Kwasniewski, la Vera Obbedienza nella Chiesa. Tradotto in Italiano. Fede & Cultura.

Papa Benedetto XVI ha affermato la continua crescita e la perpetua validità della Messa tradizionale latina, insistendo sul fatto che “ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso”. Tuttavia, con l’uscita nel 2021 di Traditionis Custodes, il suo successore Francesco ha dichiarato esattamente il contrario, limitando (se non impedendo) la pratica della forma di culto più bella e venerabile, e paradossalmente quella che registra maggiore successo tra i fedeli. Come deve comportarsi un cattolico a questo riguardo? Possono esserci situazioni in cui l’obbedienza diventa un impedimento alla missione della Chiesa e al bene delle anime? Questo libro affronta la questione dell’obbedienza nella Chiesa, da dove deriva e come debba essere compresa e vissuta in modo corretto e prudente: opporsi alla liturgia tradizionale equivale a opporsi all’opera dello Spirito Santo.

