Londra, Dati Ufficiali. Muore di Più Chi fa Più Dosi. Anche di Covid 19…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzionequesto articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, nella nostra traduzione. Un articolo che si basa su dati ufficiali el governo britannico, per quanto lievemente manipolati per nascondere una verità spiacevole, e cioè che le persone vaccinate muoiono di più di chi si è rifiutato di farsi inoculare il siero. E naturalmente nessuno dei grandi giornali e televisioni, venduti e comprati dal regime di menzogna sembra accorgersene…Chi vuole approfondire esaminando le fonti ufficiali può farlo cliccando sull’articolo originale. Buona lettura e condivisione.

Il governo britannico ha appena pubblicato un rapporto che conferma che la vaccinazione Covid-19 è mortale, con dati che mostrano che i tassi di mortalità per 100.000 sono stati più bassi tra i non vaccinati in tutto il 2022.

Il rapporto rivela anche che i vaccinati tripli+ hanno rappresentato il 92% dei decessi COVID.

Il rapporto del governo sulle vaccinazioni solleva seri interrogativi sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini Covid-19 e dimostra che essere vaccinati non fornisce la protezione promessa, ma anzi il contrario.

Il 21 febbraio 2023, un’agenzia governativa del Regno Unito, nota come Office for National Statistics (ONS), ha pubblicato i dati sui decessi per stato vaccinale in Inghilterra fino al 31 dicembre 2022.

Il dataset in ritardo dell’ONS si intitola “Deaths by Vaccination Status, England, 1 April 2021 to 31 December 2022” (Decessi per stato vaccinale, Inghilterra, 1 aprile 2021 – 31 dicembre 2022) e può essere consultato sul sito dell’ONS qui e scaricato qui. La tabella 1 dell’ultimo dataset contiene i dati sui tassi di mortalità in base allo stato vaccinale per i decessi per tutte le cause che non coinvolgono Covid-19.

Abbiamo estratto i dati e prodotto i due grafici seguenti – Come si può vedere da quanto sopra, il tasso di mortalità per 100.000 persone tra i non vaccinati è rimasto più o meno allo stesso livello per tutto il 2022, senza aumenti o cali significativi. Tuttavia, se non fosse che i dati relativi alle 3 dosi + includono coloro che hanno ricevuto anche una quarta o addirittura una quinta dose, crediamo che il tasso di mortalità sarebbe comunque superiore a quello dei non vaccinati per l’intero anno.

Come si può vedere dal grafico seguente, il calo è troppo drastico – e coincide con il lancio della campagna di richiamo dell’autunno 2022, come confermato in un comunicato stampa pubblicato dal JCVI -.

Ciò significa che i dati relativi ai tassi di mortalità di coloro che hanno avuto 3 dosi dopo la primavera 2022 non sono affidabili perché includono una piccola parte di persone che hanno avuto una quarta dose in primavera e una parte ancora più piccola di persone che hanno avuto una quinta dose in autunno.

L’unico motivo per cui i dati sono stati pubblicati in questo modo è che aiutano il governo a presentare l’illusione che i tassi di mortalità per 100.000 siano ora in linea/più bassi rispetto ai tassi di mortalità tra i non vaccinati.

Ma come si può vedere dal grafico seguente, che include dati stabili e affidabili, è vero il contrario. La vaccinazione Covid-19 aumenta il rischio di morte di una persona. L’aumento maggiore registrato finora è stato quello del marzo 2022, pari al 276%.



Questa è quindi la prova che la vaccinazione Covid-19 ha ucciso delle persone.

E potrebbe spiegare perché lo stesso set di dati rivela che la popolazione completamente vaccinata ha rappresentato il 92% di tutti i decessi causati dal Covid-19 nell’anno 2022.



Nonostante l’offerta di una quinta dose di Covid-19 al pubblico prima della fine dell’anno, la maggior parte dei decessi tra i vaccinati è dovuta a coloro che hanno ricevuto il maggior numero di dosi. In totale, ci sono stati 28.041 decessi per Covid-19 in Inghilterra tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, e sorprendentemente, 25.758 di questi decessi sono avvenuti tra la popolazione completamente vaccinata, mentre solo 2.273 decessi sono avvenuti tra la popolazione non vaccinata.

Non sono queste le cifre che ci si aspetterebbe di vedere se le iniezioni di Covid-19 fossero davvero efficaci fino al 95% nel prevenire la morte, vero?

Con notizie come questa che vengono nascoste dai media tradizionali, viene da chiedersi cos’altro non ci viene detto…

