischio/beneficio (spesso aggiustati in base al calcolo attuariale degli “anni di vita aggiustati per la qualità”).

Questo approccio non è stato attuato per curare la crisi COVID. Durante l’epidemia di SARS-CoV-2/COVID-19, sono state attuate nuove politiche e pratiche che hanno aggirato o eliminato norme farmaceutiche, normative e di sviluppo clinico consolidate, tra cui le linee guida della FDA, dell’EMA e dell’ICH (International Council for Harmonisation). Inoltre, si è verificata un’intenzionale e sistematica inosservanza delle norme bioetiche consolidate, tra cui il Codice di Norimberga del 1947, la Convenzione di Ginevra, la Dichiarazione di Helsinki del 1964, il Rapporto Belmont e la “Common Rule” degli Stati Uniti.

La deliberata inosservanza di queste norme bioetiche fondamentali e accettate a livello globale è stata giustificata sulla base della presunta estrema minaccia alla salute globale rappresentata da un coronavirus ingegnerizzato in laboratorio che, a quanto pare, è stato trasmesso alla popolazione generale di Wuhan, in Cina, nel 2019.

Questo virus, successivamente denominato SARS-CoV-2, ha poi rapidamente circumnavigato il mondo ed è stato associato a livelli moderati di malattia e morte, con un rischio nettamente inferiore a quello storico dell’epidemia di “influenza spagnola” H1N1 del 1918.

Le migliori prove attuali, compreso il consenso dell’FBI e del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, indicano che il SARS-CoV-2 è un patogeno creato in laboratorio.

L’ipotesi attualmente più accreditata riguardo all’ingresso di questo patogeno nella popolazione umana è che il virus SARS-CoV-2 ingegnerizzato sia stato rilasciato nella popolazione civile di Wuhan, in Cina, a seguito di un non meglio precisato incidente di contenimento in laboratorio, ma altre teorie credibili sono ancora al vaglio. Le informazioni a sostegno di questa affermazione, ottenute da fonti governative statunitensi, indicano che l’ingegneria biologica di questo agente patogeno è stata eseguita in parte nella Repubblica Popolare Cinese, presso l’Istituto di Virologia di Wuhan, Accademia Cinese delle Scienze (WIV), che ha ricevuto almeno in parte finanziamenti per questo lavoro di sviluppo dai National Institutes of Health statunitensi e dal ramo Threat Mitigation dell’Agenzia per la Riduzione delle Minacce alla Difesa degli Stati Uniti, DoD (DTRA).

Questo lavoro ha comportato una collaborazione scientifica e tecnica con EcoHealth Alliance, una società di ricerca e sviluppo con sede negli Stati Uniti. Questa collaborazione ha comportato un significativo trasferimento di tecnologia e reagenti da EcoHealth Alliance al WIV.

Ho appreso per la prima volta del “nuovo coronavirus 2019” quando ho ricevuto una telefonata di avvertimento da un medico-ufficiale della CIA specialista in malattie infettive il 4 gennaio 2020.

Mi ha chiesto di lavorare per mettere insieme un team di risposta scientifica civile per sostenere la ricerca sulle contromisure mediche finanziate dal governo statunitense, come ho fatto per le epidemie precedenti.

Come di consueto, ho preparato una valutazione della minaccia basata sulle informazioni disponibili a gennaio 2020, che erano pesantemente influenzate dalla propaganda proveniente dalla Cina che indicava che questo nuovo virus era altamente letale.

A posteriori, questa propaganda ha sopravvalutato la vera minaccia e sembra essere stata concepita per suscitare paura e reazioni eccessive da parte dei Paesi non appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese.

La mia valutazione era che lo sviluppo di nuovi farmaci e vaccini sicuri ed efficaci per questo coronavirus (da allora denominato SARS-CoV-2) avrebbe richiesto molto tempo, e che la ricerca e lo sviluppo farmaceutici e biologici iniziali avrebbero dovuto concentrarsi sulla riproposizione dei farmaci esistenti per il trattamento precoce della malattia causata da questo nuovo coronavirus.

Ho riunito un gruppo di esperti che ha iniziato a lavorare su base volontaria per identificare farmaci riproducibili per il trattamento della malattia, ma alla fine è stato finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Parallelamente alle nostre attività, i NIH (e in particolare il NIAID) hanno sviluppato e diffuso protocolli di trattamento in tutti gli Stati Uniti, basati principalmente sulla ventilazione meccanica in ospedale per sostenere le persone con un’ossigenazione del sangue inadeguata, in combinazione con il farmaco tossico Remdesivir somministrato per via endovenosa.

