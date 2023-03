Messa Antica. Clandestinità, o Lotta Aperta? Deotto Risponde a Lugli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ha letto l’articolo che Cristiano Lugli ha inviato ieri al nostro sito, e ci ha inviato queste riflessioni Buona lettura e meditazione, e diffusione.

Caro Marco,

vorrei fare qualche precisazione, avendo letto l’articolo di Cristiano Lugli su Stilum Curiae (https://www.stilumcuriae.com/messa-antica-e-il-momento-della-clandestinita-o-della-lotta-cristiano-lugli ).

Premetto che conosco Lugli da diversi anni e so che è un giovane animato da grande fede. E conosco anche Giovanni Zenone, uomo di grande cultura, grande fede e anche di grande esperienza.

Zenone nel suo video (https://www.youtube.com/watch?v=W0UHlz6Rfzw ) fa un invito alla “clandestinità”, se così vogliamo dire, sul quale Cristiano Lugli non si trova d’accordo.

Certo, in linea di principio Lugli ha ragione. Però le linee di principio devono misurarsi anche con la realtà e ciò non per venire meno ai principi, ma per evitare di suicidarsi.

Facciamo un esempio concreto: due giorni orsono ho ripreso sul Nuovo Arengario (https://www.ilnuovoarengario.it/non-posso-obbedire-la-lettera-di-un-sacerdote-al-suo-vescovo/ ) il testo di una lettera, molto semplice e chiara, con cui un sacerdote dichiara al proprio vescovo la sua intenzione di non obbedire a ordini che, se eseguiti, priverebbero i fedeli di tutti i benefici per l’anima derivanti dalla celebrazione della Santa Messa in vetus ordo.

Quel sacerdote – di cui ignoriamo il nome e la diocesi – non ha scelto la clandestinità, ha scelto di agire alla luce del sole e sa benissimo che adesso potranno arrivargli delle sanzioni. Senza voler arrivare all’estremo di una scomunica e riduzione allo stato laicale, sarà sufficiente privare quel sacerdote di qualsiasi incarico nella diocesi. Se è parroco, privarlo della parrocchia.

Con quale risultato? Quello di trovarsi, dall’oggi al domani, senza mezzi di sostentamento, se non anche senza abitazione.

Ora, ciascuno di noi provi a pensare a come si troverebbe se oggi gli arrivasse una bella comunicazione di questo tipo. “Caro XX, da oggi sei licenziato e naturalmente dovrai anche liberare l’alloggio di servizio che ti era stato assegnato in ragione del tuo incarico. Cordiali saluti eccetera”.

Come specificavo sopra, non sappiamo chi sia il sacerdote che ha scritto la lettera al vescovo. Questo sacerdote ha una abitazione privata? Ha la possibilità di svolgere una qualsiasi dignitosa attività per assicurarsi il sostentamento? Non lo sappiamo.

Però sappiamo di sacerdoti che già si sono trovati in questa situazione: “puniti” unicamente per la loro fedeltà alla Chiesa, sono stati privati di incarichi e a volte anche dell’alloggio.

Cristiano Lugli sottolinea anche che oggi il prete “ribelle” (chiamiamolo così, per intenderci) non rischia la vita e che il “braccio secolare” non lo colpirà. Su questo punto, non sarei così ottimista: abbiamo già visto la cordiale collaborazione tra potere civile e potere ecclesiastico in salsa bergogliana. Basti pensare alla “collaborazione” durante la psicopandemia, con le chiese chiuse, con i fedeli (compreso quelli in fin di vita) privati dei sacramenti.

Naturalmente, se anche esistesse (già adesso – vedremo in futuro) anche un concreto rischio per la vita, questo non dovrebbe essere di ostacolo per quei sacerdoti che non prendono esempio da Don Abbondio, ma dal Cardinale.

E allora? Tutti al martirio? Tutti in clandestinità? Torniamo alle catacombe?

Io credo che sia d’uopo usare il buon senso e qui parlo di esperienze pratiche già vissute.

Tutti i fedeli, ripeto “tutti”, dovrebbero, in questi tempi malati, sentire il dovere di aiutare i bravi preti che non accettano – Bisogna obbedire a Dio, prima che agli uomini – di conformarsi a ordini sbagliati e iniqui.

Già da anni esistono associazioni o anche semplicemente gruppi di amici e famiglie, che hanno provveduto e provvedono al sostentamento di quei sacerdoti che si trovano nell’indigenza solo per la loro fedeltà a Cristo.

La cosa non è facilissima, ma si è già fatta, ergo si può replicare.

Allora, anch’io mi sento in grado di invitare i sacerdoti a non agire in clandestinità, bensì ad agire alle luce del sole, come si conviene a chi deve essere come una lampada che si mette sul porta-lampade e non sotto il moggio.

Viviamo anni cupi, anni di satana e dobbiamo agire tenendo presente la situazione reale. Cuori in alto e sguardo al Cielo, ma piedi ben piantati per terra, altrimenti rischiamo di chiedere (ad altri) sacrifici che si potevano evitare.

Immaginiamo che un palazzo prenda fuoco e ai piani alti siano intrappolati degli sventurati che non possono uscire, perché le scale sono invase dalle fiamme. I Vigili del Fuoco cosa faranno? Anzitutto stenderanno un telone di emergenza e poi inviteranno coloro che sono in pericolo a gettarsi dalle finestre, perché il telone permetterà loro di salvarsi. Quei Vigili certamente non inviteranno i pericolanti a gettarsi prima, con il rischio di schiantarsi sull’asfalto.

In conclusione, mi pare che i tempi che viviamo, che sono di assoluta anormalità, dovrebbero spingere i fedeli a organizzarsi anche per questa (tra l’altro, non nuovissima) emergenza: il soccorso ai preti perseguitati per la loro Fede. E, ribadisco, dico questo in base a ben concrete esperienze già vissute.

Se ci impegneremo, se chiederemo sempre l’aiuto del Signore e della Sua Beatissima Madre, vedremo anche i frutti.

“Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”. (Mt, 10 – 16)

