Cina. Vescovo di Hong Kong a Pechino in Visita Ufficiale. Forse Preludio a….?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri, che si trova in questi giorni a Hong Kong, ci ha inviato queste poche righe scritte sul tamburo – un metropolitana – per dare una notizia di rilievo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Una visita importante

La diocesi di Hong Kong ha annunciato oggi, 9 marzo 2023, che il vescovo Stephen Chow visiterà Pechino in una storica visita di 5 giorni. Sarà accompagnato dal vescovo ausiliare Joseph Ha e dal Vicario generale Peter Choy.

Il viaggio di compie su invito della diocesi di Pechino e naturalmente non è pensabile che una visita del genere non sia stata pianificata in accordo con il Vaticano nel quadro di quell’avvicinamento promosso con l’accordo provvisorio recentemente rinnovato e che ha avuto non pochi oppositori da una parte e dall’altra.

Sarà questo il preludio ad un viaggio del Santo Padre in Cina? Difficile dirlo, anche perché nei mondi sino-vaticani la segretezza è un’arte.

Certo il viaggio lascia ben sperare anche perché i vescovi Chow e Ha hanno dimostrato una buona visione della situazione e hanno manifestato il desiderio di mantenere un equilibrio non facile in un contesto di non poche tensioni sociali ed ecclesiali. Questa visita rincuorerà tutti quei cattivi cinesi che, in quanto tali, vogliono sentirsi patrioti ma anche uniti in comunione con il successore di Pietro, il Papa. La visita avrà inizio il 17 aprile.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: chow, hong kong, pechino, porfiri



Categoria: Generale