BDV: Perché Ho Deciso di Rendere la Tessera di Giornalista.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito (BDV) offre alla vostra attenzione questo sfogo, che ci riguarda direttamente. Come non darle ragione? Negli ultimi due anni abbiamo assistito alla morte di quello che non è mai stato un mestiere onorevole, ma talvolta almeno decente, nei suoi sussulti di dignità. Adesso, con poche eccezioni – mi vengono in mente La Nuova Bussola Quotidiana, La Verità, Byoblu e poche altre realtà la nostra categoria si distingue solo in una cosa: la libido serviendi verso i Poteri, e la sua allergia a fare quello che dovrebbe essere il compito primario di ogni giornalista: verificare, mettere in dubbio, passare al vaglio, ma col pettine fitto, le affermazioni e informazioni propalate dalle autorità di ogni genere. Quanto all’Ordine dei Giornalisti…sono stato consigliere dell’Ordine per due mandati, e vi garantisco che sono bastati per assicurarmi della sua inutilità, per non dire di peggio. Sarà un caso se i giornali mainstream raccolgono una messe di copie che solo qualche anno fa avrebbero fatto rabbrividire gli editori? Molte persone, semplicemente, non ci credono più. E temo abbiano ragione. Buona triste lettura.

Mentre a una mia cara amica e ad altri conoscenti, vicini e lontani, questo Stato balordo e a capo in giù, che è contro la guerra, eppure manda armi a un comico ucraino, chiede 100 euro per non essersi inoculato un siero genico sperimentale fatto, o comunque trattato, con cellule di bimbo (anche se fosse solo uno, come sostiene qualche professore, ma io non ci credo per niente…) abortito, torturato e ucciso, mentre, dicevo, si punisce chi ha fatto bene , in uno o due giorni sono morti per “malore improvviso” (diavoliano, oramai mi è lampante per una “misteriosa sindrome da postvax”), tre ragazzi ancora in boccio: Davide, Edoardo e Alberto. E i “giornalisti”? (diavoliano per mentitori) neanche un fiato.

Oh no, non stanno zitti sul resto, nossignore. Magari tacessero per la vergogna. Infatti parlano e straparlano nientepopodimeno che del “ritorno del fascismo”. E dai ad alimentare con la benzina al fiele il fuoco della presunta lotta politica (che serve soltanto a quelli dei piani alti). La stessa identica manfrina di quando ero ragazza io e che ha portato in galera, a morire e a finir malissimo ragazzi normalissimi, rossi e neri e uguali nella giovinezza, al quale era stato dato odio per pane quotidiano e bende al puzzo d’ideologia da mettere intorno agli occhi come ora ti chiudono la bocca con la mascherina.

Sì, sono stufa e, pur avendo, ai tempi, sudato sette camicie per ottenere (e l’amico Marco mi capirà) la tessera rossa. oggi desidero restituirla al mittente che è l’ordine dei giornalisti. Se non altro per non fare quei ridicoli corsi di “deontologia” nel quale mi dovrebbero istruire gli stessi che tacciono sulla strage quotidiana da “misteriosa sindrome post vax” e che, come lupi vecchi, perdono il pelo ma non il vizio anche oggi, mutatis mutandis.

E scrivo così perché davvero non so e non capisco che caspita hanno messo dentro a quel siero. E ho letto proprio oggi di un’infermiera di 42 anni, mamma di due bambini (chi, chi restituirà a questi bimbi la loro dolce mamma?), morta dopo aver vissuto delle drammatiche convulsioni e tragici attacchi di panico. Che cosa vedeva? Mi chiedo e pur avendo qualche sospetto per aver vissuto le ultime ore di mia madre, lei pure inoculata e che, dopo l’ultima puntura (non so se di anti-flu o bivalente), mi aveva confidato di non sentirsi più lei. E so soltanto io, cucito nel mio segreto, che cosa ha vissuto l’anima sua nella notte suprema e io con lei.

Va bene, ho finito, e qui in postilla aggiungo la lettera che ho spedito all’Ordine dei Giornalisti.

Gentili signori,

durante gli anni orridi della psicopandemia, ho potuto constatare la morte definitiva del giornalismo. Ho sentito solo menzogne e mai uno zefiretto di verità. Mi dispero al pensiero di quanto ho dovuto penare per avere la “tessera rossa”, ma ora la spregio come fosse la cartuccella di un club infernale, con Satana presidente.

Non solo, esimi (per voi) colleghi hanno insultato i non vaccinati (come la sottoscritta) chiamandoli “criminali”, “poltiglia verde”, chiedendo per loro (per me) le camere a gas. Così consentendo divisioni, ghettizzazioni, odio sociale. Non potevo neppure prendere un caffè al bar, oltre ad aver perduto i pochi lavori che avevo. Come posso restare con voi che avete taciuto, zitti e mosca, vigliaccamente abbandonando colleghi che non avevano neppure la possibilità di rispondere, spiegare? sì, ditemelo voi…

Infatti non lo desidero più e datemi le istruzioni.

Cordiali saluti,

La laconica risposta: gentile collega per richiedere la cancellazione deve inviare il modulo di richiesta che trova sul nostro sito sotto la sezione moduli https://odg.roma.it/modulistica/

Una risata amara e tante preghiere per i ciechi condotti da altri ciechi.

