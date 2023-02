La Televisione? Da Sempre la Voce di Satana…Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questi ricordi, che servono a filtrare molto bene gli eventi di oggi…buona lettura e diffusione.

§§§

Nutrivo, fin da bambina, una diffidenza naturale verso la televisione. Molto, ma molto meglio, per me, schiacciar pinoli “giù in giardino”, o filare in bici torno torno allo stradone, fare sole e luna nel praticello, giocare a uno-due-tre stella nel boscheto, che starsene tappati in casa, con il naso schiacciato contro un vetro colorato dove apparivano meteore e persone, in guazzabuglio di mutamento continuo. Prima seri in giacca, ripresi a metà, a scilinguagnolare sciagure, poi giù a ridere con stallioeollio a torte di panna in faccia, via ora a sgambettare con i balletti dal caschetto d’oro e adesso è tempo di comperare le merci, ma come dico io: parte Carosello, tutti sull’attenti, si ride e si compra già mentalmente…

Sì, anche io andavo a letto dopo Carosello, ma lo vedevo e non lo vedevo, con un occhio solo (ed era una barba, per me), e l’unica pubblicità che ricordo è quella di un tipo immerso nell’acqua fino al mento che diceva quanto è buono e bello e funzionale un certo detersivo. E mi pareva tutto così scemo e non capivo perché nessuno lo diceva e anche, per dire, mia madre non se la perdeva la tivvù. E capivo e non capivo, come in un pulviscolo, perché il nonno di una mia amica, quando avevano portato il televisore, gli aveva dato le spalle, succhiando rumorosamente la minestra col cucchiaio che, di proposito, faceva precipitare con un dleng dleng contro la porcellana…

“Non è così”, era la frase mia di bambina. La ripetevo tra me e me ed è qui fotografata nel mio viso in una istantanea di me, per mano a mia madre, alla festa del Redentore a Nuoro, che allego per maggior chiarezza. Non era così come dicevano i grandi e soprattutto non era come dicevano alla televisione. Per esempio, e il ricordo è portato da uno zefiretto gentile, ricordo che c’era una giornalista con un cognome che somigliava a una bottiglia grande, e lei, illustrando i capini dell’”alta moda” (alta, mi raccomando, per far capire che i poveretti non potevano capire… ahahaha) che sciorinavano abiti importabili, adatti, forse a Frankenstein e alla sua signora, diceva che erano belle e geniali invenzioni e opere d’arte e poi via all’applauso a un tipo volgare che si chiamava “stilista” e che di stile, anche a detta di mia madre, raffinata arbitra d’eleganza, non ne aveva proprio. Ma il ricordo si fa ancora più vivo quando rammento i miei tre mesi tre passati nella redazione di Domenica in, guidata allora da Marisa Laurito che non è certo come appare in tv ( e di nuovo quante bugie…).

Io dovevo, appunto, occuparmi di “Marisa” e procurarle gli ospiti. Ma questa è un’altra storia e non desidero andare fuoripista. Quell’anno venne, però, ospite da un altro conduttore, un giornalista, un bimbo che era stato rapito e tenuto prigioniero da una banda in Sardegna e mi fu affidato pure lui. Sicché ce ne rimanemmo in un canto in studio, dopo la sua registrazione, ma d’un tratto tuonò una voce dalla regia che intimava il bambino ad uscire subito. Così tappeti rossi prima della lucina rossa e poi addio e fatti un bagno. Mmmm, no, non andava bene. Sicché quando mi chiamarono per un contratto annuale sano per gestire gli ospiti della nuova conduttrice, Edwige Fenech, a Paolo de Andreis (che pure era una pasta d’uomo), risposi picche anche se la Fenech, che avevo incontrato, mi parve bella e anche simpatica. No, la televisione non faceva per me. E ora, dopo tanti e tanti anni, i sassolini di Hansel e Gretel si sono messi tutti in bell’ordine per scrivere in maiuscola: “La tv è stata la voce di Satana”. Melliflua e accattivante prima, come una mela rossa, in tentazione di peccato originale e poi, pian piano, sempre più bacata e sorta e all’incontrario.

Sì, lo specchio parlante dell’arcobaleno di Satana che hanno disegnato a coprire i cieli aperti di Dio. Essa, la tv, fatta entrar come una finta regina nelle nostre case, ci racconta un mondo che non è vero, ma costruito da tanti mattoncini colorati (i massoncini…) e piano piano, prima con le esche buone, ha preso all’amo e catturato gli italiani che non osano neppure opporre un piccolo no, oggi, a tanto orrore. Sì, aveva ragione Pasolini quando diceva che la tv è uno strumento fascista. Sì, non basta spegnerla, bisogna proprio ignorarla. A chi mi chiedeva del sabba satanico consumato in Liguria io rispondevo: “Che cosa? Non so di che cosa stai parlando?”. Anche quando i toni erano offesi e di aspra critica.

Bene, lo dico a voi all’orecchio, e magari potrà farvi venire un’ideuzza. Dunque per me la tv, con tutti i suoi spettacolini, i sabba satanici camuffati da festival della canzone, i tg della menzogna, semplicemente non esistono. Sono bolle di sapone che svolazzano sotto l’orrido arcobaleno satanico e appena superato quello svaniscono uccise dal sole della verità. Sì, come si legge nel Siracide: “E’ stabile il mondo, non potrà vacillare!” Per fare un bambino ci vorranno sempre un uomo e una donna, e maschile e femminile sono i soli due generi e i bambini, sempre, sono un dono grande e mai, ripeto mai, vanno buttati via. Con buonapace della tv che suona tutto in controcanto come i controtenori che, con la voce, sembrano imitare le donne e a me non piacciono punto e a capo. Ah una cosa, prima di prendere congedo, sapete in diavoliano come si chiama la Von der Leyen? Ma certo, tolti gli orpelli nobiliari, resta solo Laide! E se non conoscete il personaggio, basta wikipedia.