Questi protocolli sono stati sviluppati in modo non trasparente, senza audizioni, commenti pubblici significativi o contributi di medici praticanti indipendenti, apparentemente sotto la forte influenza e la supervisione di un ristretto numero di funzionari governativi (principalmente il dottor Anthony Fauci e la sua ex tirocinante dottoressa Deborah Birx).

Lo sviluppo di prodotti vaccinali che impiegano piattaforme tecnologiche di terapia genica (adenovirus ricombinante, pseudo-mRNA non virale) è stato accelerato in modo specifico ed esclusivo dal governo degli Stati Uniti, e le pratiche storiche di sviluppo clinico e non clinico e di regolamentazione sono state scartate in una ricerca di velocità sotto la specifica pressione del ramo esecutivo, nell’ambito di un programma denominato “Operation Warp Speed”.

Questo programma è stato attuato con la giustificazione che la SARS-CoV-2 rappresentava una grave minaccia per la salute pubblica e la sicurezza nazionale.

Lo sviluppo di farmaci riproposti e di strategie terapeutiche (come l’idrossiclorochina e l’ivermectina) è stato inizialmente accelerato, per poi essere paradossalmente bloccato o inibito dai vertici di NIH, BARDA e FDA, apparentemente a causa dei requisiti previsti dallo statuto federale per l’autorizzazione all’uso di emergenza, che richiede la mancanza di alternative disponibili come presupposto per la concessione dell’autorizzazione all’uso di un nuovo prodotto (vaccino).

Il blocco del “trattamento precoce” e/o della “riproposizione dei farmaci” e la promozione di vaccini genetici che si presume siano “sicuri ed efficaci” (senza test adeguati) sono stati sostenuti da un’aggressiva e armonizzata campagna globale di censura e propaganda, con finanziamenti significativi (~10 miliardi di dollari) forniti dal governo statunitense.

In concomitanza con la campagna di vaccinazione globale sostenuta dall’OMS e dagli Stati Uniti, nella popolazione mondiale sono emerse ripetutamente e progressivamente varianti del SARS-CoV-2 sempre più in grado di aggirare le risposte anticorpali indotte dal vaccino, coerentemente con la pressione evolutiva esercitata dalla “selezione naturale del più adatto”, che è la risposta anticorpale indotta dal vaccino.

Oltre alla soppressione negli Stati Uniti e in tutto il mondo (in particolare tranne che in Messico) dell’uso tempestivo di terapie farmacologiche note (spesso non coperte da brevetto) per trattare i sintomi respiratori della malattia COVID-19 e all’enfasi sproporzionata sullo sviluppo e la diffusione di vaccini genetici, sono state intraprese una serie di altre azioni controproducenti in nome della salute pubblica.

La maggior parte o tutte queste azioni sono state prese a modello dalle misure attuate dal PCC in Cina. In molti casi, queste azioni non erano state precedentemente raccomandate dall’OMS o dalle autorità sanitarie nazionali, ma queste politiche sono state modificate in risposta alla paura del COVID-19.

Tra queste, le “serrate” arbitrarie, la prevenzione delle assemblee pubbliche, l’uso obbligatorio di maschere antiparticolato che non erano né efficaci né progettate per prevenire la trasmissione virale, le politiche arbitrarie di “allontanamento sociale” di due metri, la chiusura delle scuole, le alterazioni delle normali procedure mediche (test e valutazioni diagnostiche, interventi chirurgici elettivi), le restrizioni ai viaggi, i passaporti e la tracciabilità dei vaccini e molte altre procedure correlate giustificate come obiettivi di “salute pubblica”, ma non supportate da prove scientifiche certe.

Gran parte della risposta nazionale e globale degli Stati Uniti è stata gestita dall’apparato di sicurezza nazionale e dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, in collaborazione con il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, operazioni psicologiche e un programma di censura che ha agito come parte di un programma armonizzato a livello globale in coordinamento con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il GAVI, il CEPI, il CDC, l’EMA e la Trusted News Initiative gestita dalla BBC, per limitare l’accesso al pubblico e contrastare qualsiasi informazione diversa dalla narrativa approvata dall’OMS riguardo alla SARS-CoV-2, al COVID, ai protocolli di trattamento farmacologico e alla sicurezza ed efficacia del vaccino.

La distribuzione di qualsiasi informazione che contraddiceva la comunicazione ufficiale dell’OMS o del CDC è stata considerata come dis-informazione o cattiva informazione e definita come potenziale terrorismo interno.

