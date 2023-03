Quando la Gran Bretagna Divenne Dittatura. Proibito Pregare Mentalmente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Life Site News, che ringraziamo per la cortesia e che dimostra come il mondo occidentale, anglosassone in particolare, sia ormai avviato a diventare una forma di totalitarismo strisciante quale neanche Orwell avrebbe immaginato. Buona lettura e diffusione.

§§§

BIRMINGHAM, Inghilterra (LifeSiteNews) – L’attivista pro-vita britannica Isabel Vaughan-Spruce, assolta il mese scorso dalle accuse di aver pregato fuori da una struttura abortista, è stata nuovamente arrestata lunedì per aver pregato in silenzio fuori da un centro abortista. In un video postato su Twitter da Alliance Defending Freedom UK (ADF UK) lunedì, si vedono due agenti di polizia chiedere alla Vaughan-Spruce di “uscire dalla zona di esclusione” di una struttura abortista a Birmingham, in Inghilterra. Vaughan-Spruce risponde con calma: “Ma non sto protestando, non sto praticando nessuna delle attività vietate”. A questo punto gli agenti rispondono: “Ma lei ha detto che sta pregando, che è un’offesa”. “Preghiera silenziosa”, chiarisce Vaughan-Spruce. “No, ma sta comunque pregando. È un’offesa”, ha ribadito l’agente, che ha poi chiesto a Vaughan-Spruce se preferisse essere “arrestata” piuttosto che “uscire dalla zona di esclusione”. “Sono queste le uniche due alternative?”, ha chiesto la pro-life. “Sì”, ha risposto il poliziotto.In una serie di tweet successivi, uno dei quali contiene ulteriori filmati, ADF UK ha dichiarato che “la polizia ha erroneamente affermato che la ‘zona cuscinetto’ del PSPO (Public Spaces Protection Order) vietava a Isabel di stare semplicemente in piedi vicino a una clinica”. “Questo semplicemente non è vero. Un tribunale ha stabilito solo poche settimane fa che Isabel non ha infranto alcuna legge pensando a una preghiera”, ha spiegato il gruppo legale, aggiungendo: “Come possono i parlamentari varare questa legge con così poca chiarezza? “ADF UK si riferisce alla clausola 9 del Public Order Bill, che i parlamentari della Camera dei Comuni voteranno domani. ABBONATI AI NOSTRI GIORNALI US Canada CatholicSecondo l’ADF UK, l’approvazione di questa clausola “criminalizzerebbe qualsiasi forma di ‘influenza’ al di fuori delle strutture per l’aborto, che includerebbe la preghiera, con una potenziale pena detentiva fino a due anni”. “L’arresto della Vaughan-Spruce arriva a poche settimane dalla sua assoluzione del 16 febbraio per un reato simile. L’assoluzione di febbraio riguardava le accuse mosse alla Vaughan-Spruce nel dicembre dello scorso anno. L’evento di dicembre, anch’esso ripreso in video, mostrava la Vaughan-Spruce perquisita e arrestata da tre agenti di polizia dopo aver dichiarato che “avrebbe potuto” pregare con la testa mentre si trovava all’interno della “zona cuscinetto” di una fabbrica di aborti vuota.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, arresto, life, uk



Categoria: Generale