Die Staatsreligion. Einige Beobachtungen zum Globalisierungskult

Konzerne sowie die Medien. Dazu kommen noch die ‚Prediger‘ und ‚Missionare‘, die sich für die Ver- breitung des globalistischen Glaubens einsetzen: Schauspieler, Sänger, Meinungsmacher, Sportler, Intel- lektuelle, Ärzte, Lehrer. Ein sehr mächtiges, straff organisiertes Netzwerk, das nicht nur an der Spitze der Institutionen verbreitet ist, sondern auch in Universitäten und Gerichten, in Unternehmen und Kranken- häusern, in peripheren Organisationen und lokalen Gemeinden, in Kultur- und Sportvereinen, sodass es selbst in einer Grundschule in der Provinz oder in einer kleinen Landgemeinde unmöglich ist, der In- doktrination zu entgehen.

Es ist verwirrend – das werden Sie zugeben -, dass wir unter den Konvertiten zur universellen Reli- gion auch Vertreter der Weltreligionen zählen können, und unter ihnen sogar Jorge Mario Bergog- lio – den die Katholiken als Oberhaupt der Kirche von Rom betrachten – mit dem gesamten Zug der ihm treu ergebenen Geistlichen. Die abtrünnige Hierarchie der Konzilskirche ist dazu überge- gangen, das Idol der Pachamama, der ‚Mutter Erde‘, anzubeten, eine dämonische Personifizierung des ‚amazonischen‘, ökumenischen, inklusiven und nachhaltigen Globalismus. Aber war es nicht John Podesta selbst, der einen ‚Frühling der Kirche‘ befürwortete, in dem die Lehre durch eine vage ökologische Sentimentalität ersetzt würde, und der seine Hoffnungen prompt in der koordi- nierten Aktion, die zum Rücktritt von Benedikt XVI. und zur Wahl von Bergoglio führte, erfüllt fand?

Was wir gerade erleben, ist nichts anderes als die umgekehrte Anwendung des Prozesses, der zur Aus- breitung des Christentums im Römischen Reich und später in der ganzen Welt geführt hat, eine Art Rache der Barbarei und des Heidentums am Glauben Christi. Was Julian der Abtrünnige im vierten Jahrhundert versuchte, nämlich die Verehrung der heidnischen Götter wiederherzustellen, wird heute von neuen Apostaten eifrig verfolgt, die alle durch einen ‚heiligen Zorn‘ vereint sind, der sie ebenso gefährlich macht, wie sie davon überzeugt sind, dass sie aufgrund der unerhörten Mittel, über die sie verfügen, in ihren Absichten erfolgreich sein können.

In Wirklichkeit ist diese Religion nichts anderes als ein moderner Ableger des Luzifer-Kults: Der jüngste, von Pfizer gesponserte satanische Auftritt bei den Grammy Awards ist nur die jüngste Bestätigung für den Beitritt zu einer höllischen Welt, die bislang verschwiegen wurde, weil sie immer noch als unaus- sprechlich galt. Es ist kein Geheimnis, dass die Ideologen des globalistischen Denkens alle unterschieds- los antichristlich und antiklerikal, signifikant feindlich gegenüber der christlichen Moral und auffällig gegen die Zivilisation und Kultur eingestellt sind, die das Evangelium in zweitausend Jahren Geschichte geformt hat. Nicht nur: Der unausrottbare Hass auf das Leben und auf alles, was das Werk des Schöpfers ist – vom Menschen bis zur Natur – offenbart den (fast erfolgreichen, wenn auch wahnhaften) Versuch, die Ordnung der Schöpfung zu verändern, Pflanzen und Tiere zu modifizieren, sogar die menschliche DNA durch biotechnische Eingriffe zu verändern, den Menschen seiner Individualität und seines freien Willens zu berauben und ihn durch den Transhumanismus kontrollierbar und sogar manövrierfähig zu machen. Im Hintergrund all dessen steht der Hass auf Gott und der Neid auf das übernatürliche Schicksal, das er den Menschen zugedacht hat, die er durch das Kreuzesopfer seines Sohnes von der Sünde erlöst hat.

Dieser satanische Hass äussert sich in der Entschlossenheit, es Christen unmöglich zu machen, ihre Religion auszuüben, ihre Prinzipien respektiert zu sehen, ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können, und schliesslich in der Absicht, sie dazu zu bringen, Böses zu tun, oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie das Gute nicht tun, geschweige denn verbreiten können; und wenn sie es doch tun, ihre ursprünglichen Motive (Gottes- und Nächstenliebe) zu pervertieren, indem sie sie zu erbärmli- chen philanthropischen oder ökologischen Zwecken verfälschen.

Alle Gebote der globalistischen Religion sind eine gefälschte Version der Zehn Gebote, ihre groteske Umkehrung, eine obszöne Umkehrung. In der Praxis verwenden sie dieselben Mittel, die die Kirche zur Evangelisierung eingesetzt hat, aber mit dem Ziel, die Seelen zu verdammen und sie nicht dem Gesetz Gottes, sondern der Tyrannei des Teufels zu unterwerfen, unter der inquisitorischen Kontrolle der Anti- Kirche Satans. In diese Perspektive passt auch die Kennzeichnung traditioneller katholischer Gläubigen- gruppen durch den amerikanischen Geheimdienst, die bestätigt, dass die Feindschaft zwischen der Linie der Frau und der Linie der Schlange (Gen 3,15) eine theologische Realität ist, an die die Feinde Gottes vor allem glauben, und dass eines der Zeichen der Endzeit gerade die Abschaffung des Heiligen Opfers