Il governo degli Stati Uniti, e molte agenzie federali distinte, si sono coordinate strettamente con l’OMS e con le grandi aziende tecnologiche e di social media per censurare e controllare tutte le informazioni relative a virus, farmaci e vaccini.

Il CDC degli Stati Uniti ha svolto un ruolo di supporto alle decisioni politiche di NIH, DHS e DoD, a differenza di quanto avveniva in precedenza, quando NIH/NIAID si concentravano sulla ricerca clinica e sullo sviluppo dei primi prodotti, e il CDC sulla politica di salute pubblica. Come riconosciuto sia dal NY Times che da studi governativi interni, il CDC degli Stati Uniti si è politicizzato, in particolare durante l’attuale amministrazione, e ha attivamente occultato le informazioni rilevanti per la salute pubblica, ritenute a rischio di esacerbare la “titubanza da vaccino”.

Durante l’attuale epidemia, il CDC degli Stati Uniti non ha adempiuto al suo ruolo tradizionale di raccoglitore neutrale, arbitro e reporter di dati sulla salute pubblica. Il CDC ha ammesso, in base al FOIA, di non aver eseguito il monitoraggio, l’analisi e la segnalazione obbligatoria dei dati VAERS e dei dati relativi alla sicurezza dei vaccini.

Di conseguenza, né i pazienti, né i medici, né i funzionari della sanità pubblica hanno potuto accedere a informazioni aggiornate sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini. Ciò ha compromesso il processo di consenso informato.

Il CDC ha promosso e commercializzato attivamente la vaccinazione con prodotti senza licenza (autorizzati per uso di emergenza), con oltre 10 miliardi di dollari di finanziamenti federali spesi sia per commercializzare i prodotti che per censurare coloro che hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e l’efficacia dei vaccini.

Questa campagna di censura, propaganda e operazioni psicologiche è stata pianificata in anticipo (evento 201 finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation e dalla World Economic Foundation) e rimane attiva fino ad oggi, apparentemente per mitigare la minaccia dello scetticismo sui vaccini che riduce l’adozione e l’accettazione di prodotti medici sperimentali senza licenza (autorizzati per uso di emergenza) che non si sono dimostrati né completamente sicuri né efficaci nell’arrestare l’infezione, la replicazione o la diffusione del virus della SARS-CoV-2.

FDA, NIH e CDC (insieme all’OMS) hanno collaborato per limitare attivamente, sminuire e deprecare l’uso di più farmaci autorizzati attualmente disponibili per il trattamento della COVID-19 da parte di medici praticanti autorizzati, e hanno facilitato le ritorsioni contro i medici che non seguono le linee guida per il trattamento stabilite e promosse dal NIH – che non ha né il mandato né una significativa esperienza precedente nello sviluppo e nell’implementazione di linee guida e protocolli di trattamento universali, e che lo ha fatto in modo unilaterale senza cercare input significativi da parte dei medici praticanti.

Su base nazionale, senza rispettare i confini statali o il coordinamento con i governi statali, i NIH e i CDC si sono impegnati attivamente e hanno pagato direttamente i media aziendali e le società di tecnologia/social media per promuovere le posizioni e le politiche dell’OMS e del governo federale e per censurare qualsiasi discussione su politiche, rischi, eventi avversi o opzioni terapeutiche diverse da quelle da loro approvate.

I vertici dei NIH hanno agito per limitare e ritorcere contro medici e scienziati altamente qualificati e indipendenti che hanno messo in discussione le politiche di gestione federali, in particolare nel caso della Dichiarazione di Great Barrington e degli autori principali di quel documento.

Nel caso dello Stato della Florida e del governatore Ron DeSantis, è provato che il governo federale degli Stati Uniti ha intenzionalmente trattenuto i farmaci anticorpi monoclonali come ritorsione politica per le politiche di gestione della crisi COVID attuate dallo Stato della Florida, che non sono state allineate alle politiche e ai mandati del governo federale.

Il governatore DeSantis e il suo chirurgo generale, il dottor Joe Ladapo, hanno anche messo in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini genetici contro la SARS-CoV-2 (COVID-19) disponibili negli Stati Uniti. Nel caso dei vaccini genetici (a mRNA e adenovirus ricombinante), i dati sono chiari: questi prodotti non forniscono una protezione clinicamente significativa contro l’infezione, la replicazione e la diffusione delle varianti virali della SARS-CoV-2 attualmente in circolazione.

