Crepaldi, Müller. El puesto de Dios en el mundo. Escuela de Doctrina Social

UNA ESCUELA SOBRE LA ENSEÑANZA SOCIAL DE BENEDICTO XVI

Con el cardenal Müller y el obispo Crepaldi

por Riccardo Cascioli y Stefano Fontana

El 17 de marzo comenzará la tradicional Escuela de Doctrina Social de la Iglesia Primavera 2023, organizada por Nuova Bussola Quotidiana y el Observatorio Cardenal Van Thuân. El tema de este año era, en cierto sentido, imprescindible. Luego de la muerte terrenal de Benedicto XVI se consolidó y desarrolló un gran movimiento de fieles deseosos de atesorar sus enseñanzas y de comprender el camino hacia el que conducen para el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Por este motivo se pensó en dedicar toda la Escuela de Primavera a sus enseñanzas de Doctrina Social, todas ellas centradas en el “lugar de Dios en el mundo”, tema recurrente en todas sus intervenciones porque, como escribió en la encíclica Spe salvi, un mundo sin Dios es un mundo privado de esperanza.

La Escuela de este año, que incluirá, como siempre, diez lecciones en vivo que luego también estarán disponibles en diferido, se ve reforzada por la presencia del cardenal Gerhard Ludwig Müller y del arzobispo Giampaolo Crepaldi, que impartirán las dos primeras lecciones. La primera expresa un gran compromiso por aclarar importantes cuestiones doctrinales y eclesiásticas, pero también interviene con frecuencia sobre los numerosos peligros para la convivencia humana actual que se derivan de las nuevas ideologías del ecologismo y del globalismo, incluidas las nuevas formas de totalitarismo. Por lo tanto, sus enseñanzas iluminan temas de Doctrina social de la Iglesia. El arzobispo Crepaldi, que inauguró hace años la primera edición de esta Escuela Nacional con su ciclo de conferencias como uno de los principales expertos en la Doctrina Social de la Iglesia, editó la edición del Compendio y de la encíclica Caritas in veritate. Estamos frente a dos profesores destacados.

Entre los otros profesores de la Escuela de este año quisiera señalar en particular la presencia del profesor monseñor Livio Melina, ex director del Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia, y de Dom Giulio Meiattini, monje benedictino que en muchos de sus escritos y discursos ha realizado agudas valoraciones críticas sobre el aire de “régimen” que se respira en nuestro tiempo. El primero brindará una conferencia sobre la ideología de género y el homosexualismo, dos temas de frontera de los que se ocupó mucho el papa Benedicto. El segundo hablará de deberes y derechos, para remitirse a su fundamento indispensable.

Las diez lecciones indagarán en los diversos aspectos de la enseñanza social de Benedicto XVI que, como ahora se sabe, tuvo una característica particular. Más que tratar temas sociopolíticos particulares, abordó los fundamentos mismos de la Doctrina Social de la Iglesia, tocando así los nervios más sensibles y en carne viva de los principales desafíos contemporáneos y futuros. No fue solo la encíclica Caritas in veritate, o el párrafo 28 de Deus Caritas est (definida como “una encíclica dentro de la encíclica”) sino también muchos de sus famosos discursos. Los profesores de nuestra Escuela hablarán seguramente de las encíclicas de Benedicto XVI, pero también del discurso ante el Parlamento alemán en 2011, el dirigido a los Bernardinos en París en 2008 o el de Westminster Hall en Londres en 2010 y, ¿por qué no?, también el preparado en 2007 y nunca pronunciado en la Universidad La Sapienza de Roma. Todos estos discursos no tocan aspectos particulares de la vida social y política, sino sus fundamentos. En Berlín se trató el tema de la legitimación de la autoridad política con el ejemplo del rey Salomón; en los Bernardinos, siguiendo el ejemplo del monacato cristiano, se dijo que el Quaerere Deum es la fuente del compromiso para todas las cuestiones de la vida mundana; en Londres se planteó el problema de la democracia moderna, tan frágil cuando se cree autosuficiente; en La Sapienza hablaría de la verdad, especialmente en el campo moral.

Se trata de enseñanzas fundamentales y orientadoras para todo lo demás. Sobre esta base Stefano Fontana hablará de la laicidad de la política bien entendida, Don Samuele Cecotti de los principios no negociables, Tommaso Scandroglio de la ley natural, Luisella Scrosati de la sociedad multirreligiosa, Luca Pingani de la democracia relativista y Riccardo Cascioli -con Stefano Fontana, director de la Escuela- de ecología humana y ecología ambiental. ¿Qué es realmente el laicismo si un Dios sin poder no es Dios? ¿Qué sucede con los principios no negociables si de ellos depende el mantenimiento de la moral pública? ¿En qué consiste la libertad de religión si el Templo de Satán y la nueva religión del Otro Lugar de Beppe Grillo también la reclaman? ¿Qué debemos defender de esta democracia que se está volviendo cada vez más totalitaria? ¿Qué pensar de la conversión ecológica si, dada la ideología ecologista actual, se hace contra el hombre y contra Dios?

En este momento, tanto la sociedad como la Iglesia están viviendo la experiencia del desconcierto. Parece que alguien ha intervenido para barajar las cartas, obligándonos a vivir en la confusión presentada como apertura a lo nuevo, si no también como soplo del Espíritu. Retomar los puntos fundamentales a la luz de un magisterio sólido y convincente, aunque no completo en todos los detalles, es una necesidad.

Publicado originalmente en italiano el 9 de marzo de 2023

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