Questo è stato chiaro fin dall’avvento delle varianti virali Omicron-like. A causa della “dispersione” di questi prodotti (in termini di infezione virale), non esiste un livello di diffusione del vaccino nella popolazione generale che possa raggiungere l'”immunità di gregge” né in Messico né nel resto del mondo.

Inoltre, i vertici di Pfizer hanno riconosciuto che, al momento della diffusione su larga scala nella popolazione mondiale, non erano disponibili dati che dimostrassero che il prodotto vaccinale a base di mRNA di Pfizer fosse efficace nel proteggere dall’infezione o che fosse utile per raggiungere l'”immunità di gregge”.

Nel corso dell’ultimo anno, l’esistenza del rischio immunologico già noto di “imprinting vaccinale” è stata ben documentata da numerosi gruppi di ricerca scientifica di tutto il mondo, che si è verificato con i vaccini genetici COVID. In parte, questo fenomeno è stato determinato dalla continua somministrazione di vaccini progettati utilizzando un singolo antigene Spike ottenuto dallo storico ceppo “Wuhan-1” del SARS-CoV-2, che da tempo è stato evolutivamente superato da varianti virali più moderne e resistenti al vaccino.

In concomitanza con queste scoperte scientifiche, i dati della Cleveland Clinic (USA) e delle banche dati di tutto il mondo hanno dimostrato che più dosi di questi “vaccini genetici” vengono somministrate a un paziente, più è probabile che questo sviluppi una malattia clinicamente significativa (COVID ospedalizzata) – o addirittura che muoia. La vaccinazione non previene la malattia o la morte in ospedale e i dati attuali indicano che la vaccinazione ripetuta aumenta il rischio di malattia o morte in ospedale. I vaccini di richiamo attualmente disponibili sembrano aggravare il danno clinico associato all’imprinting immunitario.

Per quanto riguarda la sicurezza di questi “vaccini” genetici che, a differenza dei vaccini tradizionali autorizzati, non impediscono l’infezione, la replicazione, la trasmissione ad altri, la malattia o la morte del virus contro cui sono diretti.

Nonostante la mancanza di adeguati test di sicurezza nelle prime fasi di sviluppo preclinico e clinico, i rischi per la sicurezza stanno diventando molto più chiari.

Le migliori stime attuali dell’incidenza di danni cardiaci clinicamente significativi (miocardite, pericardite) nei giovani maschi sono di circa un caso ogni duemila dosi di vaccino somministrate, con un rischio cumulativo per i vaccinati multipli.

Alcuni studi hanno indicato che fino alla metà dei destinatari del “vaccino” presenta alcuni danni al cuore.

L’elenco dei rischi clinici aggiuntivi associati ai vaccini genetici Spike è piuttosto lungo, e comprende ictus, morte improvvisa, coagulazione patologica del sangue e rischi riproduttivi particolarmente preoccupanti.

Questi rischi riproduttivi includono alterazioni del ciclo mestruale, ma secondo un dirigente Pfizer coinvolto nelle strategie globali dei vaccini a base di mRNA potrebbero includere danni all’asse ipotalamo/ipofisi/surrene/gonadi (ergo al sistema endocrino).

Inoltre, sembrano esserci danni non specifici causati al sistema immunitario dei pazienti sottoposti a dosi ripetute, come dimostrano i rischi documentati di riattivazione di una serie di virus a DNA latenti (EBV, VZV (herpes zoster), ad esempio) e i dati emergenti che suggeriscono un rischio elevato di alcuni tipi di cancro dopo l’inoculazione. Praticamente tutti questi rischi appaiono associati in qualche misura all’infezione virale SARS-CoV-2, ma i dati suggeriscono che sono più prevalenti e gravi nei soggetti cui sono stati somministrati i prodotti del vaccino genetico.

Il governo degli Stati Uniti e altre organizzazioni ufficiali e non ufficiali hanno usato la propaganda e la censura per sopprimere l’accesso pubblico alle informazioni su questi rischi, con il risultato di non permettere ai pazienti di comprendere i rischi della vaccinazione (e le limitazioni ai benefici) e quindi di impedire il consenso informato da parte di coloro che accettano o sono costretti ad assumere questi prodotti.

A causa della fretta di sviluppare e distribuire i vaccini genetici COVID, le proprietà farmacologiche chiave di questi prodotti non sono state ben caratterizzate prima della distribuzione globale, tra cui la farmacodistribuzione (dove vanno nel corpo), la farmacocinetica (cosa fa il corpo al farmaco) e la farmacodinamica (cosa fa il farmaco al corpo).

Tra i molti studi e dati inizialmente carenti vi sono quelli volti a determinare quanto a lungo lo pseudo-mRNA sintetico rimane nell’organismo, dove va a finire nel corpo, quanto antigene proteico (“Spike”) fa produrre all’organismo del paziente e quanto a lungo tale proteina rimane nell’organismo.

I messaggi iniziali e i materiali di marketing forniti a medici, pazienti e pubblico in generale indicavano che lo pseudo-mRNA sintetico si sarebbe degradato nell’organismo nel giro di poche ore e che i rischi di eventi avversi erano quindi di breve durata.

Oggi è noto che lo pseudo-mRNA sintetico persiste nell’organismo per settimane o più mesi e che i livelli di proteina Spike (la SARS-CoV-2 Spike è una tossina nota) prodotti dai prodotti “vaccinali” genetici sono significativamente più elevati e di più lunga durata nell’organismo e nel sangue rispetto ai livelli prodotti da una tipica “infezione naturale” con il virus SARS-CoV-2.

È inoltre noto che le particelle di pseudo-mRNA “nanoplex lipidico” formulate circolano nell’organismo per un periodo prolungato e possono essere secrete nel latte materno delle madri che allattano. La tossicologia riproduttiva e la genotossicità (effetti sul genoma umano) dei vaccini genetici, compresi i prodotti a base di pseudo-mRNA sintetici, rimangono attualmente poco caratterizzati, poco chiari e molto controversi.

Come ha detto chiaramente il National Institutes of Health (NIH) statunitense, “la caratterizzazione della relazione tra la farmacocinetica (PK, concentrazione rispetto al tempo) e la farmacodinamica (PD, effetto rispetto al tempo) è uno strumento importante nella scoperta e nello sviluppo di nuovi farmaci nell’industria farmaceutica”.

Quando si tratta di sviluppare trattamenti farmacologici responsabili, è estremamente importante che le aziende farmaceutiche e i prescrittori dispongano di dati accurati per quanto riguarda il dosaggio e l’effetto della PD.

Questi dati essenziali devono essere ricavati dagli studi clinici e non clinici condotti prima dell’approvazione, che informano sulla dose corretta da somministrare ai pazienti. Nel caso dei vaccini genetici COVID, la normale caratterizzazione di queste caratteristiche chiave è stata bypassata nella fretta di sviluppare e poi somministrare prodotti biologici che non si sono dimostrati né sicuri né efficaci a una popolazione globale, nel tentativo di mitigare l’impatto di un agente patogeno ingegnerizzato in laboratorio che ha dimostrato di causare sintomi di malattia che possono essere ampiamente trattati con la pronta somministrazione di farmaci già noti.

Quasi 500 anni fa, il medico e chimico svizzero Paracelso espresse il principio fondamentale della tossicologia: “Tutte le cose sono velenose e nulla è privo di veleno; solo la dose rende una cosa non velenosa”.

Oggi diremmo semplicemente “troppa quantità di una cosa buona…”. Si capisce perché è estremamente importante capire il dosaggio esatto, gli effetti collaterali, l’intensità e la durata dell’uso di un farmaco o di un vaccino specifico da parte del paziente, per massimizzare gli effetti benefici e ridurre al minimo le tossicità associate.

Negli Stati Uniti, durante il panico globale e la paura artificiale della COVID, la saggezza di secoli di sviluppo farmaceutico e le pratiche di salute pubblica consolidate sono state abbandonate in una folle corsa allo sviluppo e alla diffusione dei vaccini, sopprimendo al contempo l’uso tempestivo di trattamenti farmacologici poco costosi e non coperti da brevetto che si sono dimostrati efficaci nel prevenire l’ospedalizzazione e la morte.

In netto contrasto con la risposta degli Stati Uniti e di molti altri governi occidentali (in particolare Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia, Austria e gran parte dell’Unione Europea), negli ultimi tre anni il governo del Messico ha adottato una posizione molto più permissiva in materia di salute pubblica ed è diventato noto in tutto il mondo come un rifugio di sanità pubblica in un mondo altrimenti impazzito per la paura irrazionale.

In futuro, con la falsa razionalizzazione che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha gestito efficacemente la crisi globale del COVID, è in corso uno sforzo per modificare il Regolamento Sanitario Internazionale e gli impegni finanziari nazionali a sostegno dell’OMS, al fine di fornire maggiori finanziamenti e una maggiore autorità e potere all’OMS di intervenire negli affari interni delle nazioni sovrane in caso di emergenza sanitaria auto-dichiarata.

